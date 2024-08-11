☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 18. Стадион: .
Волеренга
3:0
Конец матча
Рёуфосс
0'
21' Желтая карточка
Kodjo Somesi
1:0
23' Гол
Бьёрдаль Хенрик
26' Желтая карточка
Aaron Kiil Olsen
2:0
49' Гол
Браянац Муамер
80' Желтая карточка
Хустад Эрленд
83' Желтая карточка
Хансен Адриан Александер
3:0
90' Гол
Рийкс Мис
90' Желтая карточка
Рийкс Мис
90'+6
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
77
Marius
Svanberg
Alm
14
Jamal
Deen
Haruna
22
Форс
Виктор
18
Kodjo
Somesi
26
Хаджич
Аднан
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
8
Ryan
Nelson
9
Хустад
Эрленд
5
Ротихеуг
Оливер
Волеренга
4-3-3
Рёуфосс
3-4-3

История личных встреч

Волеренга
Рёуфосс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
6:1
КН
1:4

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

4
2.67

Среднее время на гол

22
33

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рийкс Мис 9 0.5
Jones El-Abdellaoui 7 0.39
Хоканс Даниэль 5 0.28
Бьёрдаль Хенрик 4 (1) 0.22
Камара Ола 4 0.22
Странд Петтер 4 0.22
Хеденстад Вегар 2 0.11
Риснаес Магнус 2 0.11
Filip Thorvaldsen 2 0.11
Борхгревинк Кристиан 1 0.06
Adrian Kurd Roenning 1 0.06
Кройцриглер Мартин 1 0.06
Ярл Себастиан 1 0.06
Aaron Kiil Olsen 1 0.06
Браянац Муамер 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Carl Lange 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.22
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.11
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0.06
Ryan Nelson 1 0.06
Kristoffer Hey 1 0.06
Ротихеуг Оливер 1 0.06
Kodjo Somesi 1 0.06
Баджие Кебба 1 0.06
Хансен Адриан Александер 1 0.06
Andreas Osterud 1 0.06
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 5 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 5 0
Форс Виктор 5 0
Jamal Deen Haruna 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Kristoffer Hey 4 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0
Хансен Адриан Александер 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

Волеренга
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Рёуфосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
4
Волеренга
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

17
4
Волеренга
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Рёуфосс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

19
8

Голы по времени матча

Забито

25
10
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
7
28%
3
30%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

20
5
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
3
60%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

45
15
19 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 9
1
2%
0
0%
1-15
13
29%
3
20%
16-30
5
11%
5
33%
31-45
8
18%
2
13%
46-60
6
13%
2
13%
61-75
12
27%
3
20%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
10%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
7
33%
2
10%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
6
29%
4
19%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0
Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2

Результаты матчей

Волеренга
Рёуфосс

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
8
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
1
8
5
4
2.5
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
7
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
9
12
6
1.5
3
15
8
10
2.5
1
17
3
15
3.5
1
17
3
15
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 18 12 3 3 46 - 20 39
2.
Брюне
 18 11 1 6 28 - 18 34
3.
Мосс
 18 10 2 6 30 - 27 32
4.
Согндаль
 18 8 6 4 30 - 18 30
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Стабек
 18 8 5 5 40 - 36 29
7.
Люн
 17 7 6 4 38 - 23 27
8.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
9.
Ранхейм
 18 5 6 7 29 - 31 21
10.
Левангер
 17 4 8 5 29 - 23 20
11.
Рёуфосс
 18 5 5 8 14 - 22 20
12.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Олесунн
 17 4 3 10 21 - 34 15
15.
Мьёндален
 17 3 5 9 24 - 33 14
16.
Санднес
 17 3 4 10 19 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
3.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
4.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
11.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
12.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
5.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
6.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
7.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
15.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Хустад Эрленд 5
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    • 53'
      Kodjo Somesi уходит с поля. Sander Nordboe выходит вместо него
    • 49'
      Г О О О О Л - Браянац Муамер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Aaron Kiil Olsen получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Карл Ланге сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Бьёрдаль Хенрик бьет в цель!
    • 21'
      Kodjo Somesi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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