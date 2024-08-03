Галено не сразу смог подняться с газона. Арбитр остановил встречу, но медиков на поле приглашать не стал.

"Порту" стал больше контролировать мяч. При этом столичная команда в быстрых контратаках действует значительно острее.

Нико на левом фланге не удалось продвинуться вперёд.

14' Дебаст у угла штрафной площади сумел в подкате выбить мяч у Галено.

13' "Порту" старается контролировать мяч на чужой половине поля. Всё проходит без подходов к воротам.

12' Нико у чужой штрафной площади ударил по ноге Тринкана.

11' Столичная команда обеспечила себе задел в начале встречи. Посмотрим, на что способен "Порту" в начале сезона.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ПЕДРУ!!! Дьёкереш слева убежал от двух соперников, вошёл в штрафную площадь и сделал пас к центре на Педру, который с десяти метров пробил в ближний угол. Диогу Кошта ногой мяч задел, но отбить его не смог.

8' "Порту" покомбинировал на левом фланге, где под давлением соперников был вынужден отойти назад.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИНАСИУ!!! Столичные игроки разыграли угловой удар. Подача слева последовала на голову Инасиу, который точно пробил в левый угол.