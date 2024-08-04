Тур: 17.
1:3
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаОгвуче Абель
0:1
20' ГолСилисуфай Эди
35' Желтая карточкаХёрберг Феликс
0:2
61' ГолСилисуфай Эди
66' Желтая карточкаДзабич Робин
0:3
79' ГолJesper Strid
1:3
90' ГолHady Saleh Karim
90'+6
Ход матча
1'
20'
0:1
35'
61'
0:2
66'
79'
0:3
90'
90'
1:3
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Треллеборг
Ландскруна
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.63
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|5
|0.29
|Filip Bohman
|3
|0.18
|Pierre Larsen
|2
|0.12
|Armin Culum
|2
|0.12
|Zander Hyltoft
|2
|0.12
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Eren Alievski
|1
|0.06
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.06
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.41
|Эгнелль Адам
|4
|0.24
|Дзабич Робин
|3
|0.18
|Vincent Sundberg
|3
|0.18
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.18
|Max Nilsson
|3
|0.18
|Samuel Burakovsky
|3
|0.18
|Карлссон Виктор
|1
|0.06
|Jesper Strid
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Philip Andersson I
|4
|0
|Max Nilsson
|4
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ландскруна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
17
Треллеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
9%
6
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
11%
8
28%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
4
22%
5
17%
61-75
5
28%
4
14%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
20%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0
Результаты матчей
Треллеборг
Ландскруна
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
412
88
115
511
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|9 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6