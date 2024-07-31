Тур: 12. Стадион: Наддеруд. Зрители: 2136
0'
1:0
11' ГолOskar Spiten-Nysaether
2:0
24' ГолRasmus Eggen Vinge
26' Желтая карточкаНюхаген Андреас
61' Желтая карточкаHerman Kleppa
3:0
66' ГолАндресен Александр
90'+6
Ход матча
11'
24'
26'
61'
66'
24
Асанте
Эйрик
19
Daniel
Braut
18
Эбю
Олав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
13 Tord Flolid
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
История личных встреч
Стабек
Санднес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.56
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.38
|Sebastian Olderheim
|4
|0.25
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.19
|Педерсен Каспер
|3
|0.19
|Андресен Александр
|2
|0.13
|William Wendt
|2
|0.13
|Rasmus Eggen Vinge
|2
|0.13
|Вальстад Николас
|1
|0.06
|Несс Николай
|1
|0.06
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.06
|Andreas Victorio
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|7
|0.47
|Daniel Braut
|3
|0.2
|Нюхаген Андреас
|1
|0.07
|Сакор Важебах
|1
|0.07
|Herman Kleppa
|1
|0.07
|Markus Aanesland
|1
|0.07
|Бркич Харис
|1
|0.07
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.07
|Artan Memedov
|1
|0.07
|Noah Bertelsen
|1
|0.07
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Нюхаген Андреас
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Endre Osenbroch
|2
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Санднес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
4
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Санднес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
12
9
Стабек
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Санднес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
21
4
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
7
33%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
1
25%
61-75
2
10%
2
50%
76-90
Пропущено
13
27
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
7
26%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
5
38%
5
19%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Забито
36
18
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
10
28%
1
6%
1-15
5
14%
3
17%
16-30
3
8%
4
22%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
5
14%
6
33%
61-75
6
17%
3
17%
76-90
Пропущено
29
42
12 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
10%
7
17%
1-15
5
17%
8
19%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
7
24%
9
21%
61-75
7
24%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0
ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0
Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2
Результаты матчей
Стабек
Санднес
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Стабек
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
44
25
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
53
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
106
69
88
213
313
115
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Мосс
|Ian Hoffmann
|5