☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Сундсвалль
2:1
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
9' Гол
Бенгтссон Йохан
1:1
15' Гол
Pierre Larsen
2:1
59' Гол
Норд Густав
78' Желтая карточка
Огвуче Абель
90'+8
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
3
Monir
Jelassi
23
Hugo
Aviander
8
Marc
Manchon
17
Норд
Густав
15
Паломино
Марсело
14
Бенгтссон
Йохан
33
Эльборг
Мелкер
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
14
Асома
Самуэль
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
Сундсвалль
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Треллеборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.6
2.17

Среднее время на гол

56
41

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.25
Бенгтссон Йохан 3 0.19
Энгблум Понтус 2 0.13
Норд Густав 1 0.06
Бурман Маркус 1 0.06
Паломино Марсело 1 0.06
Monir Jelassi 1 0.06
Hugo Aviander 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 5 0.31
Filip Bohman 3 0.19
Pierre Larsen 2 0.13
Armin Culum 2 0.13
Zander Hyltoft 2 0.13
Мортенсен Николас 1 0.06
Eren Alievski 1 0.06
Бьеркен Фритьоф 1 0.06
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Худу Абдул Халик 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Monir Jelassi 2 0
Норд Густав 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Yaqub Finey 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Огвуче Абель 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

1
8
Сундсвалль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
6
40%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
33%
5
28%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
1
5%
1-15
7
27%
3
15%
16-30
2
8%
7
35%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
35%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1
Треллеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Треллеборг

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
5.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
6.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
7.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Эребру
 16 4 5 7 16 - 20 17
14.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 16 3 3 10 13 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
9.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
12.
Сундсвалль
 8 3 2 3 10 - 12 11
13.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
14.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
15.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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