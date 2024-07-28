☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 4190
Хеккен
4:0
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
3' Гол
Инусса Зейдан
2:0
23' Гол
Ромео Аман
37' Желтая карточка
Инусса Зейдан
58' Желтая карточка
Ахлинви Маттео
3:0
60' Гол
Лаюни Амор
77' Желтая карточка
Рюгор Миккель
4:0
89' Гол
Хрстич Срджан
90'+4

Ход матча

3'
Инусса Зейдан
(Рюгор Миккель)
1:0
23'
Ромео Аман
(Инусса Зейдан)
2:0
37'
Инусса Зейдан
 
54'
Хрстич Срджан
Юссеф Али
 
58'
 
Ахлинви Маттео
60'
Лаюни Амор
(Рюгор Миккель)
3:0
62'
 
Бузаине Элиас
Alexander Warneryd
62'
 
Диабате Ибрахим
Ахлинви Маттео
66'
Ховланд Эвен
Лоде Мариус
 
70'
 
Jens Magnusson
Max Larsson
71'
Дабо Понтус
Ромео Аман
 
71'
Северин Ниуль
Инусса Зейдан
 
77'
Рюгор Миккель
 
86'
 
Рибейро Педро
Саиди Абдельрахман
86'
 
Karl Gunnarsson
Marcus Linday
89'
Хрстич Срджан
(Северин Ниуль)
4:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
1
Фагерстрём
Антон
3
Гранат
Густав
31
Йенссон
Исак
2
Herman
Magnusson
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
Хеккен
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
1:2
К
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инусса Зейдан 6 0.35
Хрстич Срджан 5 0.29
Лаюни Амор 4 0.24
Густафссон Симон 4 (1) 0.24
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.18
Линдберг Юлиус 3 0.18
Рюгор Миккель 2 0.12
Чилуфя Эдвард 2 0.12
Юссеф Али 2 0.12
Ромео Аман 1 0.06
Ховланд Эвен 1 0.06
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.19
Оффия Генри 2 0.13
Patric Aaslund 1 0.06
Диабате Ибрахим 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Herman Magnusson 1 0.06
Jabir Abdihakim Ali 1 0.06
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
Viktor Granath 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 3 0
Лундквист Адам 3 0
Густафссон Симон 3 0
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Юссеф Али 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Дабо Понтус 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 3 0
Max Larsson 3 0
Ахлинви Маттео 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
2
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вестерос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
5
Хеккен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Вестерос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

23
6
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
4
17%
2
33%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
31%
4
36%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
31%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Забито

33
12
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
3
9%
1
8%
1-15
6
18%
2
17%
16-30
6
18%
1
8%
31-45
8
24%
2
17%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
5
15%
4
33%
76-90

Пропущено

32
22
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
6
19%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
3
9%
5
23%
31-45
9
28%
7
32%
46-60
1
3%
1
5%
61-75
7
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2
Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2
Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2

Результаты матчей

Хеккен
Вестерос

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
7
2
1.5
2
6
5
4
2.5
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
7
9
11
6
1.5
3
13
7
10
2.5
1
15
3
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 1:1 16 10 2 4 30 - 15 32
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
6.
Эльфсборг
 1:1 17 8 2 7 33 - 25 26
7.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 16 3 3 10 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Эльфсборг
 1:1 9 6 2 1 23 - 8 20
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 1:1 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 1:1 8 5 1 2 19 - 8 16
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 1:1 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
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    • 54'
      Юссеф Али уходит с поля. Хрстич Срджан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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