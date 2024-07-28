Тур: 16. Стадион: Boraas Arena.
0'
20' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:1
36' ГолPatric Aaslund
1:1
45' ГолЗенели Бесфорт
57' Желтая карточкаФрик Пер
Ход матча
20'
36'
0:1
45'
1:1
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
10
Байду
Майкл
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Эльфсборг
Юргорден
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед
35 матчей
45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.53
1.61
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.39
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
51
44
Голов в среднем за матч
1.46
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|5
|0.29
|Хедлунд Симон
|5
|0.29
|Зенели Арбер
|4
|0.24
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.24
|Абдулаи Джалал
|4
|0.24
|Фрик Пер
|2
|0.12
|Хольмен Себастьян
|2
|0.12
|Йегбе Терри
|2
|0.12
|Зенели Бесфорт
|1
|0.06
|Ларссон Йохан
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.06
|Хульт Никлас
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.5
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.25
|Нгуэн Токмак
|4
|0.25
|Lucas Bergvall
|3
|0.19
|Фаллениус Оскар
|2
|0.13
|Samuel Holm
|2
|0.13
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.13
|Сабович Бесард
|2
|0.13
|Викхейм Густав
|1
|0.06
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Абдулаи Джалал
|5
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Байду Майкл
|1
|1
|Йегбе Терри
|1
|1
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Ибрахим Бухари
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|5
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
1
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
6
11
Эльфсборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Юргорден
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
2
29%
61-75
2
12%
1
14%
76-90
Забито
31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
4
13%
4
14%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
7
23%
7
24%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
6
24%
3
21%
46-60
7
28%
5
36%
61-75
3
12%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3
Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Юргорден
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
52
17
43
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
97
96
511
510
214
213
214
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|1:1
|16
|10
|2
|4
|30 - 15
|32
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|6.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|33 - 25
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|0
|9
|20 - 27
|21
|9.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|10.
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|26 - 32
|20
|12.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 37
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|16
|3
|3
|10
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 8
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|19 - 8
|16
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|1:1
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5