Стадион: Муниципал де Авейру. Главный судья: Пиньейру Жоау
2:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
6'
1:0
9'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катамо
Джени
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
19
Лодер
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Муниз ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Карму ДавидЗащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Порту
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы
50 матчей
32%
26%
42%
16 побед 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
26%
52%
22%
13 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
1.71
0.81
Среднее время на гол
52
111
Всего голов
72
45
Голов в среднем за матч
1.44
0.9
Тотал матчей
2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
62
100
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Гонсалвеш
|1
|1
|Инасиу Гонсалу
|1
|1
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3
Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Порту
Исход игры
Спортинг Л
57.9% (66)
Ничья
23.7% (27)
Порту
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (72)
Меньше
33.33% (36)
Обе команды забьют
Да
85.19% (92)
Нет
14.81% (16)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
40.4% (46)
1:1 Ничья
17.5% (20)
1:2 Порту
13.2% (15)
1:0 Спортинг Л
8.8% (10)
2:2 Ничья
5.3% (6)
3:2 Спортинг Л
2.6% (3)
0:1 Порту
2.6% (3)
2:0 Спортинг Л
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!