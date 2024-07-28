☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: .
Эльфсборг
1:1
Второй тайм: 64'
Юргорден
0'
20' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:1
36' Гол
Patric Aaslund
1:1
45' Гол
Зенели Бесфорт
57' Желтая карточка
Фрик Пер

Ход матча

20'
 
Ларссон Якоб
36'
0:1
Patric Aaslund
(Хуммет Денис)
45'
Зенели Бесфорт
(Хульт Никлас)
1:1
46'
 
Экдаль Альбин
Шуллер Расмус
57'
Фрик Пер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Юргорден
4.70
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Все Коэффициенты
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
23
Викхейм
Густав
22
Patric
Aaslund
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
Эльфсборг
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Юргорден

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед

35 матчей

45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.53
1.61

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

51
44

Голов в среднем за матч

1.46
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 5 0.29
Хедлунд Симон 5 0.29
Зенели Арбер 4 0.24
Касем Ахмед 4 (1) 0.24
Абдулаи Джалал 4 0.24
Фрик Пер 2 0.12
Хольмен Себастьян 2 0.12
Йегбе Терри 2 0.12
Зенели Бесфорт 1 0.06
Ларссон Йохан 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.06
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.5
Гулликсен Тобиас 4 0.25
Нгуэн Токмак 4 0.25
Lucas Bergvall 3 0.19
Фаллениус Оскар 2 0.13
Samuel Holm 2 0.13
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.13
Сабович Бесард 2 0.13
Викхейм Густав 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Patric Aaslund 1 0.06
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Абдулаи Джалал 5 0
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Хульт Никлас 2 0
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Ибрахим Бухари 1 0
Оума Тимоти 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 5 0
Викхейм Густав 3 0
Ларссон Якоб 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
1
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

6
11
Эльфсборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Юргорден
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
2
29%
61-75
2
12%
1
14%
76-90

Забито

31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
4
13%
4
14%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
7
23%
7
24%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
6
24%
3
21%
46-60
7
28%
5
36%
61-75
3
12%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3
Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Юргорден

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
5
2
1
7
2.5
4
3
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
7
1.5
9
6
5
11
2.5
5
10
2
14
3.5
2
13
2
14
4.5
1
14
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 1:1 16 10 2 4 30 - 15 32
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
6.
Эльфсборг
 1:1 17 8 2 7 33 - 25 26
7.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 16 3 3 10 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Эльфсборг
 1:1 9 6 2 1 23 - 8 20
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 1:1 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 1:1 8 5 1 2 19 - 8 16
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 1:1 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Шуллер Расмус уходит с поля. Экдаль Альбин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хульт Никлас сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Зенели Бесфорт бьет в цель!
  • 36'
    Хуммет Денис сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Patric Aaslund бьет в цель!
  • 20'
    Ларссон Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Юргорден
4.70
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3.50
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4.20
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