☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 2136
Стабек
3:0
Конец матча
Санднес
0'
1:0
11' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
2:0
24' Гол
Rasmus Eggen Vinge
26' Желтая карточка
Нюхаген Андреас
61' Желтая карточка
Herman Kleppa
3:0
66' Гол
Андресен Александр
90'+6
1
Россбах
Сондре
16
Ховен
Андреас
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
20
Андресен
Александр
24
Костадинов
Калоян
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
14
Робертс
Томас
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
30
Мбайе
Серинье
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
2
Herman
Kleppa
19
Daniel
Braut
22
Сакор
Важебах
18
Эбю
Олав
17
Нюхаген
Андреас
8
Matias
Belli
Moldskred
10
Хейланн
Томми
Стабек
4-4-2
Санднес
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Санднес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.56
Bassekou Diabate 6 (1) 0.38
Sebastian Olderheim 4 0.25
Робертс Томас 3 (1) 0.19
Педерсен Каспер 3 0.19
Андресен Александр 2 0.13
William Wendt 2 0.13
Rasmus Eggen Vinge 2 0.13
Вальстад Николас 1 0.06
Несс Николай 1 0.06
Геэльмуйден Херман 1 0.06
Andreas Victorio 1 0.06
Упсет Кристиан 1 (1) 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 7 0.47
Daniel Braut 3 0.2
Нюхаген Андреас 1 0.07
Сакор Важебах 1 0.07
Herman Kleppa 1 0.07
Markus Aanesland 1 0.07
Бркич Харис 1 0.07
Matias Belli Moldskred 1 0.07
Artan Memedov 1 0.07
Noah Bertelsen 1 0.07
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Робертс Томас 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Боб Брадлей 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Нюхаген Андреас 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Endre Osenbroch 2 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0

Результаты матчей

Стабек
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Санднес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
4
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Санднес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

12
9
Стабек
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Санднес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

21
4
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
7
33%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
1
25%
61-75
2
10%
2
50%
76-90

Пропущено

13
27
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
7
26%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
5
38%
5
19%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

36
18
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
10
28%
1
6%
1-15
5
14%
3
17%
16-30
3
8%
4
22%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
5
14%
6
33%
61-75
6
17%
3
17%
76-90

Пропущено

29
42
12 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
10%
7
17%
1-15
5
17%
8
19%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
7
24%
9
21%
61-75
7
24%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0
ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0
Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2

Результаты матчей

Стабек
Санднес

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Стабек
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
1
4
4
2.5
2
5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
4
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
6
9
8
8
2.5
2
13
3
13
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 16 10 3 3 41 - 20 33
2.
Мосс
 16 10 2 4 30 - 24 32
3.
Эгерсунд
 16 8 5 3 37 - 29 29
4.
Брюне
 16 9 1 6 22 - 16 28
5.
Согндаль
 16 7 5 4 27 - 17 26
6.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
7.
Конгсвингер
 16 7 5 4 29 - 30 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 16 5 5 6 27 - 26 20
10.
Рёуфосс
 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 15 4 7 4 28 - 21 19
12.
Мьёндален
 15 3 5 7 24 - 31 14
13.
Осане
 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 16 3 4 9 19 - 34 13
15.
Санднес
 15 2 4 9 18 - 42 10
16.
Олесунн
 15 2 3 10 18 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
5.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
11.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Мосс Ian Hoffmann 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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