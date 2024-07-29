Тур: 16.
0'
5' Желтая карточкаФайе Абдулайе
1:0
16' ГолNoah Christoffersson
29' Желтая карточкаGabriel Sandberg
1:1
41' ГолAlexander Almqvist
1:2
54' ГолPhilip Engelbrektsson
60' Желтая карточкаPhilip Engelbrektsson
2:2
61' ПенальтиАзулай Джонатан
3:2
62' ГолNoah Christoffersson
Ход матча
16'
29'
41'
54'
61'
2:2
62'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Эргрюте
Оддевольд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.38
|Абукар Айдарус
|3
|0.19
|Люндберг Виктор
|2
|0.13
|Свенссон Уильям
|2
|0.13
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.13
|Полсон Дэниел
|1
|0.06
|Дальквист Исак
|1
|0.06
|Noah Christoffersson
|1
|0.06
|Christoffer Styffe
|1
|0.06
|Виндехолл Чарли
|1
|0.06
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.06
|Муянич Амел
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|6 (1)
|0.38
|Каллудра Лиридон
|3
|0.19
|Gabriel Sandberg
|2
|0.13
|Крезич Даниэль
|1
|0.06
|Linus Tornblad
|1
|0.06
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.06
|Alexander Almqvist
|1
|0.06
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.06
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|6
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Виндехолл Чарли
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
4
Эргрюте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
4
4
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Оддевольд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
5
56%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
5
50%
1
7%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
22%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
15%
8
57%
76-90
Пропущено
23
23
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
5
22%
1
4%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0
Результаты матчей
Эргрюте
Оддевольд
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
411
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|29 - 16
|34
|2.
|1:3
|16
|8
|5
|3
|27 - 14
|29
|3.
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|4.
|3:1
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|5.
|16
|7
|4
|5
|20 - 13
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 17
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|16
|6
|4
|6
|19 - 21
|22
|9.
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|10 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 27
|18
|12.
|3:2
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|13.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|2:3
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|15.
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|16.
|16
|3
|3
|10
|13 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|3.
|1:3
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|6.
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|3:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|4 - 6
|11
|15.
|3:2
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|16.
|2:3
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|2.
|3:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|1:3
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|4.
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|6.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|2:3
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|11.
|3:2
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4