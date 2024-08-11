☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Оддевольд
2:2
Конец матча
Сандвикен
0'
1:0
44' Гол
Oscar Berntsson
1:1
51' Гол
Джуниор Джон
2:1
61' Гол
Крезич Даниэль
69' Желтая карточка
Calvin Kabuye
2:2
89' Гол
Якобссон Феликс
90'+6
1
Armin
Ibrahimovic
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
3
Pontus
Johansson1
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
18
Gustav
Forssell
22
Йоханссон
Юлиус
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
14
Бирингиро
Лига
10
Ludwig
Thorell
42
Юсеф
Мохаммед
I
16
Mohammed
Sadat
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
7
Calvin
Kabuye
Оддевольд
3-5-2
Сандвикен
3-4-3

История личных встреч

Оддевольд
Сандвикен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 7 (1) 0.39
Каллудра Лиридон 3 0.17
Крезич Даниэль 2 0.11
Gabriel Sandberg 2 0.11
Linus Tornblad 1 0.06
Oscar Berntsson 1 0.06
Philip Engelbrektsson 1 0.06
Alexander Almqvist 1 0.06
Noa Bernhardtz 1 0.06
Olle Kjellman Olblad 1 0.06
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 5 0.28
James Kirby 5 0.28
Calvin Kabuye 4 0.22
Amin Al-Hamawi 4 0.22
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.17
Юсеф Мохаммед I 2 0.11
Martin Springfeldt 1 0.06
Бирингиро Лига 1 0.06
Сёдерберг Даниэль 1 0.06
Якобссон Феликс 1 0.06
Liam Vaboe 1 0.06
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Jonathan Karlsson 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 5 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Philip Engelbrektsson 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Calvin Kabuye 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сандвикен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
15
Оддевольд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сандвикен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
4
36%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
7
54%
7
44%
76-90

Пропущено

20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
17%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
33%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
1
17%
76-90

Забито

20
28
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
1
5%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
10
50%
10
36%
76-90

Пропущено

31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
7
23%
6
26%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2
Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3

Результаты матчей

Оддевольд
Сандвикен

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
5
5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
10
8
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
9.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
10.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
11.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 18 4 7 7 21 - 30 19
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
12.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
13.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 8 2 4 2 8 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Oscar Iglicar Berntsson бьет в цель!
    • 37'
      Gustav Forssell уходит с поля. Oscar Iglicar Berntsson выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оддевольд 2:2 Сандвикен онлайн

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