Фернандеш от углового флага навесил на Рэшфорда. Маркус сделал скидку к воротам, где Мактоминай не попал ногой по мячу.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Джона Макати на поле вышел Бернарду Силва.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГАРНАЧО!!! Гарначо справа получил мяч, сместился в цент пи с четырнадцати метров низом точно пробил в правый угол.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Маркуса Рэшфорда на поле вышел Джедон Санчо.

Бобб справа не решился навешивать к воротам и откатил мяч назад по флангу на Аканджи.

Силва после остановки игры на чужой половине поля врезался в Гарначо. Полузащитник "Манчестер Сити" получил жёлтую карточку.

Фернандеш справа убежал в отрыв, но с линии штрафной площади пробил точно в Эдерсона.

Савио исполнил подряд два угловых удара. В центре штрафной площади партнёрам так и не удалось добраться до мяча.

"Манчестер Сити" пытается усилить давление на чужие ворота, а при этом раз за разом пропускает быстрые контратаки соперников. Это пока не приводит к изменению счёта на табло.

ШТАНГА!!! Гарначо справа убежал в отрыв и выдал отличный пас в центр на Рэшфорда, который с двенадцати метров в касание пробил в левую штангу.

"Манчестер Сити" подержал мяч в центре поля. Появится ли на поле Де Брёйне?

Гарначо справа сместился в центр, где его удар с двадцати трёх метров соперники заблокировали.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Амада Диалло на поле вышел Факундо Пильистри.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Гарри Магуйайра на поле вышел Тоби Кольер.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Кобби Майну на поле вышел Алехандро Гарначо.

Гвардиол слева с двадцати четырёх метров пробил рядом с дальней штангой.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Жереми Доку на поле вышел Савио.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Нико О'Райли на поле вышел Матеус Луис.

Фернандеш сделал заброс направо в штрафную площадь на Мактоминая, которому по воротам помешал пробить Льюис.

Савио от углового флага навесил на Диаша, чей удар головой пришёлся в соперника.

Луис в центре поля руками остановил рывок Мактоминая и получил жёлтую карточку.

Савио на подходе к штрафной площади попал под прессинг соперников и сделал сильный пас направо, где партнёров не оказалось.

Второй тайм в Лондоне!

Холанн перед чужой штрафной площадью сыграл опасно. Эрлинг едва не попал ногой по голове сопернику.

Рэшфорд слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь, где собрал вокруг себя группу соперников и пробить по воротам не смог.

Доку слева не смог пройти вперёд и откатил мяч на свою половину поля.

Маунт с Рэшфордом покомбинировали слева, но мяч в центр доставлять не стали. И здесь получился отход назад.

Макати по центру дошёл до чужой штрафной площади, где потерял мяч.

Диаш в центральном круге наступил на ногу Маунту.

Доку слева дошёл до штрафной площади и прокинул мяч мимо одного соперника. Подстраховка у "Манчестер Юнайтед" сыграла надёжно, и Жереми не удалось сделать пас в центр на Холанна.

Фернандеш слева с семнадцати метров красиво закрутил мяч в дальний верхний угол, но арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

Быструю атаку провели "горожане". Пас Холанна по центру в штрафную площадь заблокировал Магуайр. Мяч отскочил к Макати, который с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.

Фернандеш от углового флага навесил к воротам, откуда соперники мяч выбили.

Кто-то из игроков "Манчестер Юнайтед" оказался в офсайде в чужой штрафной площади.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Мэйсона Маунта на поле вышел Скотт Мактоминай.

Первый тайм

— Перерыв! "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0.

45' В центре поля команды по очереди контролируют мяч. До перерыва на обострение никто идти не собирается.

45' Фернандеш со штрафного сделал заброс направо на Диалло, который с лёта ногой пробил выше ворот.

45' 2 минуты добавил Джиллетт в первом тайме.

45' Бобб в центре поля подтолкнул в спину Рэшфорда.

44' Ковачич по центру дошёл до штрафной площади и сделал пас налево на Доку. Жереми с двадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.

43' Каземиро потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

42' Прострел Льюиса слева к воротам перехватил Магуайр.

41' Доку слева сыграл активно у линии штрафной площади, но мяч в центр так и не смог доставить.

40' Льюис справа вперёд не пошёл, а откатил мяч на свою половину поля. За пять минут до свистка на перерыв команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

38' Диалло в центре поля оказался в окружении трёх соперников и не смог удержать мяч.

37' Рэшфорд слева с десяти метров низом пробил рядом с дальней штангой. Недокрутил мяч Маркус.

36' Постепенно темп матча подрастает. Мяч стал меньше задерживаться в центре поля. Чаще стали игроки выходить на ударную позицию.

35' Удар Фернандеша с двадцати семи метров пришёлся в голову Диашу, который находился у линии штрафной площади. Необходима пауза защитнику "Манчестер Сити".

34' Диалло в центре поля нарушил правила.

32' Диалло справа вошёл в штрафную площадь, обыгрался с Каземиро и сделал пас в центр, где Маунту не хватило шага, чтобы переправить мяч в пустые ворота.

31' Доку слева дошёл до чужой штрафной площади, но навешивать к воротам не стал, а откатил мяч назад.

30' Диалло справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил левее ворот.

29' Холанн на своей половине поля здорово сыграл в отборе, у центрального круга этим же ответил Фернандеш.

28' Рэшфорд попытался длинным забросом вперёд разогнать атаку, но партнёры впереди согласованно сыграть не смогли.

26' Заигрались защитники "Манчестер Юнайтед" на фланге и потеряли мяч. Бобб сыграл справа на перехвате и отправил Макати к воротам, который с двенадцати метров пробил в дальнюю штангу.

25' "Манчестер Юнайтед" продолжает подолгу держать мяч на своей половине поля.

24' Бобб справа с десяти метров в окружении соперников смог нанести удар в сторону ворот. Мяч полетел выше цели.

23' Первый намёк на момент. Бобб справа ворвался в штрафную площадь, но его подача к воротам вышла с рикошетом. Холанн сумел добраться до мяча, но акцентированного удара не нанёс.

22' Первый тайм приближается к середине. Команды увлечены позиционной борьбой в центре поля и не создают моментов у чужих ворот. Отметим только, что постепенно игра смещается к штрафной площади "Манчестер Юнайтед".

20' О'Райли слева красиво обыграл двух соперников и навесил в центр штрафной площади, где партнёры пролетели мимо мяча.

19' Далот в центре поля нарушил правила.

18' Длинный заброс Онаны по центру вперёд прервал Аканджи.

16' Льюис справа не смог сделать точную передачу вперёд на Бобба.

15' Холанн перед чужой штрафной площадью врезался в Магуайра.

14' Льюис разыграл угловой удар с партнёрами. Навес О'Райли справа к дальней штанге удачным не получился.

13' Пас Ковачича налево на ход Макати получился неточным. Мяч оказался за пределами поля.

12' Следующая подача Бобба от углового флага последовала к дальней штанге, где игроки в красных футболках соперникам вверху сыграть не позволили.

11' Бобб от углового флага навесил к ближней штанге. Соперники снова выбили мяч за пределы поля.

10' Без моментов и ударов по воротам проходит стартовый отрезок матча. "Манчестер Сити" при этом более настойчиво действует впереди.

9' О'Райли по центру подошёл к чужой штрафной площади, обыгрался с Боббом, но дальше у него соперники мяч выбили.

8' Доку слева прошёл вперёд, но в чужую штрафную площадь ему проникнуть не удалось.

7' Маунт в центре поля нарушил правила.

6' "Манчестер Сити" старается действовать повыше соперников, но до чужой штрафной площади и у них далеко.

5' Маунт слева забрался в офсайд.

4' "Манчестер Юнайтед" больше действует на своей половине поля. Онана частенько участввует в перепасовке с партнёрами.

3' Команды осторожно начали встречу. В первые минуты с обеих сторон много поперечных передач.

2' "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и чёрных трусах.