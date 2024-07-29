Тур: 16. Стадион: Френдс Арена.
0'
0:1
3' ГолGustav Lundgren
16' Желтая карточкаLamine Dabo
22' Желтая карточкаИбрагим Харун
53' Желтая карточкаFilip Beckman
67' Желтая карточкаLucas Hedlund
Ход матча
3'
16'
22'
46'
53'
67'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
34
Ринг
Эрик
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
45 Taha Ayari
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
17 Amin Boudri
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
АИК
ГАИС
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
63
120
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.56
|Модесто Руй
|3
|0.19
|Целина Берсант
|3
|0.19
|Исмаила Кулибали
|2
|0.13
|Беширович Дино
|2
|0.13
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1
|0.06
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Abdihakin Ali
|1
|0.06
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|0.31
|Axel Henriksson
|4
|0.25
|Лав Джек Купер
|4
|0.25
|Милованович Вилльям
|2
|0.13
|Линдберг Йонас
|2
|0.13
|Gustav Lundgren
|1
|0.06
|Amin Boudri
|1
|0.06
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|5
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Салетрос Антон
|3
|0
|Милошевич Александер
|2
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|6
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Ибрагим Харун
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГАИС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
1
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ГАИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
6
12
АИК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
ГАИС
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
33%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
1
17%
61-75
4
20%
2
33%
76-90
Забито
27
19
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
2
7%
4
21%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
6
22%
3
16%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
6
32%
76-90
Пропущено
30
19
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
5
26%
31-45
10
33%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1
АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1
ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0
Результаты матчей
АИК
ГАИС
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АИК
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
17
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
69
87
213
213
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|16
|11
|1
|4
|31 - 15
|34
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|1:0
|16
|9
|1
|6
|20 - 20
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|16
|7
|0
|9
|20 - 27
|21
|9.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|10.
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|11.
|0:1
|16
|6
|2
|8
|26 - 33
|20
|12.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 37
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|16
|3
|3
|10
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|1:0
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5