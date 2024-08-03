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Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Спортинг Л
2:0
Первый тайм: 21'
Порту

Ход матча

6'
Инасиу Гонсалу
1:0
9'
Педру Гонсалвеш
2:0
Прогнозы 114
Спортинг Л 57.9% (66)
X 23.7% (27)
Порту 18.4% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Порту
3.35
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ковачевич
Владан
72
Куарежма
Эдуарду
6
Дебаст
Зено
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
5
Морита
Хидемаса
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
52
Фернандеш
Мартим
22
Варела
Алан
8
Груйич
Марко
70
Боржеш
Гонсалу
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
19
Лодер
Дэнни
Спортинг Л
3-4-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Порту

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы

50 матчей

32%
26%
42%
16 побед 13 ничьих 21 победа

Первый тайм

26%
52%
22%
13 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

1.71
0.81

Среднее время на гол

52
111

Всего голов

72
45

Голов в среднем за матч

1.44
0.9

Тотал матчей

2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

62
100

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Гонсалвеш 1 1
Инасиу Гонсалу 1 1
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3
Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 1
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    "Спортинг" грамотно выстроил линии обороны и не подпускает соперника к своей штрафной площади.
  • 20'
    Нико на левом фланге не удалось продвинуться вперёд.
  • 19'
    "Порту" стал больше контролировать мяч. При этом столичная команда в быстрых контратаках действует значительно острее.
  • Угловой
    18'
    После подачи от углового флага Нико головой пробил выше ворот.
  • 17'
    Дебаст заблокировал прострел Галено справа к воротам.
  • Опасный момент
    16'
    Тринкан разогнал быструю атаку "Спортинга". После подачи слева Дьёкереш головой с трёх метров пробил немного выше перекладины.
  • Травма, повреждение
    15'
    Галено не сразу смог подняться с газона. Арбитр остановил встречу, но медиков на поле приглашать не стал.
  • 14'
    Дебаст у угла штрафной площади сумел в подкате выбить мяч у Галено.
  • 13'
    "Порту" старается контролировать мяч на чужой половине поля. Всё проходит без подходов к воротам.
  • Фол, нарушение
    12'
    Нико у чужой штрафной площади ударил по ноге Тринкана.
  • 11'
    Столичная команда обеспечила себе задел в начале встречи. Посмотрим, на что способен "Порту" в начале сезона.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ПЕДРУ!!! Дьёкереш слева убежал от двух соперников, вошёл в штрафную площадь и сделал пас к центре на Педру, который с десяти метров пробил в ближний угол. Диогу Кошта ногой мяч задел, но отбить его не смог.
  • 8'
    "Порту" покомбинировал на левом фланге, где под давлением соперников был вынужден отойти назад.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ИНАСИУ!!! Столичные игроки разыграли угловой удар. Подача слева последовала на голову Инасиу, который точно пробил в левый угол.
  • Опасный момент
    5'
    Ковачевич за пределами штрафной площади сделал пас на партнёра. Лодер сыграл в отборе и сразу верхом пробил по воротам. Мяч пролетел чуть выше перекладины.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Куарежма на фланге отобрал мяч у Гонсалеса Нико.
    • Угловой
      3'
      Игроки "Порту" исполнили первый угловой удар в матче. Мяч оказался у Мартима Фернандеша, чей дальний удар точным не получился.
    • 2'
      "Спортинг" играет в полосатых чёрно-зелёно-белых футболках и чёрных трусах, "Порту" - в полосатых бело-синих футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Муниципал де Авейру"!
    • Первый тайм
    • 9'
      Дьёкереш Виктор сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Педру Гонсалвеш забивает с правой ноги!
    • 6'
      Педру Гонсалвеш сделал результативную передачу.
    • 6'
      ГОООООЛ - Инасиу Гонсалу Спортинг Л забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Порту

    Исход игры
    Спортинг Л
    57.9% (66)
    Ничья
    23.7% (27)
    Порту
    18.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (72)
    Меньше
    33.33% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (92)
    Нет
    14.81% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    40.4% (46)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    1:2 Порту
    13.2% (15)
    1:0 Спортинг Л
    8.8% (10)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    3:2 Спортинг Л
    2.6% (3)
    0:1 Порту
    2.6% (3)
    2:0 Спортинг Л
    1.8% (2)
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