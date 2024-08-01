☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
ПСВ
 
Позже
Фейеноорд
ПСВ
Фейеноорд

История личных встреч

ПСВ
Фейеноорд

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

41 матч

41.5%
17.1%
41.4%
17 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
К
1:0
Э
1:2
С
0:1
Э
2:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.19

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

71
50

Голов в среднем за матч

1.73
1.22

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
73

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1
ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1
Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    Главный судья: Маншот Ероен

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    • Прогнозы 40
    ПСВ 85% (34)
    X 12.5% (5)
    Фейеноорд 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Фейеноорд
    4.05
    3.95
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    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    Главный судья: Маншот Ероен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    • Где смотреть матч ПСВ - Фейеноорд онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Фейеноорд

    Исход игры
    ПСВ
    85% (34)
    Ничья
    12.5% (5)
    Фейеноорд
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    57.5% (23)
    2:0 ПСВ
    10% (4)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    1:0 ПСВ
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    3:1 ПСВ
    5% (2)
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    ПСВ
    Фейеноорд
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