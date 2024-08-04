Тур: 17. Стадион: Бислетт.
0'
1:0
3' ГолAnders Bjoerntvedt Olsen
2:0
6' ГолЗольберг-Нильсен Герман
3:0
21' ГолJacob Hanstad
24' Желтая карточкаEven Bydal
25' Желтая карточкаDaniel Schneider
4:0
37' ГолJacob Hanstad
5:0
61' ГолAdrian Berntsen
75' Желтая карточкаРобертс Томас
6:0
77' ГолBrage Hylen
6:1
81' ГолBassekou Diabate
7:1
82' ГолSalim Laghzaoui
90' Желтая карточкаBrage Tobiassen
90'+4
Ход матча
3'
6'
21'
24'
25'
37'
61'
5:0
75'
77'
81'
82'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
77 Brage Hylen
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Люн
Стабек
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
1
2.25
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
49
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|7 (1)
|0.41
|Mathias Johansen
|6
|0.35
|Jacob Hanstad
|6
|0.35
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.12
|Хеллум Андреас
|2
|0.12
|Adrian Berntsen
|2
|0.12
|Селл Вильям
|2
|0.12
|Daniel Schneider
|2
|0.12
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.12
|Salim Laghzaoui
|2
|0.12
|Henrik Kristiansen
|1
|0.06
|Brage Hylen
|1
|0.06
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.06
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.53
|Bassekou Diabate
|7 (1)
|0.41
|Sebastian Olderheim
|4
|0.24
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.18
|Педерсен Каспер
|3
|0.18
|Андресен Александр
|2
|0.12
|William Wendt
|2
|0.12
|Rasmus Eggen Vinge
|2
|0.12
|Вальстад Николас
|1
|0.06
|Несс Николай
|1
|0.06
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.06
|Andreas Victorio
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|3
|0
|Even Bydal
|3
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Робертс Томас
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Результаты матчей
Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стабек
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
10
Люн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
11
16
Люн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Стабек
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
23
16
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
13%
3
19%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
7
30%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
3
33%
3
13%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
7
33%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Пропущено
16
13
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
6
38%
5
38%
76-90
Забито
36
37
21 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
3
8%
10
27%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
11
31%
3
8%
31-45
3
8%
7
19%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
8
22%
7
19%
76-90
Пропущено
25
36
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
0
0%
5
14%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
6
24%
3
8%
46-60
3
12%
8
22%
61-75
8
32%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2
ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4
Стабек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3
Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0
Результаты матчей
Люн
Стабек
Точный счет
1:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Люн
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
45
44
27
35
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
53
54
35
45
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
98
107
710
89
314
314
215
116
116
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5