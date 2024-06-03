Тур: 3. Стадион: Жоффруа Гишар.
Бомбардиры внутри турнира
США (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циммерман Уокер
|1
|0.5
|Бузио Джанлука
|1
|0.5
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.5
|Михайлович Джордже
|1 (1)
|0.5
Гвинея (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диавара Амаду
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
США (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
0
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
США (до 23 лет)
(18 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 поражений
Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0
Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0
Гвинея (до 23 лет)
(7 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 7 поражений
Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Англия (до 21 года) - Гвинея (до 23 лет) 7:1
Португалия (до 20 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3 Ботсвана (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:1
Результаты матчей
США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|3
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
Прогнозы на матч США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)
Исход игры
США (до 23 лет)
81.1% (30)
Ничья
8.1% (3)
Гвинея (до 23 лет)
10.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
2:1 США (до 23 лет)
35.1% (13)
2:0 США (до 23 лет)
27% (10)
1:2 Гвинея (до 23 лет)
8.1% (3)
1:1 Ничья
8.1% (3)
3:1 США (до 23 лет)
5.4% (2)
1:0 США (до 23 лет)
5.4% (2)
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