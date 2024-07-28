Тур: 16. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 4190
0'
1:0
3' ГолИнусса Зейдан
2:0
23' ГолРомео Аман
37' Желтая карточкаИнусса Зейдан
58' Желтая карточкаАхлинви Маттео
3:0
60' ГолЛаюни Амор
77' Желтая карточкаРюгор Миккель
4:0
89' ГолХрстич Срджан
90'+4
Ход матча
3'
1:0
23'
2:0
37'
58'
60'
3:0
77'
89'
4:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 9
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
31
Йенссон
Исак
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Хеккен
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|6
|0.35
|Хрстич Срджан
|5
|0.29
|Лаюни Амор
|4
|0.24
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.24
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.18
|Линдберг Юлиус
|3
|0.18
|Рюгор Миккель
|2
|0.12
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.12
|Юссеф Али
|2
|0.12
|Ромео Аман
|1
|0.06
|Ховланд Эвен
|1
|0.06
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.19
|Оффия Генри
|2
|0.13
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Диабате Ибрахим
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Herman Magnusson
|1
|0.06
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.06
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
|Viktor Granath
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Лундквист Адам
|3
|0
|Густафссон Симон
|3
|0
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Юссеф Али
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
2
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вестерос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
9
5
Хеккен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Вестерос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
23
6
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
4
17%
2
33%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
31%
4
36%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
31%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Забито
33
12
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
3
9%
1
8%
1-15
6
18%
2
17%
16-30
6
18%
1
8%
31-45
8
24%
2
17%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
5
15%
4
33%
76-90
Пропущено
32
22
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
6
19%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
3
9%
5
23%
31-45
9
28%
7
32%
46-60
1
3%
1
5%
61-75
7
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2
Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2
Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2
Результаты матчей
Хеккен
Вестерос
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
72
26
54
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
79
116
313
710
115
314
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|1:1
|16
|10
|2
|4
|30 - 15
|32
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|6.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|33 - 25
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|0
|9
|20 - 27
|21
|9.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|10.
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|26 - 32
|20
|12.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 37
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|16
|3
|3
|10
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 8
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|19 - 8
|16
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|1:1
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5