Тур: 16.
0'
5' Желтая карточкаФайе Абдулайе
1:0
16' ГолNoah Christoffersson
29' Желтая карточкаGabriel Sandberg
1:1
41' ГолAlexander Almqvist
1:2
54' ГолPhilip Engelbrektsson
59' Желтая карточкаPhilip Engelbrektsson
2:2
61' ПенальтиАзулай Джонатан
3:2
62' ГолNoah Christoffersson
4:2
86' ГолNoah Christoffersson
90'+6
Ход матча
16'
29'
41'
54'
61'
2:2
62'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Эргрюте
Оддевольд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.38
|Абукар Айдарус
|3
|0.19
|Noah Christoffersson
|3
|0.19
|Люндберг Виктор
|2
|0.13
|Свенссон Уильям
|2
|0.13
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.13
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.13
|Полсон Дэниел
|1
|0.06
|Дальквист Исак
|1
|0.06
|Christoffer Styffe
|1
|0.06
|Виндехолл Чарли
|1
|0.06
|Муянич Амел
|0
|0
|Андреассон Антон
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|6 (1)
|0.38
|Каллудра Лиридон
|3
|0.19
|Gabriel Sandberg
|2
|0.13
|Крезич Даниэль
|1
|0.06
|Linus Tornblad
|1
|0.06
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.06
|Alexander Almqvist
|1
|0.06
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.06
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|6
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Виндехолл Чарли
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Philip Engelbrektsson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
6
Эргрюте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оддевольд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
4
4
Эргрюте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Оддевольд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
5
42%
3
17%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
22%
76-90
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
4
17%
8
50%
76-90
Пропущено
25
27
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
4%
5
19%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
4
16%
6
22%
46-60
5
20%
3
11%
61-75
8
32%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0
Результаты матчей
Эргрюте
Оддевольд
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
45
16
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
25
45
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
610
511
412
115
115
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4