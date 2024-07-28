☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 22593
Хаммарбю
3:0
Конец матча
Мьельбю
0'
35' Желтая карточка
Брорссон Арвид
1:0
50' Гол
Бесара Нахир
2:0
59' Гол
Бесара Нахир
86' Желтая карточка
Рослер Колин
3:0
87' Пенальти
Йоханссон Оскар
90'+5

Ход матча

35'
 
Брорссон Арвид
38'
 
Jakob Kiilerich Rask
Петтерссон Том
50'
Бесара Нахир
1:0
59'
Бесара Нахир
(Hampus Skoglund)
2:0
68'
 
Abdoulie Manneh
Густафссон Виктор
68'
 
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
75'
Вагич Павле
Бесара Нахир
 
75'
Deniz Gul
Bazoumana Toure
 
75'
Хаммар Фредрик
Маркус Карлссон
 
86'
 
Рослер Колин
87'
Йоханссон Оскар
3:0
90'
Колландер Деннис
Йоханссон Оскар
 
90'
Ти Дивайн
Jusef Erabi
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
16
Йоханссон
Александр
Хаммарбю
4-2-3-1
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Мьельбю

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
3:0
К
1:1
А
0:3
А
0:0
К
1:0
А
0:3
А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.44
Bazoumana Toure 3 0.19
Jusef Erabi 3 0.19
Deniz Gul 2 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.13
Пинас Шакилль 2 0.13
Джуканович Виктор 2 0.13
Йоханссон Оскар 1 (1) 0.06
Куртулус Эдвин 1 0.06
Саиди Абдельрахман 1 0.06
Marc Llinares 1 0.06
Hampus Skoglund 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.35
Elliot Stroud 4 0.24
Йоханссон Херман 3 0.18
Штоль Адам 2 (2) 0.12
Рёйкьер Никлас 2 0.12
Густафссон Виктор 2 0.12
Seedy Jagne 2 0.12
Jakob Kiilerich Rask 2 0.12
Йоханссон Александр 1 0.06
Брорссон Арвид 1 0.06
Silas Nwankwo 1 0.06
Викстрём Расмус 1 0.06
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Jusef Erabi 1 0
Bazoumana Toure 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Викстрём Расмус 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3
Хаммарбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
18
Хаммарбю
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Мьельбю
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

16
9
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
5
38%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

25
28
7 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
8%
5
18%
1-15
4
16%
7
25%
16-30
1
4%
4
14%
31-45
7
28%
4
14%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
5
20%
4
14%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
2
8%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
2
12%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2
Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3

Результаты матчей

Хаммарбю
Мьельбю

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
6
3
4
4
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
8
9
5
11
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 1:1 16 10 2 4 30 - 15 32
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
6.
Эльфсборг
 1:1 17 8 2 7 33 - 25 26
7.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 16 3 3 10 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Эльфсборг
 1:1 9 6 2 1 23 - 8 20
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 1:1 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 1:1 8 5 1 2 19 - 8 16
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 1:1 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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