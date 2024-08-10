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Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Манчестер Сити
0:1
Второй тайм: 85'
Манчестер Юнайтед
0'
68' Желтая карточка
Луис Матеус
0:1
82' Гол
Гарначо Алехандро

Ход матча

58'
 
Мактоминай Скотт
Маунт Мэйсон
58'
 
Гарначо Алехандро
Диалло Амад
59'
 
Кольер Тоби
Майну Кобби
59'
 
Пельистри Факундо
Магуайр Гарри
63'
Луис Матеус
О'Райли Нико
 
63'
Савио
Доку Жереми
 
68'
Луис Матеус
 
80'
Силва Бернарду
Макати Джон
 
82'
0:1
Гарначо Алехандро
(Фернандеш Бруну)
83'
 
Санчо Джедон
Рэшфорд Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 266 Количество передач 219
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 150
Манчестер Сити 76.7% (115)
X 8% (12)
Манчестер Юнайтед 15.3% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.61
4.70
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5.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
82
Льюис
Рико
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
8
Ковачич
Матео
75
О'Райли
Нико
87
Макати
Джон
52
Бобб
Оскар
9
Холанн
Эрлинг
11
Доку
Жереми
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
35
Эванс
Джонни
6
Мартинес
Лисандро
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
7
Маунт
Мэйсон
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
Манчестер Сити
4-1-2-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

46 матчей

45.7%
8.7%
45.6%
21 победа 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
14 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
20 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
2:3
С
3:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.61
1.7

Среднее время на гол

55
53

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

68
70

Голов в среднем за матч

1.48
1.52

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

60
59

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Матеус II 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3
Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1

Топ нарушителей
Манчестер Сити Луис Матеус II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    86'
    Силва после остановки игры на чужой половине поля врезался в Гарначо. Полузащитник "Манчестер Сити" получил жёлтую карточку.
  • 85'
    Бобб справа не решился навешивать к воротам и откатил мяч назад по флангу на Аканджи.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Маркуса Рэшфорда на поле вышел Джедон Санчо.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ГАРНАЧО!!! Гарначо справа получил мяч, сместился в цент пи с четырнадцати метров низом точно пробил в правый угол.
  • Фол, нарушение
    81'
    Пельистри на фланге сбил Луиса.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Джона Макати на поле вышел Бернарду Силва.
  • Угловой
    79'
    Фернандеш от углового флага навесил на Рэшфорда. Маркус сделал скидку к воротам, где Мактоминай не попал ногой по мячу.
  • 79'
    Гарначо справа сместился в центр, где его удар с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
  • Офсайд
    78'
    Савио слева забежал в офсайд.
  • 78'
    "Манчестер Сити" подержал мяч в центре поля. Появится ли на поле Де Брёйне?
  • Штанга
    76'
    ШТАНГА!!! Гарначо справа убежал в отрыв и выдал отличный пас в центр на Рэшфорда, который с двенадцати метров в касание пробил в левую штангу.
  • Офсайд
    75'
    Савио забрался в офсайд.
  • 74'
    "Манчестер Сити" пытается усилить давление на чужие ворота, а при этом раз за разом пропускает быстрые контратаки соперников. Это пока не приводит к изменению счёта на табло.
  • Угловой
    72'
    Савио исполнил подряд два угловых удара. В центре штрафной площади партнёрам так и не удалось добраться до мяча.
  • 71'
    Фернандеш справа убежал в отрыв, но с линии штрафной площади пробил точно в Эдерсона.
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    • 70'
      Савио на подходе к штрафной площади попал под прессинг соперников и сделал сильный пас направо, где партнёров не оказалось.
    • Желтая карточка
      69'
      Луис в центре поля руками остановил рывок Мактоминая и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      68'
      Савио от углового флага навесил на Диаша, чей удар головой пришёлся в соперника.
    • 67'
      Фернандеш сделал заброс направо в штрафную площадь на Мактоминая, которому по воротам помешал пробить Льюис.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Нико О'Райли на поле вышел Матеус Луис.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Жереми Доку на поле вышел Савио.
    • Опасный момент
      64'
      Гвардиол слева с двадцати четырёх метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Замена
      63'
      Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Кобби Майну на поле вышел Алехандро Гарначо.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Гарри Магуйайра на поле вышел Тоби Кольер.
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Амада Диалло на поле вышел Факундо Пильистри.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Мэйсона Маунта на поле вышел Скотт Мактоминай.
    • Офсайд
      59'
      Кто-то из игроков "Манчестер Юнайтед" оказался в офсайде в чужой штрафной площади.
    • Угловой
      58'
      Фернандеш от углового флага навесил к воротам, откуда соперники мяч выбили.
    • 56'
      Быструю атаку провели "горожане". Пас Холанна по центру в штрафную площадь заблокировал Магуайр. Мяч отскочил к Макати, который с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.
    • Офсайд
      55'
      Фернандеш слева с семнадцати метров красиво закрутил мяч в дальний верхний угол, но арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
    • 54'
      Доку слева дошёл до штрафной площади и прокинул мяч мимо одного соперника. Подстраховка у "Манчестер Юнайтед" сыграла надёжно, и Жереми не удалось сделать пас в центр на Холанна.
    • Фол, нарушение
      53'
      Диаш в центральном круге наступил на ногу Маунту.
    • 52'
      Макати по центру дошёл до чужой штрафной площади, где потерял мяч.
    • 50'
      Маунт с Рэшфордом покомбинировали слева, но мяч в центр доставлять не стали. И здесь получился отход назад.
    • 49'
      Доку слева не смог пройти вперёд и откатил мяч на свою половину поля.
    • 48'
      Рэшфорд слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь, где собрал вокруг себя группу соперников и пробить по воротам не смог.
    • Фол, нарушение
      47'
      Холанн перед чужой штрафной площадью сыграл опасно. Эрлинг едва не попал ногой по голове сопернику.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лондоне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0.
    • 45'
      В центре поля команды по очереди контролируют мяч. До перерыва на обострение никто идти не собирается.
    • 45'
      Фернандеш со штрафного сделал заброс направо на Диалло, который с лёта ногой пробил выше ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Джиллетт в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Бобб в центре поля подтолкнул в спину Рэшфорда.
    • Опасный момент
      44'
      Ковачич по центру дошёл до штрафной площади и сделал пас налево на Доку. Жереми с двадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Травма, повреждение
      43'
      Каземиро потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 42'
      Прострел Льюиса слева к воротам перехватил Магуайр.
    • 41'
      Доку слева сыграл активно у линии штрафной площади, но мяч в центр так и не смог доставить.
    • 40'
      Льюис справа вперёд не пошёл, а откатил мяч на свою половину поля. За пять минут до свистка на перерыв команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.
    • 38'
      Диалло в центре поля оказался в окружении трёх соперников и не смог удержать мяч.
    • Опасный момент
      37'
      Рэшфорд слева с десяти метров низом пробил рядом с дальней штангой. Недокрутил мяч Маркус.
    • 36'
      Постепенно темп матча подрастает. Мяч стал меньше задерживаться в центре поля. Чаще стали игроки выходить на ударную позицию.
    • Травма, повреждение
      35'
      Удар Фернандеша с двадцати семи метров пришёлся в голову Диашу, который находился у линии штрафной площади. Необходима пауза защитнику "Манчестер Сити".
    • Фол, нарушение
      34'
      Диалло в центре поля нарушил правила.
    • 32'
      Диалло справа вошёл в штрафную площадь, обыгрался с Каземиро и сделал пас в центр, где Маунту не хватило шага, чтобы переправить мяч в пустые ворота.
    • 31'
      Доку слева дошёл до чужой штрафной площади, но навешивать к воротам не стал, а откатил мяч назад.
    • 30'
      Диалло справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил левее ворот.
    • 29'
      Холанн на своей половине поля здорово сыграл в отборе, у центрального круга этим же ответил Фернандеш.
    • 28'
      Рэшфорд попытался длинным забросом вперёд разогнать атаку, но партнёры впереди согласованно сыграть не смогли.
    • Штанга
      26'
      Заигрались защитники "Манчестер Юнайтед" на фланге и потеряли мяч. Бобб сыграл справа на перехвате и отправил Макати к воротам, который с двенадцати метров пробил в дальнюю штангу.
    • 25'
      "Манчестер Юнайтед" продолжает подолгу держать мяч на своей половине поля.
    • 24'
      Бобб справа с десяти метров в окружении соперников смог нанести удар в сторону ворот. Мяч полетел выше цели.
    • 23'
      Первый намёк на момент. Бобб справа ворвался в штрафную площадь, но его подача к воротам вышла с рикошетом. Холанн сумел добраться до мяча, но акцентированного удара не нанёс.
    • 22'
      Первый тайм приближается к середине. Команды увлечены позиционной борьбой в центре поля и не создают моментов у чужих ворот. Отметим только, что постепенно игра смещается к штрафной площади "Манчестер Юнайтед".
    • 20'
      О'Райли слева красиво обыграл двух соперников и навесил в центр штрафной площади, где партнёры пролетели мимо мяча.
    • Фол, нарушение
      19'
      Далот в центре поля нарушил правила.
    • 18'
      Длинный заброс Онаны по центру вперёд прервал Аканджи.
    • 16'
      Льюис справа не смог сделать точную передачу вперёд на Бобба.
    • Фол, нарушение
      15'
      Холанн перед чужой штрафной площадью врезался в Магуайра.
    • Угловой
      14'
      Льюис разыграл угловой удар с партнёрами. Навес О'Райли справа к дальней штанге удачным не получился.
    • 13'
      Пас Ковачича налево на ход Макати получился неточным. Мяч оказался за пределами поля.
    • Угловой
      12'
      Следующая подача Бобба от углового флага последовала к дальней штанге, где игроки в красных футболках соперникам вверху сыграть не позволили.
    • Угловой
      11'
      Бобб от углового флага навесил к ближней штанге. Соперники снова выбили мяч за пределы поля.
    • 10'
      Без моментов и ударов по воротам проходит стартовый отрезок матча. "Манчестер Сити" при этом более настойчиво действует впереди.
    • 9'
      О'Райли по центру подошёл к чужой штрафной площади, обыгрался с Боббом, но дальше у него соперники мяч выбили.
    • 8'
      Доку слева прошёл вперёд, но в чужую штрафную площадь ему проникнуть не удалось.
    • Фол, нарушение
      7'
      Маунт в центре поля нарушил правила.
    • 6'
      "Манчестер Сити" старается действовать повыше соперников, но до чужой штрафной площади и у них далеко.
    • Офсайд
      5'
      Маунт слева забрался в офсайд.
    • 4'
      "Манчестер Юнайтед" больше действует на своей половине поля. Онана частенько участввует в перепасовке с партнёрами.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу. В первые минуты с обеих сторон много поперечных передач.
    • 2'
      "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    76.7% (115)
    Ничья
    8% (12)
    Манчестер Юнайтед
    15.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.11% (93)
    Меньше
    13.89% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    87.96% (95)
    Нет
    12.04% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    40% (60)
    3:1 Манчестер Сити
    13.3% (20)
    2:0 Манчестер Сити
    4% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    3.3% (5)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    3.3% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    1.3% (2)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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    Манчестер Сити
    Манчестер Юнайтед
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