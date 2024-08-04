☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: .
Люн
7:1
Конец матча
Стабек
0'
1:0
3' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
2:0
6' Гол
Зольберг-Нильсен Герман
3:0
21' Гол
Jacob Hanstad
24' Желтая карточка
Even Bydal
25' Желтая карточка
Daniel Schneider
4:0
37' Гол
Jacob Hanstad
5:0
61' Гол
Adrian Berntsen
75' Желтая карточка
Робертс Томас
6:0
77' Гол
Brage Hylen
6:1
81' Гол
Bassekou Diabate
7:1
82' Гол
Salim Laghzaoui
90' Желтая карточка
Brage Tobiassen
90'+4
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
4
Селл
Вильям
6
Daniel
Schneider
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
1
Россбах
Сондре
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
7
Rasmus
Eggen
Vinge
6
Кристенсен
Магнус
14
Робертс
Томас
27
William
Wendt
20
Андресен
Александр
17
Sebastian
Olderheim
10
Геэльмуйден
Херман
Люн
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Люн
Стабек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:2
К
2:3
Э
2:2
Э
0:0
ТМС
1:2
Э
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
49

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 7 (1) 0.41
Mathias Johansen 6 0.35
Jacob Hanstad 6 0.35
Julius Friberg Skaug 2 0.12
Хеллум Андреас 2 0.12
Adrian Berntsen 2 0.12
Селл Вильям 2 0.12
Daniel Schneider 2 0.12
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.12
Salim Laghzaoui 2 0.12
Henrik Kristiansen 1 0.06
Brage Hylen 1 0.06
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.06
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.53
Bassekou Diabate 7 (1) 0.41
Sebastian Olderheim 4 0.24
Робертс Томас 3 (1) 0.18
Педерсен Каспер 3 0.18
Андресен Александр 2 0.12
William Wendt 2 0.12
Rasmus Eggen Vinge 2 0.12
Вальстад Николас 1 0.06
Несс Николай 1 0.06
Геэльмуйден Херман 1 0.06
Andreas Victorio 1 0.06
Упсет Кристиан 1 (1) 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 3 0
Even Bydal 3 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Робертс Томас 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Боб Брадлей 1 0

Результаты матчей

Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стабек
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
10
Люн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

11
16
Люн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Стабек
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

23
16
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
13%
3
19%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
7
30%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
3
33%
3
13%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
7
33%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Пропущено

16
13
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
6
38%
5
38%
76-90

Забито

36
37
21 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
3
8%
10
27%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
11
31%
3
8%
31-45
3
8%
7
19%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
8
22%
7
19%
76-90

Пропущено

25
36
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
0
0%
5
14%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
6
24%
3
8%
46-60
3
12%
8
22%
61-75
8
32%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2
ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4
Стабек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3
Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0

Результаты матчей

Люн
Стабек

Точный счет

1:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Люн
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
3
4
5
2.5
4
4
2
7
3.5
3
5
2
7
4.5
1
7
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
5
4
3
5
2.5
4
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
10
7
7
10
2.5
8
9
3
14
3.5
3
14
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Люн
 17 7 6 4 38 - 23 27
7.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
8.
Стабек
 17 7 5 5 37 - 36 26
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Mathias Johansen сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Jacob Hanstad бьет в цель!
    • 26'
      Jon Haukvik Oeya уходит с поля. Joachim Nysveen выходит вместо него
    Где смотреть матч Люн 7:1 Стабек онлайн

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