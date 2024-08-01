Стадион: Филипс. Главный судья: Маншот Ероен
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Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Фейеноорд
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
41 матч
41.5%
17.1%
41.4%
17 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.9
1.19
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
71
50
Голов в среднем за матч
1.73
1.22
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
73
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1
ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1
Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Прогнозы на матч ПСВ - Фейеноорд
Исход игры
ПСВ
85% (34)
Ничья
12.5% (5)
Фейеноорд
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
82.05% (32)
Нет
17.95% (7)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
57.5% (23)
2:0 ПСВ
10% (4)
1:1 Ничья
7.5% (3)
1:0 ПСВ
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
3:1 ПСВ
5% (2)
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