Тур: 18. Стадион: Intility Arena.
0'
21' Желтая карточкаKodjo Somesi
1:0
23' ГолБьёрдаль Хенрик
26' Желтая карточкаAaron Kiil Olsen
2:0
49' ГолБраянац Муамер
80' Желтая карточкаХустад Эрленд
83' Желтая карточкаХансен Адриан Александер
3:0
90' ГолРийкс Мис
90' Желтая карточкаРийкс Мис
90'+6
Ход матча
21'
23'
1:0
26'
49'
2:0
80'
90'
90'
3:0
90'
21
Шёнг
Магнус
17
Carl
Lange
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
-
26 Хаджич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Волеренга
Рёуфосс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
4
2.67
Среднее время на гол
22
33
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рийкс Мис
|9
|0.5
|Jones El-Abdellaoui
|7
|0.39
|Хоканс Даниэль
|5
|0.28
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (1)
|0.22
|Камара Ола
|4
|0.22
|Странд Петтер
|4
|0.22
|Хеденстад Вегар
|2
|0.11
|Риснаес Магнус
|2
|0.11
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.11
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.06
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.06
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.06
|Ярл Себастиан
|1
|0.06
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.06
|Браянац Муамер
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Carl Lange
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.22
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.11
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0.06
|Ryan Nelson
|1
|0.06
|Kristoffer Hey
|1
|0.06
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.06
|Kodjo Somesi
|1
|0.06
|Баджие Кебба
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.06
|Andreas Osterud
|1
|0.06
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|5
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Jamal Deen Haruna
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Kristoffer Hey
|4
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0
|Хансен Адриан Александер
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Рёуфосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
4
Волеренга
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
17
4
Волеренга
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Рёуфосс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
19
8
Голы по времени матча
Забито
25
10
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
7
28%
3
30%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
20
5
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
3
60%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
45
15
19 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 9
1
2%
0
0%
1-15
13
29%
3
20%
16-30
5
11%
5
33%
31-45
8
18%
2
13%
46-60
6
13%
2
13%
61-75
12
27%
3
20%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
10%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
7
33%
2
10%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
6
29%
4
19%
61-75
4
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0
Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Результаты матчей
Волеренга
Рёуфосс
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
8
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
18
54
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
99
126
315
810
117
315
117
315
117
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|5