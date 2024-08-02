☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 24'
Утсиктенс
0'
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Утсиктенс
3.20
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, fon.bet
3.35
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
3
Monir
Jelassi
5
Олссон
Деннис
23
Hugo
Aviander
8
Marc
Manchon
15
Паломино
Марсело
14
Бенгтссон
Йохан
17
Норд
Густав
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
Сундсвалль
5-2-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.24
Бенгтссон Йохан 3 0.18
Энгблум Понтус 2 0.12
Норд Густав 1 0.06
Бурман Маркус 1 0.06
Паломино Марсело 1 0.06
Monir Jelassi 1 0.06
Hugo Aviander 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.29
Бук Робин 4 (1) 0.24
Лима Лукас 3 0.18
Фальцетас Александр 2 0.12
Моенза Малкольм 2 0.12
Albin Skoglund 2 0.12
Мохидин Аллан 1 0.06
Брандт Йеспер 1 0.06
Мартинссон Фредрик 0 0
Бом Карл 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Westermark 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Худу Абдул Халик 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Monir Jelassi 2 0
Норд Густав 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Yaqub Finey 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 0
Фальцетас Александр 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Albin Skoglund 4 0
Родеблад Лове Кевин 4 0
Мохидин Аллан 3 0
Sebastian Lagerlund 3 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
9
Сундсвалль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Утсиктенс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
33%
3
43%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
27%
6
29%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
33%
4
19%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
7
27%
4
25%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
9
35%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Утсиктенс

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Хельсинборг
 16 7 5 4 20 - 17 26
5.
Утсиктенс
 0:0 17 7 5 5 20 - 17 26
6.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
7.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
8.
Эстерсунд
 0:0 17 6 5 6 19 - 21 23
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Эребру
 0:0 17 4 6 7 16 - 20 18
13.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
14.
Оддевольд
 16 4 5 7 17 - 26 17
15.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
16.
Сундсвалль
 0:0 17 3 4 10 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 0:0 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 0:0 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Эребру
 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Сундсвалль
 0:0 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
14.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
15.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Утсиктенс
 0:0 9 3 3 3 9 - 10 12
4.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 9 2 2 5 11 - 18 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 0:0 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Эребру
 0:0 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 0:0 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.21. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.21 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Утсиктенс
3.20
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, fon.bet
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 0:0 Утсиктенс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сундсвалль
Утсиктенс
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный