Тур: 16. Стадион: Intility Arena. Зрители: 11163
0'
1:0
25' ГолЯрл Себастиан
2:0
51' ГолРиснаес Магнус
52' Желтая карточкаLucas Kolstad
3:0
78' ГолJones El-Abdellaoui
3:1
83' ГолGustav Mogensen
89' Желтая карточкаStian Sjoevold Thorstensen
90'+5
Ход матча
25'
51'
2:0
52'
78'
83'
3:1
21
Шёнг
Магнус
17
Carl
Lange
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Vetle Wenaas
-
-
30 Tor Solvoll
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Волеренга
Ранхейм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
3.33
Среднее время на гол
90
27
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
45
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рийкс Мис
|8
|0.5
|Jones El-Abdellaoui
|6
|0.38
|Хоканс Даниэль
|5
|0.31
|Камара Ола
|4
|0.25
|Странд Петтер
|4
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.19
|Риснаес Магнус
|2
|0.13
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.13
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.06
|Хеденстад Вегар
|1
|0.06
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.06
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.06
|Ярл Себастиан
|1
|0.06
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Carl Lange
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.69
|Бюэ Бендик
|9
|0.56
|Gustav Mogensen
|3
|0.19
|Sander Amble Haugen
|1
|0.06
|Dennis Gaustad
|1
|0.06
|Vetle Wenaas
|1
|0.06
|Erik Toenne
|1
|0.06
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
|Lucas Kolstad
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
11
Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ранхейм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
15
12
Волеренга
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ранхейм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
5
23%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
6
27%
5
38%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
6%
2
14%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
5
56%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
40
27
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
3%
2
7%
1-15
11
28%
3
11%
16-30
5
13%
7
26%
31-45
6
15%
6
22%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
11
28%
7
26%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
10%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
7
33%
6
23%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
6
29%
6
23%
61-75
4
19%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1
Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0
Результаты матчей
Волеренга
Ранхейм
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
43
44
34
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
106
88
79
412
313
313
115
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|8 (8)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Мосс
|Ian Hoffmann
|5