Тур: 17. Стадион: Финнведсваллен.
0'
3' Желтая карточкаГрозданич Эмин
0:1
10' ГолВалта Лео
13' Желтая карточкаПерссон Хоаким
0:2
36' ГолПерссон Хоаким
45' Желтая карточкаШтайнвендер Михаэль
1:2
51' ГолШтайнвендер Михаэль
2:2
64' ГолТерн Симон
2:3
69' ГолПерссон Хоаким
82' Желтая карточкаОлссон Филип
2:4
84' ПенальтиВалта Лео
90'+5
Ход матча
10'
0:1
13'
36'
51'
64'
2:2
69'
82'
84'
2:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
22
Терн
Симон
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
23 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 David Celic
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Вернаму
Сириус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.2
0.83
Среднее время на гол
450
108
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2.4
Среднее время на гол
49
37
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
58
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.41
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.24
|Энгвалль Густав
|3
|0.18
|Берг Виктор
|2
|0.12
|Терн Симон
|1
|0.06
|Юханссон Карл
|1
|0.06
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.06
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.53
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.29
|Валта Лео
|5 (1)
|0.29
|Перссон Хоаким
|3
|0.18
|Линдберг Маркус
|2
|0.12
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.06
|Олссон Филип
|1
|0.06
|Викман Адам
|1
|0.06
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|5
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
3
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
12
Вернаму
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сириус
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Пропущено
19
15
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
32%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
16%
3
20%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
7
32%
6
21%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90
Пропущено
26
27
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
7
27%
1
4%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
15%
9
33%
61-75
3
12%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2
Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
Результаты матчей
Вернаму
Сириус
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
36
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
44
45
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
710
98
116
611
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|0:1
|17
|11
|1
|5
|31 - 16
|34
|3.
|0:0
|17
|9
|2
|6
|26 - 16
|29
|4.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|28 - 30
|24
|10.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|11.
|17
|7
|0
|10
|21 - 31
|21
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|19 - 26
|21
|13.
|17
|6
|2
|9
|21 - 37
|20
|14.
|17
|5
|3
|9
|21 - 27
|18
|15.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|16.
|17
|3
|3
|11
|13 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|0:0
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|7.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|13.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4