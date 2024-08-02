Тур: 17.
0'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эребру
Эстерсунд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.9
0.78
Среднее время на гол
47
115
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|8 (2)
|0.47
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.12
|Саид Мохаммед
|2
|0.12
|Гваргис Питер
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Adam Bark
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.18
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.18
|Аджумани Янник
|2
|0.12
|Мусолитин Николай
|2
|0.12
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.12
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0.12
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Хопкатт Джейми
|1
|0.06
|Спорронг Альбин
|1
|0.06
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.06
|Simon Marklund
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|0
|Маккью Эрик
|4
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
12
Эребру
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
5
50%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
5
56%
76-90
Забито
16
19
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
6
38%
3
16%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
31%
6
32%
76-90
Пропущено
20
21
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
9
45%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1
Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1
Результаты матчей
Эребру
Эстерсунд
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эребру
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
511
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|29 - 16
|34
|2.
|16
|8
|5
|3
|28 - 14
|29
|3.
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|20 - 17
|26
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|20 - 17
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 13
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|9.
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|10 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 27
|18
|12.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|13.
|16
|4
|5
|7
|24 - 25
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|15.
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|16.
|0:0
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|6.
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|4 - 6
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|16.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|6.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|13.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|14.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4