Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаMonir Jelassi
26' Желтая карточкаKojo Peprah Oppeng
42' Желтая карточкаФорсберг Лукас
42' Желтая карточкаAlbin Skoglund
53' Желтая карточкаБом Карл
61' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
73' Желтая карточкаЭнгблум Понтус
82' Желтая карточкаMarc Manchon
1:0
83' ГолYaqub Finey
90' Желтая карточкаМохидин Аллан
90'+10
Ход матча
24'
42'
42'
53'
73'
82'
83'
1:0
90'
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Норд ГуставНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
77 Mark Gorgos
-
-
14 Dijar Ferati
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Сундсвалль
Утсиктенс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
0
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.29
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.18
|Энгблум Понтус
|2
|0.12
|Норд Густав
|1
|0.06
|Monir Jelassi
|1
|0.06
|Бурман Маркус
|1
|0.06
|Паломино Марсело
|1
|0.06
|Hugo Aviander
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.29
|Бук Робин
|4 (1)
|0.24
|Лима Лукас
|3
|0.18
|Фальцетас Александр
|2
|0.12
|Моенза Малкольм
|2
|0.12
|Albin Skoglund
|2
|0.12
|Мохидин Аллан
|1
|0.06
|Брандт Йеспер
|1
|0.06
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Бом Карл
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|3
|1
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Marc Manchon
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|0
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Мохидин Аллан
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
1
9
Сундсвалль
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Утсиктенс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
33%
3
43%
76-90
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
6
29%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
38%
4
19%
76-90
Пропущено
26
17
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
1
6%
1-15
7
27%
4
24%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
9
35%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Утсиктенс
Точный счет
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
27
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
314
611
116
116
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4