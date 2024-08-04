☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
ПСВ
1:2
Перерыв
Фейеноорд
0'
1:0
9' Гол
Ланг Ноа
9' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
1:1
29' Пенальти
Хименес Сантьяго
1:2
33' Гол
Ниукоп Барт
44' Желтая карточка
Хименес Сантьяго
45' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
45' Желтая карточка
Ланг Ноа

Ход матча

9'
Ланг Ноа
(Бакайоко Жоан)
1:0
9'
 
Велленройтер Тимон
29'
1:1
Хименес Сантьяго
33'
1:2
Ниукоп Барт
(Хименес Сантьяго II)
44'
 
Хименес Сантьяго
45'
 
Зерруки Рамиз
45'
Ланг Ноа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 268 Количество передач 139
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 113
ПСВ 85.8% (97)
X 10.6% (12)
Фейеноорд 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Фейеноорд
4.10
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3.95
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4.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
6
Фламинго
Райан
22
Схаутен
Йерди
35
Оппегорд
Фредрик
34
Сайбари
Исмаэль
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
7
Тильман
Малик
10
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
2
Ниукоп
Барт
15
Лопес
Маркос
6
Зерруки
Рамиз
24
Зекиель
Дживай
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
II
ПСВ
4-2-3-1
Фейеноорд
3-4-2-1

История личных встреч

ПСВ
Фейеноорд

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

41 матч

41.5%
17.1%
41.4%
17 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
К
1:0
Э
1:2
С
0:1
Э
2:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.19

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

71
50

Голов в среднем за матч

1.73
1.22

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Ноа 1 1
Бакайоко Жоан 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго II 1 (1) 1
Ниукоп Барт 1 1

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Хименес Сантьяго II 1 0

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1
ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1
Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 1 (1)
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
ПСВ Ланг Ноа 1
ПСВ Бакайоко Жоан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фейеноорд Велленройтер Тимон 1
ПСВ Ланг Ноа 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Еще одна желтая карточка - Ланг получает предупреждение за неспортивное поведение.
  • Опасный момент
    45'
    Какой момент упускает "Фейеноорд"! После прострела с левого края от Лопеса Ниукоп протолкнул мяч в створ, но Бенитес ногой парирует угрозу, а потом успевает среагировать на добивание Пайшао с трех метров!
  • Желтая карточка
    45'
    Зерруки получает предупреждение за жесткий фол на фланге против Ланга.
  • Угловой
    45'
    Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, но верховая борьба осталась за игроками "Фейеноорда".
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Первая желтая карточка в нашем матче - Хименес наказан за грубый фол против Веермана.
  • 42'
    Пытается "Фейеноорд" засчёт пауз немного сбивать темп в концовке первого тайма, важно доиграть гостям до перерыва.
  • 41'
    Тезе после заброса из глубины поля в касание простреливает с правого края штрафной, однако Де Йонг к мячу не успевает.
  • 40'
    Позиционная атака ПСВ не завершается толковым ударом, мяч после серии рикошетов достается Велленройтеру.
  • 38'
    Атака "Фейеноорда" завершается дальней попыткой в исполнении Стенгса - мяч становится добычей Бенитеса.
  • Опасный момент
    37'
    Ошибается "Фейеноорд" в своей штрафной площади, мяч от ноги Белена отскочил к Де Йонгу, который пробил с разворота с угла вратарской, но Велленройтер спасает свои ворота!
  • 35'
    Бакайоко оказался на газоне по итогам одного из единоборств, однако помощи врачей бельгийцу не потребовалось.
  • 34'
    Переворачивается у нас ситуация с ног на голову в течение каких-то пяти минут, посмотрим, как среагирует на эти обстоятельства хозяева поля.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! БАРТ НИУКОП!
    После выноса Велленройтера и скидки Стенгса Хименес протащил мяч до штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Ниукоп пробил низом в противоход Бенитесу!
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    • 32'
      Возобновляется игра на "Филипсе", ничего страшного на трибунах не произошло.
    • 30'
      Небольшая пауза в игре, судя по всему, одному из болельщиков стало плохо на трибунах. Вероятно, игра будет прервана.
    • Пенальти
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! САНТЬЯГО ХИМЕНЕС!
      Мощный удар с "точки" наносит Хименес, направляя мяч в правый от себя верхний угол, у Хименеса не было шансов!
    • Пенальти!
      27'
      Пенальти в ворота ПСВ! Зекиель на дриблинге вошел в штрафную соперника, где был сбит Оппегордом!
    • 25'
      Хорошая атака сходу в исполнении ПСВ завершается ударом Сайбари из пределов штрафной - мяч летит над перекладиной гостевых ворот.
    • 23'
      На поле в последние минуты ничего интересного не происходит, заново у нас начинается борьба за инициативу с обилием единоборств в центре поля.
    • 21'
      В прошлом чемпионате ПСВ обыграл соперника на выезде (2:1), а на "Филипс Арене" была ничья 2:2. А вот в Кубке команды сошлись в 1/8 финала, тогда "Фейеноорд" победил минимально.
    • 20'
      Отметим, что ровно год назад команды встречались в матче за Суперкубок на поле "Фейеноорда", тогда ПСВ дожал соперника благодаря позднему голу Ланга. Сегодня Ноа отличился куда быстрее.
    • Офсайд
      19'
      Де Йонг после заброса Веермана остро скидывает мяч вдоль ворот головой, однако у форварда ПСВ определен офсайд.
    • 18'
      Де Йонг с левого фланга исполняет подачу в штрафную, где рослого форварда ПСВ не хватило.
    • 17'
      Отметим, что вчера в Европе состоялась пара убойных матчей за Суперкубок. В Турции "Бешикташ" разнес "Галатасарай" со счётом 5:0, а в Португалии "Порту", уступая "Спортингу" 0:3 по ходу матча, победил в овертайме.
    • Угловой
      15'
      Угловой на правом фланге хозяева разыграли, после чего Тезе отмечается крайне неудачной подачей за ворота "Фейеноорда".
    • 14'
      Владеет инициативой ПСВ после забитого гола, пока не может вернуться в игру "Фейеноорд".
    • 13'
      Бакайоко завершает атаку ПСВ ударом из-за пределов штрафной - мяч летит в руки Велленройтеру.
    • Угловой
      12'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, однако игроки "Фейеноорда" разряжают обстановку после навеса Ланга.
    • Желтая карточка
      10'
      Недовольство проявляют гости, считая, что в начале голевой атаки был фол, Велленройтер получает карточку за споры.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НОА ЛАНГ!
      Быстрая атака хозяев завершается передачей Бакайоко к левому углу вратарской, а Ланг в касание посылает мяч в ближнюю "девятку"!
    • 7'
      Отметим, что обе команды благодаря результатам в прошлом чемпионате пробились в основнуб стадию Лиги чемпионов. А старт нового сезона Эредивизие запланирован на следующий уик-энд.
    • 6'
      Оппегорд прошел по левому флангу и прострелил во вратарскую, удар Бакайоко пяткой был заблокирован, а Ганцко обстановку разрядил.
    • Угловой
      5'
      Два угловых кряду исполнили игроки "Фейеноорда", в итоге случился даже удар головой, но Бенитес справляется без особого труда.
    • 4'
      Пайшао врывается в штрафную хозяев с правого края и стреляет в дальний угол - Бенитес впервые вступает в игру.
    • 3'
      Зато роттердамцы смогли взять Кубок Нидерландов, в финале одолев с минимальным счётом "Гронинген".
    • 2'
      Отметим, что матч проходит на домашней арене ПСВ, с 2017 года именно чемпион принимает обладателя Кубка на своем поле. Клуб из Эйндховена привез 7 очков "Фейеноорду" в прошлом чемпионате.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 1:2 Фейеноорд

    Исход игры
    ПСВ
    86.1% (99)
    Ничья
    10.4% (12)
    Фейеноорд
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.24% (88)
    Меньше
    17.76% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.79% (95)
    Нет
    11.21% (12)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    60% (69)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 ПСВ
    5.2% (6)
    1:0 ПСВ
    5.2% (6)
    2:0 ПСВ
    4.3% (5)
    3:2 ПСВ
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Фейеноорд
    2.6% (3)
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