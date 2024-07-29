☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Хельсинборг
3:2
Конец матча
Эстер
0'
1:0
4' Гол
Ervin Gigovac
2:0
7' Гол
Лупер Вильгельм
3:0
18' Гол
Сильверхолт Тейлор
3:1
22' Гол
Алиев Алибек
26' Красная карточка
Алиев Алибек
36' Желтая карточка
Lukas Bergqvist
51' Желтая карточка
Кричак Иван
66' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
3:2
79' Гол
Lukas Bergqvist
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
9
Сильверхолт
Тейлор
27
Benjamin
Acquah
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
23
Родич
Владимир
Хельсинборг
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Эстер

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
0:1
ТМК
2:4
С
2:1
С
0:1
ТМК
2:0
С
4:4
С
3:1
С
0:2
С
1:2
ТМК
2:0
ТМК
2:4
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.89

Среднее время на гол

67
47

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.8
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.31
Сильверхолт Тейлор 4 (1) 0.25
Ervin Gigovac 2 0.13
Benjamin Acquah 2 0.13
Milan Rasmussen 2 0.13
Adrian Svanback 2 0.13
Benjamin Orn 1 0.06
Amar Muhsin 1 0.06
Биркфельдт Йон 0 0
Олссон Деннис 0 0
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.44
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.25
Родич Владимир 4 0.25
Мёрфельт Альбин 3 0.19
Люнг Даниэль 3 0.19
Сегер Давид 2 0.13
Lukas Bergqvist 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Theodor Johansson 1 0.06
Thorri Thorisson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 4 0
Рогне Томас 2 1
Lukas Kjellnaes 3 0
Хелльборг Адам 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Benjamin Acquah 1 0
William Westerlund 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 1
Кричак Иван 4 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Варманен Тату 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Lukas Bergqvist 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Эстер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
5
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

10
15
Хельсинборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Эстер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
6
40%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

19
27
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
11
41%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0
Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Эстер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Эстер

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
5
3
3
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
10
6
4
12
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Хельсинборг
 16 7 5 4 20 - 17 26
5.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
6.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
7.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
13.
Эребру
 16 4 5 7 16 - 20 17
14.
Оддевольд
 16 4 5 7 17 - 26 17
15.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
16.
Сундсвалль
 16 3 3 10 13 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
9.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
13.
Сундсвалль
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
15.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 9 2 2 5 11 - 18 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Lukas Bergqvist получил желтую карточку от судьи
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