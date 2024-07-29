Тур: 16.
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолErvin Gigovac
2:0
7' ГолЛупер Вильгельм
3:0
18' ГолСильверхолт Тейлор
3:1
22' ГолАлиев Алибек
26' Красная карточкаАлиев Алибек
36' Желтая карточкаLukas Bergqvist
51' Желтая карточкаКричак Иван
66' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
3:2
79' ГолLukas Bergqvist
90'+6
Ход матча
4'
1:0
7'
2:0
18'
22'
26'
36'
51'
66'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Кричак
Иван
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
35 Casper Ljung
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Хельсинборг
Эстер
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.89
Среднее время на гол
67
47
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.11
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.8
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.31
|Сильверхолт Тейлор
|4 (1)
|0.25
|Ervin Gigovac
|2
|0.13
|Benjamin Acquah
|2
|0.13
|Milan Rasmussen
|2
|0.13
|Adrian Svanback
|2
|0.13
|Benjamin Orn
|1
|0.06
|Amar Muhsin
|1
|0.06
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.44
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.25
|Родич Владимир
|4
|0.25
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.19
|Люнг Даниэль
|3
|0.19
|Сегер Давид
|2
|0.13
|Lukas Bergqvist
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Theodor Johansson
|1
|0.06
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|4
|0
|Рогне Томас
|2
|1
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|1
|Кричак Иван
|4
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Lukas Bergqvist
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Эстер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
5
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
15
Хельсинборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Эстер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
6
40%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
19
27
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
11
41%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0
Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Эстер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Эстер
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
53
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
511
106
412
313
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4