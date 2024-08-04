☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Эстер
0:2
Конец матча
Браге
0'
0:1
40' Гол
Amar Muhsin
0:1
59' Не забитый пенальти
Ieltsin Camoes
66' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
0:2
73' Гол
Ieltsin Camoes
75' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
89' Желтая карточка
Кусу Манассе
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
4
Хедлунд
Себастьян
21
Lukas
Bergqvist
9
Сёдерберг
Никлас
7
Сегер
Давид
18
Люнг
Даниэль
10
Мёрфельт
Альбин
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
Эстер
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Браге

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.33

Среднее время на гол

69
67

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.42
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
61

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.41
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.24
Родич Владимир 4 0.24
Мёрфельт Альбин 3 0.18
Люнг Даниэль 3 0.18
Сегер Давид 2 0.12
Lukas Bergqvist 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Theodor Johansson 1 0.06
Thorri Thorisson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 9 (2) 0.53
Henry Sletsjoee 2 0.12
Берггрен Густав 2 0.12
Johan Arvidsson 2 0.12
Тити Адиль 2 0.12
Викстрём Эмиль 1 0.06
Christopher Redenstrand 1 0.06
Kevin Appiah Nyarko 1 0.06
Ferhan Abic 1 0.06
Amar Muhsin 1 0.06
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 1
Кричак Иван 4 0
Кусу Манассе 4 0
Адольфссон Маттис 4 0
Варманен Тату 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Lukas Bergqvist 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0

Результаты матчей

Эстер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
14
Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Браге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
6
40%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
3
60%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
11
41%
6
27%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
18%
4
31%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0
Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2
Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3

Результаты матчей

Эстер
Браге

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстер
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
2
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
6
11
3
14
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
3.
Эстер
 17 8 5 4 28 - 16 29
4.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
5.
Браге
 17 8 4 5 22 - 13 28
6.
Сандвикен
 17 8 3 6 26 - 21 27
7.
Утсиктенс
 17 7 4 6 20 - 18 25
8.
Эстерсунд
 17 6 4 7 20 - 25 22
9.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
10.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
11.
Треллеборг
 17 5 5 7 18 - 24 20
12.
Сковде АИК
 17 5 3 9 10 - 23 18
13.
Гефле
 17 4 6 7 26 - 31 18
14.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
15.
Варберг БоИС
 17 4 4 9 19 - 28 16
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
4.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
5.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
13.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
6.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
7.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
9.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
10.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
12.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
13.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 9 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Викстрём Эмиль сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
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