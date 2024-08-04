☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: .
Юргорден
0:1
Второй тайм: 89'
Гётеборг
0'
23' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
45' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
45' Желтая карточка
Викхейм Густав
0:1
59' Гол
Thomas Santos
88' Желтая карточка

Ход матча

23'
 
Тордарсон Колбейнн
45'
Гулликсен Тобиас
 
45'
Викхейм Густав
 
46'
 
Саломонссон Эмиль
Трондсен Андерс
50'
Фаллениус Оскар
Шуллер Расмус
 
59'
0:1
Thomas Santos
(Саломонссон Эмиль)
63'
Эрикссон Магнус
Patric Aaslund
 
76'
Keita Kosugi
Берг Виктор
 
77'
Радетинац Харис
Викхейм Густав
 
79'
 
Lucas Kahed
Петтерссон Оскар
88'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Гётеборг
5.70
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Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
19
Берг
Виктор
10
Samuel
Holm
6
Шуллер
Расмус
23
Викхейм
Густав
22
Patric
Aaslund
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
23
Тордарсон
Колбейнн
15
Крузе
Давид
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
7
Петтерссон
Оскар
14
Норлин
Густаф
Юргорден
4-2-3-1
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Гётеборг

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
26.3%
29%
17 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:4
К
3:0
А
2:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
127

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.47
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
83

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.47
Гулликсен Тобиас 4 0.24
Нгуэн Токмак 4 0.24
Бергвалль Лукас 3 0.18
Сабович Бесард 3 0.18
Фаллениус Оскар 2 0.12
Samuel Holm 2 0.12
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.12
Викхейм Густав 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Patric Aaslund 1 0.06
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.35
Thomas Santos 2 0.12
Муколли Арбнор 2 0.12
Петтерссон Оскар 2 0.12
Норлин Густаф 2 0.12
Тордарсон Колбейнн 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Malick Junior Yalcouye 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Скеллеруп Лаурс 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 6 0
Викхейм Густав 4 0
Ларссон Якоб 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Theo Bergvall 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 4 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Юргорден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

19
4
Юргорден
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Гётеборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

22
10

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
7
54%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

31
20
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
4
13%
2
10%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
8
26%
5
25%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
10
42%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3

Результаты матчей

Юргорден
Гётеборг

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
4
12
5
11
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 0:1 17 11 1 5 31 - 16 34
3.
Хаммарбю
 0:0 17 9 2 6 26 - 16 29
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
Хальмстад
 17 7 0 10 21 - 31 21
12.
Гётеборг
 1:0 17 6 3 8 19 - 26 21
13.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
14.
Вернаму
 17 5 3 9 21 - 27 18
15.
Кальмар
 0:0 17 5 2 10 21 - 33 17
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 0:0 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
7.
Юргорден
 0:1 9 5 1 3 11 - 8 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 1:0 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Кальмар
 0:0 9 2 2 5 11 - 15 8
15.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:1 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Гётеборг
 1:0 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Хаммарбю
 0:0 9 3 2 4 9 - 10 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 0:0 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Викхейм Густав получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Гулликсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    Ничья
    Гётеборг
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