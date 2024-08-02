☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Эребру
4:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
24' Гол
Карлссон Грач Себастьян
33' Желтая карточка
Chrisnovic N'sa
0:1
33' Не забитый пенальти
Хольмберг Карл
1:1
33' Гол
Хольмберг Карл
47' Вторая желтая карточка
Chrisnovic N'sa
2:1
50' Пенальти
Хольмберг Карл
3:1
59' Гол
Крона Себастьян
4:1
71' Гол
Андерссон Эрик
90' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
90' Желтая карточка
Перри Небию
90'+5
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
5
Модиг
Йеспер
4
Маккью
Эрик
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
70
Андерссон
Эрик
17
Хольмберг
Карл
99
Ясин
Ахмед
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Эребру
4-4-2
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Эребру
Эстерсунд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.9
0.78

Среднее время на гол

47
115

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 10 (3) 0.59
Tobias Bjoernstad 2 0.12
Саид Мохаммед 2 0.12
Гваргис Питер 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Андерссон Эрик 1 0.06
Крона Себастьян 1 0.06
Adam Bark 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.18
Карлссон Грач Себастьян 3 0.18
Ордоньес Аркимидес 3 0.18
Аджумани Янник 2 0.12
Мусолитин Николай 2 0.12
Брэндон Эрик 2 (2) 0.12
Jakob Hedenquist 1 0.06
Хопкатт Джейми 1 0.06
Спорронг Альбин 1 0.06
Chrisnovic N'sa 1 0.06
Simon Marklund 0 0
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 6 0
Маккью Эрик 4 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Эребру
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
12
Эребру
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Эстерсунд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
7
50%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
4
44%
4
25%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
5
56%
76-90

Забито

20
20
4 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
8
40%
3
15%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
5
25%
6
30%
76-90

Пропущено

21
25
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
9
43%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1
Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1

Результаты матчей

Эребру
Эстерсунд

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эребру
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
5
12
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Хельсинборг
 16 7 5 4 20 - 17 26
5.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
6.
Утсиктенс
 17 7 4 6 20 - 18 25
7.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
8.
Эстерсунд
 17 6 4 7 20 - 25 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
11.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
12.
Гефле
 16 4 6 6 26 - 27 18
13.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
14.
Оддевольд
 16 4 5 7 17 - 26 17
15.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
6.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
14.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
15.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Оддевольд
 9 2 2 5 11 - 18 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 8 1 3 4 11 - 15 6
13.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
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    • 59'
      Г О О О О Л - Крона Себастьян бьет в цель!
    • 51'
      Мусолитин Николай уходит с поля. Ziad Ghanoum выходит вместо него
    • 50'
      Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Эребру забивает с точки!
    • 47'
      Chrisnovic N'sa получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
    • 33'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хольмберг Карл пробил пенальти, но не смог забить!
    • 33'
      Chrisnovic N'sa получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Эребру 4:1 Эстерсунд онлайн

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