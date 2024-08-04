Тур: 17. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
0:1
29' ГолТеки Тесфальдет
0:2
62' ГолПинас Шакилль
0:3
66' ГолJusef Erabi
1:3
83' ГолСкрабб Симон
1:4
90' ГолDeniz Gul
90'+5
Ход матча
29'
62'
0:2
66'
0:3
76'
83'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
10
Скрабб
Симон
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Deniz Gul
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Кальмар
Хаммарбю
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.71
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|5
|0.29
|Скрабб Симон
|5
|0.29
|Исламович Дино
|4
|0.24
|Ринг Джонатан
|3
|0.18
|Йенсен Кевин
|2
|0.12
|Хальберг Мелькер
|1
|0.06
|Саетра Ларс
|1
|0.06
|Гояни Роберт
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.41
|Jusef Erabi
|4
|0.24
|Deniz Gul
|3
|0.18
|Теки Тесфальдет
|3
|0.18
|Пинас Шакилль
|3
|0.18
|Bazoumana Toure
|3
|0.18
|Джуканович Виктор
|2
|0.12
|Йоханссон Оскар
|1 (1)
|0.06
|Куртулус Эдвин
|1
|0.06
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.06
|Marc Llinares
|1
|0.06
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|4
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Гояни Роберт
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Исламович Дино
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Vince Osuji
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Bazoumana Toure
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
2
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Хаммарбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
6
15
Кальмар
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Хаммарбю
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
42%
5
38%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
1
5%
4
36%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Забито
11
16
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
6
55%
1
6%
31-45
1
9%
6
38%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
43%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
1
14%
76-90
Забито
23
29
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
8
35%
1
3%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
6
26%
8
28%
61-75
3
13%
6
21%
76-90
Пропущено
36
18
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
4
11%
0
0%
1-15
6
17%
5
28%
16-30
5
14%
4
22%
31-45
8
22%
3
17%
46-60
6
17%
3
17%
61-75
7
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2
Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3
Результаты матчей
Кальмар
Хаммарбю
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
62
18
44
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
710
107
116
611
116
116
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4