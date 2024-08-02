☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Эребру
0:0
Первый тайм: 19'
Эстерсунд
0'
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстерсунд
2.26
3.55
Реклама, bettery.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
5
Модиг
Йеспер
4
Маккью
Эрик
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
70
Андерссон
Эрик
17
Хольмберг
Карл
99
Ясин
Ахмед
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Эребру
4-4-2
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Эребру
Эстерсунд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.9
0.78

Среднее время на гол

47
115

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 8 (2) 0.47
Tobias Bjoernstad 2 0.12
Саид Мохаммед 2 0.12
Гваргис Питер 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Adam Bark 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.18
Ордоньес Аркимидес 3 0.18
Аджумани Янник 2 0.12
Мусолитин Николай 2 0.12
Брэндон Эрик 2 (2) 0.12
Карлссон Грач Себастьян 2 0.12
Jakob Hedenquist 1 0.06
Хопкатт Джейми 1 0.06
Спорронг Альбин 1 0.06
Chrisnovic N'sa 1 0.06
Simon Marklund 0 0
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 6 0
Маккью Эрик 4 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
5
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
12
Эребру
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
5
50%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
5
56%
76-90

Забито

16
19
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
6
38%
3
16%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
31%
6
32%
76-90

Пропущено

20
21
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
9
45%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1
Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1

Результаты матчей

Эребру
Эстерсунд

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эребру
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Хельсинборг
 16 7 5 4 20 - 17 26
5.
Утсиктенс
 0:0 17 7 5 5 20 - 17 26
6.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
7.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
8.
Эстерсунд
 0:0 17 6 5 6 19 - 21 23
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
12.
Эребру
 0:0 17 4 6 7 16 - 20 18
13.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
14.
Оддевольд
 16 4 5 7 17 - 26 17
15.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
16.
Сундсвалль
 0:0 17 3 4 10 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 0:0 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Утсиктенс
 0:0 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Эребру
 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Сундсвалль
 0:0 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
14.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
15.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Утсиктенс
 0:0 9 3 3 3 9 - 10 12
4.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 9 2 2 5 11 - 18 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Эстерсунд
 0:0 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Эребру
 0:0 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
16.
Сундсвалль
 0:0 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Эребру.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.20. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.20 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстерсунд
2.26
3.55
Реклама, bettery.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:0 Эстерсунд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эребру
Эстерсунд
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный