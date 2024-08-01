Стадион: Муниципал де Авейру.
Позже
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Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Vitor Bruno
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Спортинг Л
Порту
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы
50 матчей
32%
26%
42%
16 побед 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
26%
52%
22%
13 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
1.71
0.81
Среднее время на гол
52
111
Всего голов
72
45
Голов в среднем за матч
1.44
0.9
Тотал матчей
2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
62
100
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3
Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1
Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту
Исход игры
Спортинг Л
63% (29)
Ничья
17.4% (8)
Порту
19.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
43.5% (20)
1:2 Порту
13% (6)
1:1 Ничья
8.7% (4)
2:2 Ничья
8.7% (4)
1:0 Спортинг Л
8.7% (4)
2:0 Спортинг Л
4.3% (2)
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