☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Волеренга
2:0
Второй тайм: 69'
Ранхейм
0'
1:0
25' Гол
Ярл Себастиан
2:0
51' Гол
Риснаес Магнус
52' Желтая карточка
Lucas Kolstad

Ход матча

25'
Ярл Себастиан
(Борхгревинк Кристиан)
1:0
51'
Риснаес Магнус
(Carl Lange)
2:0
52'
 
Lucas Kolstad
59'
Юклеред Симен
Хеденстад Вегар
 
68'
 
Gustav Mogensen
Бюэ Бендик
68'
 
Vetle Wenaas
Йонсен Микаэль-Терсет
68'
 
Джонсруд Эмилсен Матиас
Sander Amble Haugen
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Ранхейм
1.40
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7.00
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Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
7
Риснаес
Магнус
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
9
Бюэ
Бендик
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
Волеренга
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Ранхейм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:3
Э
1:1
Э
1:5
Э
2:1
ТМК
0:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
3.33

Среднее время на гол

90
27

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
45

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рийкс Мис 8 0.5
Jones El-Abdellaoui 5 0.31
Хоканс Даниэль 5 0.31
Камара Ола 4 0.25
Странд Петтер 4 0.25
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.19
Риснаес Магнус 2 0.13
Filip Thorvaldsen 2 0.13
Борхгревинк Кристиан 1 0.06
Хеденстад Вегар 1 0.06
Adrian Kurd Roenning 1 0.06
Кройцриглер Мартин 1 0.06
Ярл Себастиан 1 0.06
Aaron Kiil Olsen 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 11 (3) 0.69
Бюэ Бендик 9 0.56
Gustav Mogensen 2 0.13
Sander Amble Haugen 1 0.06
Dennis Gaustad 1 0.06
Vetle Wenaas 1 0.06
Erik Toenne 1 0.06
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 5 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Слёрдаль Филип 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0

Результаты матчей

Волеренга
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
10
Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

15
12
Волеренга
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ранхейм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
5
56%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

37
26
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
3%
2
8%
1-15
10
27%
3
12%
16-30
5
14%
7
27%
31-45
5
14%
6
23%
46-60
6
16%
2
8%
61-75
10
27%
6
23%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
7
35%
6
26%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
6
30%
6
26%
61-75
3
15%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1
Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Ранхейм

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
8
7
6
9
2.5
4
11
3
12
3.5
3
12
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 16 10 3 3 40 - 19 33
2.
Мосс
 16 10 2 4 30 - 24 32
3.
Эгерсунд
 16 8 5 3 37 - 29 29
4.
Брюне
 16 9 1 6 22 - 16 28
5.
Согндаль
 16 7 5 4 27 - 17 26
6.
Конгсвингер
 16 7 5 4 29 - 30 26
7.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
8.
Стабек
 15 6 5 4 33 - 29 23
9.
Ранхейм
 0:2 16 5 5 6 26 - 25 20
10.
Рёуфосс
 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 15 4 7 4 28 - 21 19
12.
Мьёндален
 15 3 5 7 24 - 31 14
13.
Осане
 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 16 3 4 9 19 - 34 13
15.
Санднес
 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 15 2 3 10 18 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 2:0 8 5 1 2 21 - 8 16
5.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
6.
Ранхейм
 0:2 7 4 1 2 14 - 9 13
7.
Стабек
 7 4 1 2 18 - 13 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
2.
Волеренга
 2:0 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
5.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 0:2 9 1 4 4 12 - 16 7
11.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Мосс Ian Hoffmann 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Борхгревинк Кристиан сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Ярл Себастиан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Ранхейм
1.40
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7.00
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9.42
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