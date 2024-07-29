☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: .
АИК
0:1
Второй тайм: 68'
ГАИС
0'
0:1
3' Гол
Gustav Lundgren
16' Желтая карточка
Lamine Dabo
22' Желтая карточка
Ибрагим Харун
53' Желтая карточка
Filip Beckman
67' Желтая карточка
Lucas Hedlund

Ход матча

3'
0:1
Gustav Lundgren
(Хольмстрём Александр Аль)
16'
Lamine Dabo
 
22'
 
Ибрагим Харун
46'
Модесто Руй
Ринг Эрик
 
46'
Папаяннопулос Сотирис
Хансен Беньямин
 
53'
 
Filip Beckman
63'
 
Lucas Hedlund
Хольмстрём Александр Аль
63'
 
Amin Boudri
Axel Henriksson
67'
 
Lucas Hedlund

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
ГАИС
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Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
16
Хансен
Беньямин
2
Эд
Эскил
34
Ринг
Эрик
7
Салетрос
Антон
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
АИК
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

АИК
ГАИС

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:0
К
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

63
120

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 0.56
Модесто Руй 3 0.19
Целина Берсант 3 0.19
Исмаила Кулибали 2 0.13
Беширович Дино 2 0.13
Тюкосен Мадс 1 0.06
Фараж Омар 1 0.06
Салетрос Антон 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Abdihakin Ali 1 0.06
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 5 0.31
Axel Henriksson 4 0.25
Лав Джек Купер 4 0.25
Милованович Вилльям 2 0.13
Линдберг Йонас 2 0.13
Gustav Lundgren 1 0.06
Amin Boudri 1 0.06
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 5 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Салетрос Антон 3 0
Милошевич Александер 2 0
Lamine Dabo 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 6 0
Милованович Вилльям 4 0
Ибрагим Харун 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Красники Мергим 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГАИС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
1
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ГАИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

6
12
АИК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
ГАИС
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

17
6
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
33%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
1
17%
61-75
4
20%
2
33%
76-90

Забито

27
19
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
2
7%
4
21%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
6
22%
3
16%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
6
32%
76-90

Пропущено

30
19
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
5
26%
31-45
10
33%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1
АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1
ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0

Результаты матчей

АИК
ГАИС

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АИК
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
2
2
5
2.5
1
7
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 16 11 1 4 31 - 15 34
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
ГАИС
 1:0 16 9 1 6 20 - 20 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 0:1 16 6 2 8 26 - 33 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 16 3 3 10 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
ГАИС
 1:0 8 6 1 1 13 - 7 19
4.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 0:1 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 1:0 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 0:1 8 1 2 5 8 - 23 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 6
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Ибрагим Харун получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Ламин Дабо получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Хольмстрём Александр Аль сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Gustav Lundgren бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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АИК
Ничья
ГАИС
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