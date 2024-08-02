Тур: 17.
0:0
Первый тайм: 24'
0'
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Норд ГуставНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
77 Mark Gorgos
-
-
14 Dijar Ferati
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Сундсвалль
Утсиктенс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
0
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.24
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.18
|Энгблум Понтус
|2
|0.12
|Норд Густав
|1
|0.06
|Бурман Маркус
|1
|0.06
|Паломино Марсело
|1
|0.06
|Monir Jelassi
|1
|0.06
|Hugo Aviander
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.29
|Бук Робин
|4 (1)
|0.24
|Лима Лукас
|3
|0.18
|Фальцетас Александр
|2
|0.12
|Моенза Малкольм
|2
|0.12
|Albin Skoglund
|2
|0.12
|Мохидин Аллан
|1
|0.06
|Брандт Йеспер
|1
|0.06
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Бом Карл
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|0
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Albin Skoglund
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Мохидин Аллан
|3
|0
|Sebastian Lagerlund
|3
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
1
9
Сундсвалль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Утсиктенс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
33%
3
43%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
27%
6
29%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
33%
4
19%
76-90
Пропущено
26
16
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
7
27%
4
25%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
9
35%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Утсиктенс
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|29 - 16
|34
|2.
|16
|8
|5
|3
|28 - 14
|29
|3.
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|20 - 17
|26
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|20 - 17
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 13
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|9.
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|10 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 27
|18
|12.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|13.
|16
|4
|5
|7
|24 - 25
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|15.
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|16.
|0:0
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|6.
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|4 - 6
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|16.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|6.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|13.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|14.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4