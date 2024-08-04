☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: .
Вернаму
0:1
Первый тайм: 29'
Сириус
0'
3' Желтая карточка
Грозданич Эмин
0:1
11' Гол
Валта Лео
13' Желтая карточка
Перссон Хоаким

Ход матча

3'
Грозданич Эмин
 
11'
0:1
Валта Лео
13'
 
Перссон Хоаким

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Сириус
4.40
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Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
18
Mohammad
Alsalkhadi
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
7
Перссон
Хоаким
10
Хейер
Мелкер
36
August
Ljungberg
Вернаму
4-4-2
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Сириус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:1
А
0:1
А
2:0
А
2:3
А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.2
0.83

Среднее время на гол

450
108

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2.4

Среднее время на гол

49
37

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
58

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.41
Зелькович Айдин 4 (1) 0.24
Энгвалль Густав 3 0.18
Берг Виктор 2 0.12
Юханссон Карл 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.53
Миллескуг Ноэль 5 0.29
Валта Лео 4 0.24
Линдберг Маркус 2 0.12
Хейер Мелкер 1 0.06
Перссон Хоаким 1 0.06
Кастегрен Хенрик 1 0.06
Олссон Филип 1 0.06
Викман Адам 1 0.06
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 5 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Олссон Филип 1 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
12
Вернаму
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
44%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

15
13
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
6
30%
6
24%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
2
10%
6
24%
76-90

Пропущено

22
25
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
27%
1
4%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
2
9%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2
Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2

Результаты матчей

Вернаму
Сириус

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
8
8
1
15
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 16 11 1 4 31 - 15 34
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 1:0 17 7 3 7 26 - 25 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
Хальмстад
 17 7 0 10 21 - 31 21
12.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
Вернаму
 0:1 17 5 3 9 19 - 24 18
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 1:0 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
16.
Вернаму
 0:1 9 1 2 6 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 0:1 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Сириус
 1:0 9 4 1 4 10 - 13 13
6.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
8.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Сириус
4.40
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3.85
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3.70
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Вернаму
Сириус
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