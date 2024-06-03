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Тур: 3. Стадион: .
США (до 23 лет)
 
Позже
Гвинея (до 23 лет)
Прогнозы 37
США (до 23 лет) 81.1% (30)
X 8.1% (3)
Гвинея (до 23 лет) 10.8% (4)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

США (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циммерман Уокер 1 0.5
Бузио Джанлука 1 0.5
Ааронсон Пакстен 1 0.5
Михайлович Джордже 1 (1) 0.5
Гвинея (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диавара Амаду 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

США (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
0
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

США (до 23 лет)
(18 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 поражений
Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0
Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0
Гвинея (до 23 лет)
(7 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 7 поражений
Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Англия (до 21 года) - Гвинея (до 23 лет) 7:1
Португалия (до 20 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3 Ботсвана (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:1

Результаты матчей

США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

США (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    США (до 23 лет) 81.1% (30)
    X 8.1% (3)
    Гвинея (до 23 лет) 10.8% (4)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)

    Исход игры
    США (до 23 лет)
    81.1% (30)
    Ничья
    8.1% (3)
    Гвинея (до 23 лет)
    10.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 США (до 23 лет)
    35.1% (13)
    2:0 США (до 23 лет)
    27% (10)
    1:2 Гвинея (до 23 лет)
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    3:1 США (до 23 лет)
    5.4% (2)
    1:0 США (до 23 лет)
    5.4% (2)
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    США (до 23 лет)
    Гвинея (до 23 лет)
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