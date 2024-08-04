☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: .
Кальмар
1:4
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
29' Гол
Теки Тесфальдет
0:2
62' Гол
Пинас Шакилль
0:3
66' Гол
Jusef Erabi
1:3
83' Гол
Скрабб Симон
1:4
90' Гол
Deniz Gul
90'+5
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
6
Шёстедт
Расмус
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
3
Герсбах
Алекс
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
4
Эрикссон
Виктор
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
Кальмар
3-4-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Кальмар
Хаммарбю

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

А
3:1
А
0:0
А
3:1
А
4:2
А
2:0
А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 5 0.29
Скрабб Симон 5 0.29
Исламович Дино 4 0.24
Ринг Джонатан 3 0.18
Йенсен Кевин 2 0.12
Хальберг Мелькер 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Гояни Роберт 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.41
Jusef Erabi 4 0.24
Deniz Gul 3 0.18
Теки Тесфальдет 3 0.18
Пинас Шакилль 3 0.18
Bazoumana Toure 3 0.18
Джуканович Виктор 2 0.12
Йоханссон Оскар 1 (1) 0.06
Куртулус Эдвин 1 0.06
Саиди Абдельрахман 1 0.06
Marc Llinares 1 0.06
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 4 0
Саетра Ларс 3 0
Гояни Роберт 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Исламович Дино 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Vince Osuji 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Jusef Erabi 1 0
Bazoumana Toure 1 0

Результаты матчей

Кальмар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
2
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Хаммарбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

6
15
Кальмар
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Хаммарбю
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
42%
5
38%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
1
5%
4
36%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Забито

11
16
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
6
55%
1
6%
31-45
1
9%
6
38%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
43%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
1
14%
76-90

Забито

23
29
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
8
35%
1
3%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
6
26%
8
28%
61-75
3
13%
6
21%
76-90

Пропущено

36
18
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
4
11%
0
0%
1-15
6
17%
5
28%
16-30
5
14%
4
22%
31-45
8
22%
3
17%
46-60
6
17%
3
17%
61-75
7
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2
Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3

Результаты матчей

Кальмар
Хаммарбю

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
6
2
1
8
2.5
4
4
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
10
7
1
16
2.5
6
11
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
Хальмстад
 17 7 0 10 21 - 31 21
12.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
13.
Гётеборг
 17 5 4 8 19 - 27 19
14.
Вернаму
 17 5 3 9 21 - 27 18
15.
Кальмар
 17 5 1 11 22 - 37 16
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Маркус Карлссон сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Теки Тесфальдет бьет в цель!
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