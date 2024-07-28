Тур: 16.
0'
32' Желтая карточкаКрона Себастьян
42' Желтая карточкаКроон Самуэль
1:0
72' ПенальтиIeltsin Camoes
2:0
85' ГолТити Адиль
90'+7
Ход матча
32'
42'
72'
1:0
85'
2:0
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Браге
Эребру
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.86
Среднее время на гол
60
48
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|8 (2)
|0.5
|Henry Sletsjoee
|2
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Johan Arvidsson
|2
|0.13
|Тити Адиль
|2
|0.13
|Викстрём Эмиль
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.06
|Ferhan Abic
|1
|0.06
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|8 (2)
|0.5
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.13
|Саид Мохаммед
|2
|0.13
|Гваргис Питер
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Adam Bark
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|0
|Маккью Эрик
|4
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
Результаты матчей
Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Браге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
10
Браге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эребру
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
6
38%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
5
31%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
9
45%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0
Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0
Результаты матчей
Браге
Эребру
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Браге
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
44
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
511
511
115
214
115
115
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5