Тур: 16. Стадион: Intility Arena.
Ход матча
25'
51'
2:0
52'
21
Шёнг
Магнус
17
Carl
Lange
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Vetle Wenaas
-
-
30 Tor Solvoll
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Волеренга
Ранхейм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
3.33
Среднее время на гол
90
27
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
45
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рийкс Мис
|8
|0.5
|Jones El-Abdellaoui
|5
|0.31
|Хоканс Даниэль
|5
|0.31
|Камара Ола
|4
|0.25
|Странд Петтер
|4
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.19
|Риснаес Магнус
|2
|0.13
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.13
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.06
|Хеденстад Вегар
|1
|0.06
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.06
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.06
|Ярл Себастиан
|1
|0.06
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.69
|Бюэ Бендик
|9
|0.56
|Gustav Mogensen
|2
|0.13
|Sander Amble Haugen
|1
|0.06
|Dennis Gaustad
|1
|0.06
|Vetle Wenaas
|1
|0.06
|Erik Toenne
|1
|0.06
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
10
Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
15
12
Волеренга
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ранхейм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
5
56%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
37
26
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
3%
2
8%
1-15
10
27%
3
12%
16-30
5
14%
7
27%
31-45
5
14%
6
23%
46-60
6
16%
2
8%
61-75
10
27%
6
23%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
7
35%
6
26%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
6
30%
6
26%
61-75
3
15%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1
Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0
Результаты матчей
Волеренга
Ранхейм
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
34
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
96
87
69
411
312
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|3
|3
|40 - 19
|33
|2.
|16
|10
|2
|4
|30 - 24
|32
|3.
|16
|8
|5
|3
|37 - 29
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|22 - 16
|28
|5.
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|6.
|16
|7
|5
|4
|29 - 30
|26
|7.
|16
|6
|6
|4
|31 - 22
|24
|8.
|15
|6
|5
|4
|33 - 29
|23
|9.
|0:2
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|10.
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|15
|4
|7
|4
|28 - 21
|19
|12.
|15
|3
|5
|7
|24 - 31
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|15.
|14
|2
|4
|8
|18 - 39
|10
|16.
|15
|2
|3
|10
|18 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|21 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|18 - 16
|15
|6.
|0:2
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|5 - 9
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 14
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|15 - 17
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|28 - 20
|20
|2.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|15 - 14
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 24
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|8 (8)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Мосс
|Ian Hoffmann
|5