Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБенгтссон Йохан
1:1
15' ГолPierre Larsen
2:1
59' ГолНорд Густав
78' Желтая карточкаОгвуче Абель
90'+8
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
59'
2:1
78'
17
Норд
Густав
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сундсвалль
Треллеборг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.6
2.17
Среднее время на гол
56
41
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.8
Среднее время на гол
49
112
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.19
|Энгблум Понтус
|2
|0.13
|Норд Густав
|1
|0.06
|Бурман Маркус
|1
|0.06
|Паломино Марсело
|1
|0.06
|Monir Jelassi
|1
|0.06
|Hugo Aviander
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|5
|0.31
|Filip Bohman
|3
|0.19
|Pierre Larsen
|2
|0.13
|Armin Culum
|2
|0.13
|Zander Hyltoft
|2
|0.13
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Eren Alievski
|1
|0.06
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.06
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Огвуче Абель
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
1
8
Сундсвалль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
6
40%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
33%
5
28%
76-90
Пропущено
26
20
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
1
5%
1-15
7
27%
3
15%
16-30
2
8%
7
35%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
35%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1
Треллеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Треллеборг
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
412
115
115
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5