Тур: 17. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
11'
0:1
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
22
Терн
Симон
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
23 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 David Celic
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Вернаму
Сириус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.2
0.83
Среднее время на гол
450
108
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2.4
Среднее время на гол
49
37
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
58
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.41
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.24
|Энгвалль Густав
|3
|0.18
|Берг Виктор
|2
|0.12
|Юханссон Карл
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.06
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.53
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.29
|Валта Лео
|4
|0.24
|Линдберг Маркус
|2
|0.12
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Перссон Хоаким
|1
|0.06
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.06
|Олссон Филип
|1
|0.06
|Викман Адам
|1
|0.06
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|5
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Олссон Филип
|1
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
12
Вернаму
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
44%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
15
13
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
6
30%
6
24%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
2
10%
6
24%
76-90
Пропущено
22
25
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
27%
1
4%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
2
9%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2
Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
Результаты матчей
Вернаму
Сириус
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
610
88
115
511
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|16
|11
|1
|4
|31 - 15
|34
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|1:0
|17
|7
|3
|7
|26 - 25
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|28 - 30
|24
|10.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|11.
|17
|7
|0
|10
|21 - 31
|21
|12.
|17
|6
|2
|9
|21 - 37
|20
|13.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|14.
|0:1
|17
|5
|3
|9
|19 - 24
|18
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|17
|3
|3
|11
|13 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5