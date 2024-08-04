☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Треллеборг
1:3
Конец матча
Ландскруна
0'
1' Желтая карточка
Огвуче Абель
0:1
20' Гол
Силисуфай Эди
35' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
0:2
61' Гол
Силисуфай Эди
66' Желтая карточка
Дзабич Робин
0:3
79' Гол
Jesper Strid
90' Желтая карточка
1:3
90' Гол
Hady Saleh Karim
90'+6
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
14
Асома
Самуэль
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
17
Силисуфай
Эди
5
Сахпекидис
Филип
Треллеборг
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Ландскруна

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
ТМК
3:2
С
0:3
С
1:1
ТМК
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
4:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
1:4
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1
1.63

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 5 0.29
Filip Bohman 3 0.18
Pierre Larsen 2 0.12
Armin Culum 2 0.12
Zander Hyltoft 2 0.12
Мортенсен Николас 1 0.06
Eren Alievski 1 0.06
Бьеркен Фритьоф 1 0.06
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.41
Эгнелль Адам 4 0.24
Дзабич Робин 3 0.18
Vincent Sundberg 3 0.18
Kofi Fosuhene Asare 3 0.18
Max Nilsson 3 0.18
Samuel Burakovsky 3 0.18
Карлссон Виктор 1 0.06
Jesper Strid 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Хёрберг Феликс 4 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Vincent Sundberg 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ландскруна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
17
Треллеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
9%
6
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
1
14%
2
12%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
11%
8
28%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
4
22%
5
17%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
20%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0

Результаты матчей

Треллеборг
Ландскруна

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
8
8
1
15
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
3.
Эстер
 17 8 5 4 28 - 16 29
4.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
5.
Браге
 17 8 4 5 22 - 13 28
6.
Сандвикен
 17 8 3 6 26 - 21 27
7.
Утсиктенс
 17 7 4 6 20 - 18 25
8.
Эстерсунд
 17 6 4 7 20 - 25 22
9.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
10.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
11.
Треллеборг
 17 5 5 7 18 - 24 20
12.
Сковде АИК
 17 5 3 9 10 - 23 18
13.
Гефле
 17 4 6 7 26 - 31 18
14.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
15.
Варберг БоИС
 17 4 4 9 19 - 28 16
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
4.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
5.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
13.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
6.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
7.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
9.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
10.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
12.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
13.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 9 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
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    • 65'
      Othmane Salama уходит с поля. Веберг Чарли выходит вместо него
    • 61'
      Г О О О О Л - Силисуфай Эди бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Хёрберг Феликс получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Силисуфай Эди бьет в цель!
    • 1'
      Огвуче Абель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Треллеборг 1:3 Ландскруна онлайн

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