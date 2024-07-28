Тур: 16.
0:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
0:1
39' ГолЛундин Антон
44' Желтая карточкаMax Nilsson
45' Желтая карточкаАдриан Самуэль
45' Желтая карточкаРойсхенберг Мартин
59' Желтая карточкаДзабич Робин
0:2
64' ГолConstantino Capotondi
90'+6
Ход матча
25'
39'
44'
45'
59'
64'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
16
Jesper
Strid
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jesper StridНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Sam Hegdal
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Ландскруна
Гефле
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
3.33
Среднее время на гол
45
27
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
45
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.44
|Эгнелль Адам
|4
|0.25
|Дзабич Робин
|3
|0.19
|Vincent Sundberg
|3
|0.19
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.19
|Max Nilsson
|3
|0.19
|Samuel Burakovsky
|3
|0.19
|Карлссон Виктор
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Constantino Capotondi
|6
|0.38
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.38
|Йельте Якоб
|4
|0.25
|Лундин Антон
|3
|0.19
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.13
|Эдквист Адриан
|2
|0.13
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.13
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Philip Andersson I
|4
|0
|Max Nilsson
|4
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Дзабич Робин
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|4
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Gustav Friberg
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
8
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
12
Ландскруна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Гефле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
5
50%
61-75
2
12%
1
10%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
5
31%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
6
50%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
29
25
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
8
28%
5
20%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
5
17%
6
24%
61-75
4
14%
5
20%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
7
25%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
4
25%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0
Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2
Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2
Результаты матчей
Ландскруна
Гефле
Точный счет
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
62
35
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
106
511
313
313
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5