Тур: 16. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 22593
0'
35' Желтая карточкаБрорссон Арвид
1:0
50' ГолБесара Нахир
2:0
59' ГолБесара Нахир
86' Желтая карточкаРослер Колин
3:0
87' ПенальтиЙоханссон Оскар
90'+5
Ход матча
35'
50'
1:0
59'
2:0
86'
87'
3:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Deniz Gul
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Хаммарбю
Мьельбю
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.44
|Bazoumana Toure
|3
|0.19
|Jusef Erabi
|3
|0.19
|Deniz Gul
|2
|0.13
|Теки Тесфальдет
|2
|0.13
|Пинас Шакилль
|2
|0.13
|Джуканович Виктор
|2
|0.13
|Йоханссон Оскар
|1 (1)
|0.06
|Куртулус Эдвин
|1
|0.06
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.06
|Marc Llinares
|1
|0.06
|Hampus Skoglund
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.35
|Elliot Stroud
|4
|0.24
|Йоханссон Херман
|3
|0.18
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.12
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.12
|Густафссон Виктор
|2
|0.12
|Seedy Jagne
|2
|0.12
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.12
|Йоханссон Александр
|1
|0.06
|Брорссон Арвид
|1
|0.06
|Silas Nwankwo
|1
|0.06
|Викстрём Расмус
|1
|0.06
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Bazoumana Toure
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Хаммарбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
18
Хаммарбю
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Мьельбю
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
16
9
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
5
38%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
25
28
7 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
8%
5
18%
1-15
4
16%
7
25%
16-30
1
4%
4
14%
31-45
7
28%
4
14%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
5
20%
4
14%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
2
8%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
2
12%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2
Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3
Результаты матчей
Хаммарбю
Мьельбю
Точный счет
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
63
44
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
97
89
511
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|1:1
|16
|10
|2
|4
|30 - 15
|32
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|6.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|33 - 25
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|0
|9
|20 - 27
|21
|9.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|10.
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|26 - 32
|20
|12.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 37
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|16
|3
|3
|10
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 8
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|19 - 8
|16
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|1:1
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5