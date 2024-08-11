Тур: 18.
0'
1:0
44' ГолOscar Berntsson
1:1
51' ГолДжуниор Джон
2:1
61' ГолКрезич Даниэль
69' Желтая карточкаCalvin Kabuye
2:2
89' ГолЯкобссон Феликс
90'+6
Ход матча
44'
1:0
51'
1:1
61'
69'
89'
2:2
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Оддевольд
Сандвикен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|7 (1)
|0.39
|Каллудра Лиридон
|3
|0.17
|Крезич Даниэль
|2
|0.11
|Gabriel Sandberg
|2
|0.11
|Linus Tornblad
|1
|0.06
|Oscar Berntsson
|1
|0.06
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.06
|Alexander Almqvist
|1
|0.06
|Noa Bernhardtz
|1
|0.06
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.06
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|5
|0.28
|James Kirby
|5
|0.28
|Calvin Kabuye
|4
|0.22
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.22
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.17
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.11
|Martin Springfeldt
|1
|0.06
|Бирингиро Лига
|1
|0.06
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.06
|Якобссон Феликс
|1
|0.06
|Liam Vaboe
|1
|0.06
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Jonathan Karlsson
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|5
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Philip Engelbrektsson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Calvin Kabuye
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Jonathan Karlsson
|2
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сандвикен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
9
15
Оддевольд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сандвикен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
4
36%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
7
54%
7
44%
76-90
Пропущено
20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
17%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
33%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
1
17%
76-90
Забито
20
28
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
1
5%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
10
50%
10
36%
76-90
Пропущено
31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
7
23%
6
26%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2
Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3
Результаты матчей
Оддевольд
Сандвикен
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
55
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
711
108
117
315
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6