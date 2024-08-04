Тур: 17.
0'
0:1
40' ГолAmar Muhsin
0:1
59' Не забитый пенальтиIeltsin Camoes
66' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
0:2
73' ГолIeltsin Camoes
75' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
89' Желтая карточкаКусу Манассе
Ход матча
40'
0:1
59'
0:1
73'
0:2
75'
89'
18
Люнг
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Эстер
Браге
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.33
Среднее время на гол
69
67
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.42
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
61
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.41
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.24
|Родич Владимир
|4
|0.24
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.18
|Люнг Даниэль
|3
|0.18
|Сегер Давид
|2
|0.12
|Lukas Bergqvist
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Theodor Johansson
|1
|0.06
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|9 (2)
|0.53
|Henry Sletsjoee
|2
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|Johan Arvidsson
|2
|0.12
|Тити Адиль
|2
|0.12
|Викстрём Эмиль
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.06
|Ferhan Abic
|1
|0.06
|Amar Muhsin
|1
|0.06
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|1
|Кричак Иван
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Lukas Bergqvist
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Браге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
14
Эстер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Браге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
6
40%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
3
60%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
27
20
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
11
41%
6
30%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
20%
4
31%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0
Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2
Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3
Результаты матчей
Эстер
Браге
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстер
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
44
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
106
511
313
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|32 - 17
|37
|2.
|17
|8
|6
|3
|31 - 19
|30
|3.
|0:2
|17
|8
|5
|4
|28 - 16
|29
|4.
|17
|8
|5
|4
|23 - 17
|29
|5.
|2:0
|17
|8
|4
|5
|22 - 13
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|26 - 21
|27
|7.
|17
|7
|4
|6
|20 - 18
|25
|8.
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|9.
|17
|5
|5
|7
|26 - 25
|20
|10.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|11.
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|12.
|17
|5
|3
|9
|10 - 23
|18
|13.
|17
|4
|6
|7
|26 - 31
|18
|14.
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|15.
|17
|4
|4
|9
|19 - 28
|16
|16.
|17
|4
|3
|10
|14 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|21 - 10
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|3.
|8
|6
|0
|2
|16 - 6
|18
|4.
|0:2
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|5.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|14.
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|4 - 8
|11
|16.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|4.
|2:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|9 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6