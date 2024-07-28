☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Браге
2:0
Конец матча
Эребру
0'
32' Желтая карточка
Крона Себастьян
42' Желтая карточка
Кроон Самуэль
1:0
72' Пенальти
Ieltsin Camoes
2:0
85' Гол
Тити Адиль
90'+7
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
15
Бергмарк
Никлас
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
14
Hamse
Shagaxle
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
99
Ясин
Ахмед
Браге
4-4-2
Эребру
4-3-3

История личных встреч

Браге
Эребру

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
ТМК
1:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:1
С
1:3
С
3:0
ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.86

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 8 (2) 0.5
Henry Sletsjoee 2 0.13
Берггрен Густав 2 0.13
Johan Arvidsson 2 0.13
Тити Адиль 2 0.13
Викстрём Эмиль 1 0.06
Christopher Redenstrand 1 0.06
Kevin Appiah Nyarko 1 0.06
Ferhan Abic 1 0.06
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 8 (2) 0.5
Tobias Bjoernstad 2 0.13
Саид Мохаммед 2 0.13
Гваргис Питер 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Adam Bark 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 6 0
Маккью Эрик 4 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0

Результаты матчей

Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Браге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
10
Браге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эребру
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
6
38%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
5
31%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0
Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0

Результаты матчей

Браге
Эребру

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Браге
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
5.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
6.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
7.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Эребру
 16 4 5 7 16 - 20 17
14.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 16 3 3 10 13 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
9.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
12.
Сундсвалль
 8 3 2 3 10 - 12 11
13.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
14.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
15.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Кроон Самуэль получил желтую карточку от судьи
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