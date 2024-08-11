Тур: 18. Стадион: Boraas Arena.
0'
1:0
8' ГолБайду Майкл
1:1
14' ГолХольмстрём Александр Аль
2:1
30' Гол в свои воротаAnes Cardaklija
Ход матча
8'
1:0
30'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
12 Эстман ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Amin BoudriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эльфсборг
ГАИС
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.39
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|6
|0.33
|Хедлунд Симон
|5
|0.28
|Зенели Арбер
|4
|0.22
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.22
|Абдулаи Джалал
|4
|0.22
|Фрик Пер
|2
|0.11
|Хольмен Себастьян
|2
|0.11
|Йегбе Терри
|2
|0.11
|Зенели Бесфорт
|1
|0.06
|Ларссон Йохан
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.06
|Хульт Никлас
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|6
|0.33
|Axel Henriksson
|4
|0.22
|Лав Джек Купер
|4
|0.22
|Милованович Вилльям
|2
|0.11
|Линдберг Йонас
|2
|0.11
|Gustav Lundgren
|1
|0.06
|Amin Boudri
|1
|0.06
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Абдулаи Джалал
|5
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Байду Майкл
|1
|1
|Йегбе Терри
|1
|1
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Ибрахим Бухари
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|7
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Ибрагим Харун
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Красники Мергим
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ГАИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
1
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ГАИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
6
12
Эльфсборг
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
ГАИС
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
22
7
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
3
14%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
2
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
1
14%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Забито
32
20
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
13%
5
25%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
7
22%
3
15%
31-45
7
22%
3
15%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
22%
6
30%
76-90
Пропущено
27
20
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
7
26%
3
15%
61-75
4
15%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1
ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1
Результаты матчей
Эльфсборг
ГАИС
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
98
89
512
215
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 16
|41
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|17
|10
|1
|6
|30 - 17
|31
|4.
|0:0
|18
|9
|3
|6
|28 - 24
|30
|5.
|2:1
|18
|9
|1
|8
|35 - 27
|28
|6.
|1:2
|18
|9
|1
|8
|21 - 23
|28
|7.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|8.
|0:0
|18
|7
|4
|7
|29 - 27
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|28 - 30
|24
|10.
|0:0
|18
|7
|3
|8
|28 - 34
|24
|11.
|18
|7
|2
|9
|23 - 38
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|19 - 27
|20
|14.
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|15.
|0:0
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|18
|3
|3
|12
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|2.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|3.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|1:2
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|7.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|18 - 10
|16
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|16 - 12
|12
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|15.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|10.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 18
|10
|11.
|1:2
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|2:1
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4