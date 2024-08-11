☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Оддевольд
2:1
Второй тайм: 73'
Сандвикен
0'
1:0
44' Гол
Oscar Berntsson
1:1
51' Гол
Джуниор Джон
2:1
61' Гол
Крезич Даниэль
69' Желтая карточка
Calvin Kabuye

Ход матча

37'
Oscar Berntsson
Gustav Forssell
 
44'
Oscar Berntsson
1:0
51'
1:1
Джуниор Джон
61'
Крезич Даниэль
(Adam Engelbrektsson)
2:1
63'
 
Сёдерберг Даниэль
Юсеф Мохаммед
63'
 
Jonathan Karlsson
Kasper Harletun
69'
 
Calvin Kabuye
Лучшие коэффициенты
Оддевольд
Ничья
Сандвикен
3.30
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3.80
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8.43
Все Коэффициенты
1
Armin
Ibrahimovic
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
3
Pontus
Johansson1
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
18
Gustav
Forssell
22
Йоханссон
Юлиус
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
14
Бирингиро
Лига
10
Ludwig
Thorell
42
Юсеф
Мохаммед
I
16
Mohammed
Sadat
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
7
Calvin
Kabuye
Оддевольд
3-5-2
Сандвикен
3-4-3

История личных встреч

Оддевольд
Сандвикен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 7 (1) 0.39
Каллудра Лиридон 3 0.17
Крезич Даниэль 2 0.11
Gabriel Sandberg 2 0.11
Linus Tornblad 1 0.06
Oscar Berntsson 1 0.06
Philip Engelbrektsson 1 0.06
Alexander Almqvist 1 0.06
Noa Bernhardtz 1 0.06
Olle Kjellman Olblad 1 0.06
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 5 0.28
James Kirby 5 0.28
Calvin Kabuye 4 0.22
Amin Al-Hamawi 4 0.22
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.17
Юсеф Мохаммед I 2 0.11
Martin Springfeldt 1 0.06
Бирингиро Лига 1 0.06
Сёдерберг Даниэль 1 0.06
Liam Vaboe 1 0.06
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Jonathan Karlsson 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 5 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Philip Engelbrektsson 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сандвикен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
15
Оддевольд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сандвикен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
7
54%
7
44%
76-90

Пропущено

20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
17%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
33%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
1
17%
76-90

Забито

18
26
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
1
6%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
10
56%
9
35%
76-90

Пропущено

29
21
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
6
21%
2
10%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
6
21%
6
29%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2
Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3

Результаты матчей

Оддевольд
Сандвикен

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
9
8
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 1:2 18 8 3 7 27 - 23 27
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
9.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
10.
Оддевольд
 2:1 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
12.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
13.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
4.
Сандвикен
 1:2 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Оддевольд
 2:1 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
13.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
14.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
15.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
16.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
9.
Сандвикен
 1:2 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Оддевольд
 2:1 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Oscar Iglicar Berntsson бьет в цель!
  • 37'
    Gustav Forssell уходит с поля. Oscar Iglicar Berntsson выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Ничья
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Где смотреть матч Оддевольд 2:1 Сандвикен онлайн

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Сандвикен
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