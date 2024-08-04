Тур: 17. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 23418
0'
23' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
45' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
45' Желтая карточкаВикхейм Густав
0:1
59' ГолThomas Santos
88' Желтая карточкаКрузе Давид
1:1
90' ГолШтоль Адам
90'+6
Ход матча
45'
45'
59'
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Штоль
Адам
19
Берг
Виктор
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
17
Вендт
Оскар
15
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Keita Kosugi
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
-
36 Lion Beqiri
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Юргорден
Гётеборг
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
44.7%
26.3%
29%
17 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.53
1.38
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
127
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
1.47
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
61
83
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.47
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.24
|Нгуэн Токмак
|4
|0.24
|Бергвалль Лукас
|3
|0.18
|Сабович Бесард
|3
|0.18
|Фаллениус Оскар
|2
|0.12
|Samuel Holm
|2
|0.12
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.12
|Викхейм Густав
|1
|0.06
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|Штоль Адам
|1
|0.06
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.35
|Thomas Santos
|2
|0.12
|Муколли Арбнор
|2
|0.12
|Петтерссон Оскар
|2
|0.12
|Норлин Густаф
|2
|0.12
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.06
|Свенссон Густаф
|1
|0.06
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.06
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.06
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|6
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|4
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Юргорден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
19
4
Юргорден
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Гётеборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
23
11
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
7
54%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Забито
32
21
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
4
13%
2
10%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
6
19%
4
19%
46-60
4
13%
6
29%
61-75
9
28%
5
24%
76-90
Пропущено
16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
10
40%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
5
31%
4
16%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3
Результаты матчей
Юргорден
Гётеборг
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
62
36
44
18
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
107
413
512
215
215
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4