☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 23418
Юргорден
1:1
Конец матча
Гётеборг
0'
23' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
45' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
45' Желтая карточка
Викхейм Густав
0:1
59' Гол
Thomas Santos
88' Желтая карточка
Крузе Давид
1:1
90' Гол
Штоль Адам
90'+6

Ход матча

23'
 
Тордарсон Колбейнн
45'
Гулликсен Тобиас
 
45'
Викхейм Густав
 
46'
 
Саломонссон Эмиль
Трондсен Андерс
50'
Фаллениус Оскар
Шуллер Расмус
 
59'
0:1
Thomas Santos
(Саломонссон Эмиль)
63'
Эрикссон Магнус
Patric Aaslund
 
77'
Keita Kosugi
Берг Виктор
 
77'
Радетинац Харис
Викхейм Густав
 
79'
 
Lucas Kahed
Петтерссон Оскар
88'
 
Крузе Давид
90'
 
Карлен Адам
Крузе Давид
90'
 
Карлстранд Линус
Норлин Густаф
90'
Штоль Адам
(Keita Kosugi)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
19
Берг
Виктор
10
Samuel
Holm
6
Шуллер
Расмус
23
Викхейм
Густав
22
Patric
Aaslund
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
23
Тордарсон
Колбейнн
15
Крузе
Давид
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
7
Петтерссон
Оскар
14
Норлин
Густаф
Юргорден
4-2-3-1
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Гётеборг

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
26.3%
29%
17 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:4
К
3:0
А
2:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
127

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.47
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
83

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.47
Гулликсен Тобиас 4 0.24
Нгуэн Токмак 4 0.24
Бергвалль Лукас 3 0.18
Сабович Бесард 3 0.18
Фаллениус Оскар 2 0.12
Samuel Holm 2 0.12
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.12
Викхейм Густав 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Штоль Адам 1 0.06
Patric Aaslund 1 0.06
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.35
Thomas Santos 2 0.12
Муколли Арбнор 2 0.12
Петтерссон Оскар 2 0.12
Норлин Густаф 2 0.12
Тордарсон Колбейнн 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Malick Junior Yalcouye 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Скеллеруп Лаурс 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 6 0
Викхейм Густав 4 0
Ларссон Якоб 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Theo Bergvall 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 4 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Юргорден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

19
4
Юргорден
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Гётеборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

23
11

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
7
54%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

32
21
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
4
13%
2
10%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
6
19%
4
19%
46-60
4
13%
6
29%
61-75
9
28%
5
24%
76-90

Пропущено

16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
10
40%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
5
31%
4
16%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3

Результаты матчей

Юргорден
Гётеборг

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
3
6
4
4
2.5
1
8
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
4
13
5
12
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
Хальмстад
 17 7 0 10 21 - 31 21
12.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
13.
Гётеборг
 17 5 4 8 19 - 27 19
14.
Вернаму
 17 5 3 9 21 - 27 18
15.
Кальмар
 17 5 1 11 22 - 37 16
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Викхейм Густав получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Гулликсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Тордарсон Колбейнн получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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