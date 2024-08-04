Первая желтая карточка в нашем матче - Хименес наказан за грубый фол против Веермана.

4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, но верховая борьба осталась за игроками "Фейеноорда".

Зерруки получает предупреждение за жесткий фол на фланге против Ланга.

Какой момент упускает "Фейеноорд"! После прострела с левого края от Лопеса Ниукоп протолкнул мяч в створ, но Бенитес ногой парирует угрозу, а потом успевает среагировать на добивание Пайшао с трех метров!

Еще одна желтая карточка - Ланг получает предупреждение за неспортивное поведение.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! БАРТ НИУКОП! После выноса Велленройтера и скидки Стенгса Хименес протащил мяч до штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Ниукоп пробил низом в противоход Бенитесу!

Переворачивается у нас ситуация с ног на голову в течение каких-то пяти минут, посмотрим, как среагирует на эти обстоятельства хозяева поля.

Бакайоко оказался на газоне по итогам одного из единоборств, однако помощи врачей бельгийцу не потребовалось.

Ошибается "Фейеноорд" в своей штрафной площади, мяч от ноги Белена отскочил к Де Йонгу, который пробил с разворота с угла вратарской, но Велленройтер спасает свои ворота!

Позиционная атака ПСВ не завершается толковым ударом, мяч после серии рикошетов достается Велленройтеру.

Тезе после заброса из глубины поля в касание простреливает с правого края штрафной, однако Де Йонг к мячу не успевает.

Пытается "Фейеноорд" засчёт пауз немного сбивать темп в концовке первого тайма, важно доиграть гостям до перерыва.

32' Возобновляется игра на "Филипсе", ничего страшного на трибунах не произошло.

30' Небольшая пауза в игре, судя по всему, одному из болельщиков стало плохо на трибунах. Вероятно, игра будет прервана.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! САНТЬЯГО ХИМЕНЕС!

Мощный удар с "точки" наносит Хименес, направляя мяч в правый от себя верхний угол, у Хименеса не было шансов!

27' Пенальти в ворота ПСВ! Зекиель на дриблинге вошел в штрафную соперника, где был сбит Оппегордом!

25' Хорошая атака сходу в исполнении ПСВ завершается ударом Сайбари из пределов штрафной - мяч летит над перекладиной гостевых ворот.

23' На поле в последние минуты ничего интересного не происходит, заново у нас начинается борьба за инициативу с обилием единоборств в центре поля.

21' В прошлом чемпионате ПСВ обыграл соперника на выезде (2:1), а на "Филипс Арене" была ничья 2:2. А вот в Кубке команды сошлись в 1/8 финала, тогда "Фейеноорд" победил минимально.

20' Отметим, что ровно год назад команды встречались в матче за Суперкубок на поле "Фейеноорда", тогда ПСВ дожал соперника благодаря позднему голу Ланга. Сегодня Ноа отличился куда быстрее.

19' Де Йонг после заброса Веермана остро скидывает мяч вдоль ворот головой, однако у форварда ПСВ определен офсайд.