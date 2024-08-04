Тур: 17.
0'
0:1
40' ГолAmar Muhsin
0:1
59' Не забитый пенальтиIeltsin Camoes
66' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
0:2
73' ГолIeltsin Camoes
75' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
89' Желтая карточкаКусу Манассе
90'+5
Ход матча
40'
0:1
59'
0:1
73'
0:2
75'
89'
18
Люнг
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Эстер
Браге
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.33
Среднее время на гол
69
67
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.42
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
61
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.41
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.24
|Родич Владимир
|4
|0.24
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.18
|Люнг Даниэль
|3
|0.18
|Сегер Давид
|2
|0.12
|Lukas Bergqvist
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Theodor Johansson
|1
|0.06
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|9 (2)
|0.53
|Henry Sletsjoee
|2
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|Johan Arvidsson
|2
|0.12
|Тити Адиль
|2
|0.12
|Викстрём Эмиль
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.06
|Ferhan Abic
|1
|0.06
|Amar Muhsin
|1
|0.06
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|1
|Кричак Иван
|4
|0
|Кусу Манассе
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Lukas Bergqvist
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
14
Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Браге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
6
40%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
3
60%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
11
41%
6
27%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
18%
4
31%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0
Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2
Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3
Результаты матчей
Эстер
Браге
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстер
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
54
44
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
53
27
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
107
611
314
116
215
116
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|9 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6