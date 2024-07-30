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Тур: 3. Стадион: .
США (до 23 лет)
 
Позже
Гвинея (до 23 лет)
Прогнозы 120
США (до 23 лет) 88.3% (106)
X 6.7% (8)
Гвинея (до 23 лет) 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США (до 23 лет)
Ничья
Гвинея (до 23 лет)
1.55
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4.70
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6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

США (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циммерман Уокер 1 0.5
Бузио Джанлука 1 0.5
Ааронсон Пакстен 1 0.5
Михайлович Джордже 1 (1) 0.5
Гвинея (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диавара Амаду 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

США (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
0
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

США (до 23 лет)
(18 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 поражений
Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0
Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0
Гвинея (до 23 лет)
(7 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 7 поражений
Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Англия (до 21 года) - Гвинея (до 23 лет) 7:1
Португалия (до 20 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3 Ботсвана (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:1

Результаты матчей

США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 3-го тура группового этапа Олимпийских игр в Париже, в котором встретятся сборные США и Гвинеи. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.
  • Текстовая онлайн трансляция матча США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 5 минут.



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Прогнозы 120
США (до 23 лет) 88.3% (106)
X 6.7% (8)
Гвинея (до 23 лет) 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США (до 23 лет)
Ничья
Гвинея (до 23 лет)
1.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)

Исход игры
США (до 23 лет)
88.4% (107)
Ничья
6.6% (8)
Гвинея (до 23 лет)
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 США (до 23 лет)
37.2% (45)
2:0 США (до 23 лет)
26.4% (32)
1:0 США (до 23 лет)
9.1% (11)
3:1 США (до 23 лет)
6.6% (8)
1:1 Ничья
5% (6)
1:2 Гвинея (до 23 лет)
2.5% (3)
4:1 США (до 23 лет)
1.7% (2)
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Гвинея (до 23 лет)
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