Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет)

Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет)

Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет)

Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет)

21.03.2021

Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет)

0:4

18.03.2021

США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет)

1:0

07.06.2015

США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет)

2:1

02.06.2015

Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет)

0:1

31.05.2015

Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет)

2:1

29.05.2015

США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года)

3:1

27.05.2015

США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет)

1:3

31.03.2015

Дания (до 21 года) - США (до 23 лет)

1:0

27.03.2015

Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет)

2:5

13.08.2008

Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет)

2:1

10.08.2008

США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет)

2:2

07.08.2008

Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет)

0:1

02.08.2008

Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет)

1:0

30.07.2008

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет)

0:0