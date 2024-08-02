Тур: 17.
0'
0:1
24' ГолКарлссон Грач Себастьян
33' Желтая карточкаChrisnovic N'sa
0:1
33' Не забитый пенальтиХольмберг Карл
1:1
33' ГолХольмберг Карл
47' Вторая желтая карточкаChrisnovic N'sa
2:1
50' ПенальтиХольмберг Карл
3:1
59' ГолКрона Себастьян
4:1
71' ГолАндерссон Эрик
90' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
90' Желтая карточкаПерри Небию
90'+5
Ход матча
24'
33'
33'
0:1
33'
1:1
47'
50'
2:1
59'
71'
90'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эребру
Эстерсунд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.9
0.78
Среднее время на гол
47
115
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (3)
|0.59
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.12
|Саид Мохаммед
|2
|0.12
|Гваргис Питер
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|Крона Себастьян
|1
|0.06
|Adam Bark
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.18
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.18
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.18
|Аджумани Янник
|2
|0.12
|Мусолитин Николай
|2
|0.12
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.12
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Хопкатт Джейми
|1
|0.06
|Спорронг Альбин
|1
|0.06
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.06
|Simon Marklund
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|0
|Маккью Эрик
|4
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
12
Эребру
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Эстерсунд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
7
50%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
4
44%
4
25%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
5
56%
76-90
Забито
20
20
4 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
8
40%
3
15%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
5
25%
6
30%
76-90
Пропущено
21
25
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
9
43%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1
Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1
Результаты матчей
Эребру
Эстерсунд
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эребру
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
54
35
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
611
512
314
215
116
116
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4