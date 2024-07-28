☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Ландскруна
0:2
Конец матча
Гефле
0'
25' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
0:1
39' Гол
Лундин Антон
44' Желтая карточка
Max Nilsson
45' Желтая карточка
Адриан Самуэль
45' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
59' Желтая карточка
Дзабич Робин
0:2
64' Гол
Constantino Capotondi
90'+6
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
16
Jesper
Strid
9
Frederik
Ihler
7
Карлссон
Виктор
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
15
Gustav
Friberg
18
Constantino
Capotondi
8
Лундин
Антон
35
Адриан
Самуэль
Ландскруна
4-3-3
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Гефле

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
3:3
С
1:0
С
3:1
С
1:5
К
2:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
3.33

Среднее время на гол

45
27

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
45

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.44
Эгнелль Адам 4 0.25
Дзабич Робин 3 0.19
Vincent Sundberg 3 0.19
Kofi Fosuhene Asare 3 0.19
Max Nilsson 3 0.19
Samuel Burakovsky 3 0.19
Карлссон Виктор 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Jesper Strid 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Constantino Capotondi 6 0.38
Энглунд Лео 6 (1) 0.38
Йельте Якоб 4 0.25
Лундин Антон 3 0.19
Ройсхенберг Мартин 2 0.13
Эдквист Адриан 2 0.13
Лагерфельдт Лукас 2 0.13
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Vincent Sundberg 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Дзабич Робин 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 0
Эдквист Адриан 2 1
Тобиас Йоханссон 2 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Адриан Самуэль 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Gustav Friberg 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
8
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
12
Ландскруна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Гефле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
5
50%
61-75
2
12%
1
10%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
5
31%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
6
50%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

29
25
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
8
28%
5
20%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
5
17%
6
24%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
7
25%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
4
25%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0
Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2
Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2

Результаты матчей

Ландскруна
Гефле

Точный счет

4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
1
7
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
10
6
5
11
2.5
3
13
3
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
5.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
6.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
7.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Эребру
 16 4 5 7 16 - 20 17
14.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 16 3 3 10 13 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
9.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
12.
Сундсвалль
 8 3 2 3 10 - 12 11
13.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
14.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
15.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Ройсхенберг Мартин получил желтую карточку от судьи
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