Тур: 16. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 24069
0'
0:1
3' ГолGustav Lundgren
16' Желтая карточкаLamine Dabo
22' Желтая карточкаИбрагим Харун
53' Желтая карточкаFilip Beckman
67' Желтая карточкаLucas Hedlund
90' Желтая карточкаКрасники Мергим
90' Желтая карточкаМилошевич Александер
90'+6
Ход матча
3'
16'
22'
46'
53'
67'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
34
Ринг
Эрик
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
45 Taha Ayari
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
17 Amin Boudri
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
АИК
ГАИС
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
63
120
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.56
|Модесто Руй
|3
|0.19
|Целина Берсант
|3
|0.19
|Исмаила Кулибали
|2
|0.13
|Беширович Дино
|2
|0.13
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1
|0.06
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Abdihakin Ali
|1
|0.06
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|0.31
|Axel Henriksson
|4
|0.25
|Лав Джек Купер
|4
|0.25
|Милованович Вилльям
|2
|0.13
|Линдберг Йонас
|2
|0.13
|Gustav Lundgren
|1
|0.06
|Amin Boudri
|1
|0.06
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|5
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|6
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Ибрагим Харун
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Красники Мергим
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ГАИС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
1
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ГАИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
6
12
АИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
ГАИС
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
2
29%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
33%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
1
17%
61-75
4
20%
2
33%
76-90
Забито
27
20
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
7%
5
25%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
6
30%
76-90
Пропущено
31
19
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
10
32%
2
11%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1
АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1
ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0
Результаты матчей
АИК
ГАИС
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
АИК
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
62
26
17
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
610
88
214
214
214
214
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5