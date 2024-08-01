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Стадион: .
Спортинг Л
 
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Порту
Спортинг Л
Порту

История личных встреч

Спортинг Л
Порту

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы

50 матчей

32%
26%
42%
16 побед 13 ничьих 21 победа

Первый тайм

26%
52%
22%
13 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

1.71
0.81

Среднее время на гол

52
111

Всего голов

72
45

Голов в среднем за матч

1.44
0.9

Тотал матчей

2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

62
100

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3
Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 46
    Спортинг Л 63% (29)
    X 17.4% (8)
    Порту 19.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Порту
    3.30
    3.50
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    3.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту

    Исход игры
    Спортинг Л
    63% (29)
    Ничья
    17.4% (8)
    Порту
    19.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    43.5% (20)
    1:2 Порту
    13% (6)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    1:0 Спортинг Л
    8.7% (4)
    2:0 Спортинг Л
    4.3% (2)
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