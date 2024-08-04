☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: .
Вернаму
2:4
Конец матча
Сириус
0'
3' Желтая карточка
Грозданич Эмин
0:1
10' Гол
Валта Лео
13' Желтая карточка
Перссон Хоаким
0:2
36' Гол
Перссон Хоаким
45' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль
1:2
51' Гол
Штайнвендер Михаэль
2:2
64' Гол
Терн Симон
2:3
69' Гол
Перссон Хоаким
82' Желтая карточка
Олссон Филип
2:4
84' Пенальти
Валта Лео
90'+5

Ход матча

3'
Грозданич Эмин
 
10'
0:1
Валта Лео
13'
 
Перссон Хоаким
36'
0:2
Перссон Хоаким
(Стенссон Даниэль)
45'
Штайнвендер Михаэль
 
46'
Frank Junior Adjei
Грозданич Эмин
 
46'
Ле Ру Люк
Mohammad Alsalkhadi
 
46'
Хасич Эмин
Hampus Naesstroem
 
51'
Штайнвендер Михаэль
(Терн Симон)
1:2
64'
Терн Симон
(Оливейра Вендерсон)
2:2
69'
2:3
Перссон Хоаким
(Стенссон Даниэль)
73'
 
Линдберг Маркус
Хейер Мелкер
73'
 
Олссон Филип
August Ljungberg
82'
 
Олссон Филип
84'
2:4
Валта Лео
87'
 
Victor Ekstroem
Видгрен Деннис
90'
 
Мурбек Андреас
Перссон Хоаким

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
18
Mohammad
Alsalkhadi
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
7
Перссон
Хоаким
10
Хейер
Мелкер
36
August
Ljungberg
Вернаму
4-4-2
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Сириус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:1
А
0:1
А
2:0
А
2:3
А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.2
0.83

Среднее время на гол

450
108

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2.4

Среднее время на гол

49
37

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
58

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.41
Зелькович Айдин 4 (1) 0.24
Энгвалль Густав 3 0.18
Берг Виктор 2 0.12
Терн Симон 1 0.06
Юханссон Карл 1 0.06
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Штайнвендер Михаэль 1 0.06
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.53
Миллескуг Ноэль 5 0.29
Валта Лео 5 (1) 0.29
Перссон Хоаким 3 0.18
Линдберг Маркус 2 0.12
Хейер Мелкер 1 0.06
Кастегрен Хенрик 1 0.06
Олссон Филип 1 0.06
Викман Адам 1 0.06
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 5 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Вернаму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
3
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
12
Вернаму
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сириус
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

19
15
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
32%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
16%
3
20%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
7
32%
6
21%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90

Пропущено

26
27
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
7
27%
1
4%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
15%
9
33%
61-75
3
12%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2
Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2

Результаты матчей

Вернаму
Сириус

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
9
8
1
16
2.5
6
11
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 0:1 17 11 1 5 31 - 16 34
3.
Хаммарбю
 0:0 17 9 2 6 26 - 16 29
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
Хальмстад
 17 7 0 10 21 - 31 21
12.
Гётеборг
 1:0 17 6 3 8 19 - 26 21
13.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
14.
Вернаму
 17 5 3 9 21 - 27 18
15.
Кальмар
 0:0 17 5 2 10 21 - 33 17
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 0:0 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
7.
Юргорден
 0:1 9 5 1 3 11 - 8 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 1:0 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Кальмар
 0:0 9 2 2 5 11 - 15 8
15.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:1 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Гётеборг
 1:0 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Хаммарбю
 0:0 9 3 2 4 9 - 10 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 0:0 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Вернаму 2:4 Сириус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный