☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Эргрюте
3:2
Второй тайм: 71'
Оддевольд
0'
5' Желтая карточка
Файе Абдулайе
1:0
16' Гол
Noah Christoffersson
29' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
1:1
41' Гол
Alexander Almqvist
1:2
54' Гол
Philip Engelbrektsson
60' Желтая карточка
Philip Engelbrektsson
2:2
61' Пенальти
Азулай Джонатан
3:2
62' Гол
Noah Christoffersson
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
22
Сана
Тобиас
24
Свенссон
Уильям
14
Полсон
Дэниел
11
Noah
Christoffersson
33
Экман
Оскар
5
Anton
Snibb
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
7
Filip
Karlin
15
Аль-Хамлави
Ассад
22
Йоханссон
Юлиус
Эргрюте
3-5-2
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Эргрюте
Оддевольд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
4:1
С
0:0
ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.38
Абукар Айдарус 3 0.19
Люндберг Виктор 2 0.13
Свенссон Уильям 2 0.13
Дюрестам Микаэль 2 0.13
Полсон Дэниел 1 0.06
Дальквист Исак 1 0.06
Noah Christoffersson 1 0.06
Christoffer Styffe 1 0.06
Виндехолл Чарли 1 0.06
Азулай Джонатан 1 (1) 0.06
Муянич Амел 0 0
Тагессон Линус 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 6 (1) 0.38
Каллудра Лиридон 3 0.19
Gabriel Sandberg 2 0.13
Крезич Даниэль 1 0.06
Linus Tornblad 1 0.06
Philip Engelbrektsson 1 0.06
Alexander Almqvist 1 0.06
Olle Kjellman Olblad 1 0.06
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 6 0
Дальквист Исак 4 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Виндехолл Чарли 2 0
Erion Sadiku 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 4 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
4
Эргрюте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

4
4
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Оддевольд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
5
56%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
5
50%
1
7%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
22%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
15%
8
57%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
5
22%
1
4%
61-75
8
35%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0

Результаты матчей

Эргрюте
Оддевольд

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 1:3 16 8 5 3 27 - 14 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Хельсинборг
 3:1 16 7 5 4 20 - 16 26
5.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
6.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
7.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Эргрюте
 3:2 16 4 5 7 23 - 25 17
13.
Эребру
 16 4 5 7 16 - 20 17
14.
Оддевольд
 2:3 16 4 5 7 17 - 25 17
15.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
16.
Сундсвалль
 16 3 3 10 13 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 1:3 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Хельсинборг
 3:1 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
13.
Сундсвалль
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
15.
Эргрюте
 3:2 9 3 2 4 14 - 12 11
16.
Оддевольд
 2:3 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 3:1 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 1:3 8 3 2 3 12 - 11 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 2:3 9 2 2 5 11 - 17 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 3:2 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Каллудра Лиридон сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Alexander Almqvist бьет в цель!
  • 29'
    Gabriel Sandberg получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Дальквист Исак сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Noah Christoffersson бьет в цель!
    • 5'
      Абдулай Фэй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эргрюте
    Ничья
    Оддевольд
    3.10
    Реклама, bettery.ru
    3.50
    Реклама, fon.bet
    5.90
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эргрюте 3:2 Оддевольд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эргрюте
    Оддевольд
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный