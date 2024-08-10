Стадион: Уэмбли. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:1
Второй тайм: 85'
Ход матча
63'
68'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
266 Количество передач 219
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
75
О'Райли
Нико
87
Макати
Джон
52
Бобб
Оскар
11
Доку
Жереми
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
- Нападающий
-
11 Доку ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
78 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Кольер ТобиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
История личных встреч
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
46 матчей
45.7%
8.7%
45.6%
21 победа 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
14 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
20 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.61
1.7
Среднее время на гол
55
53
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
68
70
Голов в среднем за матч
1.48
1.52
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
60
59
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Матеус II
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3
Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
76.7% (115)
Ничья
8% (12)
Манчестер Юнайтед
15.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (93)
Меньше
13.89% (15)
Обе команды забьют
Да
87.96% (95)
Нет
12.04% (13)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
40% (60)
3:1 Манчестер Сити
13.3% (20)
2:0 Манчестер Сити
4% (6)
1:0 Манчестер Сити
3.3% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
3.3% (5)
3:2 Манчестер Сити
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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