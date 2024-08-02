☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Утсиктенс
0'
24' Желтая карточка
Monir Jelassi
26' Желтая карточка
Kojo Peprah Oppeng
42' Желтая карточка
Форсберг Лукас
42' Желтая карточка
Albin Skoglund
53' Желтая карточка
Бом Карл
61' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
73' Желтая карточка
Энгблум Понтус
82' Желтая карточка
Marc Manchon
1:0
83' Гол
Yaqub Finey
90' Желтая карточка
Мохидин Аллан
90'+10
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
3
Monir
Jelassi
5
Олссон
Деннис
23
Hugo
Aviander
8
Marc
Manchon
15
Паломино
Марсело
14
Бенгтссон
Йохан
17
Норд
Густав
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
Сундсвалль
5-2-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 5 (1) 0.29
Бенгтссон Йохан 3 0.18
Энгблум Понтус 2 0.12
Норд Густав 1 0.06
Monir Jelassi 1 0.06
Бурман Маркус 1 0.06
Паломино Марсело 1 0.06
Hugo Aviander 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.29
Бук Робин 4 (1) 0.24
Лима Лукас 3 0.18
Фальцетас Александр 2 0.12
Моенза Малкольм 2 0.12
Albin Skoglund 2 0.12
Мохидин Аллан 1 0.06
Брандт Йеспер 1 0.06
Мартинссон Фредрик 0 0
Бом Карл 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Westermark 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 3 1
Худу Абдул Халик 3 0
Monir Jelassi 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Hugo Aviander 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Marc Manchon 2 0
Норд Густав 2 0
Yaqub Finey 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 0
Фальцетас Александр 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Мохидин Аллан 4 0
Родеблад Лове Кевин 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Бом Карл 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
9
Сундсвалль
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Утсиктенс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
33%
3
43%
76-90

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
6
29%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
38%
4
19%
76-90

Пропущено

26
17
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
1
6%
1-15
7
27%
4
24%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
9
35%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Утсиктенс

Точный счет

1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
6
11
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Хельсинборг
 16 7 5 4 20 - 17 26
5.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
6.
Утсиктенс
 17 7 4 6 20 - 18 25
7.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
8.
Эстерсунд
 17 6 4 7 20 - 25 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
11.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
12.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
13.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
14.
Оддевольд
 16 4 5 7 17 - 26 17
15.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
14.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
15.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 9 2 2 5 11 - 18 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Мохидин Аллан получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Monir Jelassi получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 85'
    Erik Westermark уходит с поля. Mark Gorgos выходит вместо него
  • 83'
    Monir Jelassi сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Yaqub Finey бьет в цель!
  • 82'
    Марк Манкон получил желтую карточку от судьи
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    • 53'
      Бом Карл получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Бук Робин уходит с поля. Бом Карл выходит вместо него
    • 53'
      Albin Skoglund уходит с поля. Мохидин Аллан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Форсберг Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Kojo Peprah Oppong получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Monir Jelassi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Утсиктенс онлайн

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