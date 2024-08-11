☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: .
Эльфсборг
2:1
Перерыв
ГАИС
0'
1:0
8' Гол
Байду Майкл
1:1
14' Гол
Хольмстрём Александр Аль
2:1
30' Гол в свои ворота
Anes Cardaklija

Ход матча

8'
Байду Майкл
(Хульт Никлас)
1:0
14'
1:1
Хольмстрём Александр Аль
(Robin Wendin Thomasson)
30'
Anes Cardaklija
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
ГАИС
4.95
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5.54
5.00
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Все Коэффициенты
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
17
Amin
Boudri
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Эльфсборг
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
ГАИС

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:1
К
2:0
К
2:3
ТМК
4:0
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:3
А
0:2
А
1:0
ТМС
1:0
А
0:2
А
2:2
А
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:2
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.39
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 6 0.33
Хедлунд Симон 5 0.28
Зенели Арбер 4 0.22
Касем Ахмед 4 (1) 0.22
Абдулаи Джалал 4 0.22
Фрик Пер 2 0.11
Хольмен Себастьян 2 0.11
Йегбе Терри 2 0.11
Зенели Бесфорт 1 0.06
Ларссон Йохан 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.06
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 6 0.33
Axel Henriksson 4 0.22
Лав Джек Купер 4 0.22
Милованович Вилльям 2 0.11
Линдберг Йонас 2 0.11
Gustav Lundgren 1 0.06
Amin Boudri 1 0.06
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Абдулаи Джалал 5 0
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Хульт Никлас 2 0
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Ибрахим Бухари 1 0
Оума Тимоти 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 7 0
Милованович Вилльям 4 0
Ибрагим Харун 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Красники Мергим 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Селик Мерван 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ГАИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
1
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ГАИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

6
12
Эльфсборг
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
ГАИС
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

22
7
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
3
14%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
2
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
1
14%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

32
20
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
13%
5
25%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
7
22%
3
15%
31-45
7
22%
3
15%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
22%
6
30%
76-90

Пропущено

27
20
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
7
26%
3
15%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1
ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1

Результаты матчей

Эльфсборг
ГАИС

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
6
3
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
8
9
5
12
2.5
2
15
2
15
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 0:0 18 9 3 6 28 - 24 30
5.
Эльфсборг
 2:1 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 1:2 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
8.
Сириус
 0:0 18 7 4 7 29 - 27 25
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 0:0 18 7 3 8 28 - 34 24
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 0:0 18 5 2 11 22 - 37 17
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 2:1 10 7 1 2 25 - 10 22
2.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
3.
Мьельбю
 0:0 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 1:2 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
АИК
 0:0 9 5 1 3 18 - 10 16
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 0:0 9 3 3 3 16 - 12 12
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 0:0 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 0:0 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 0:0 9 3 1 5 9 - 13 10
10.
Кальмар
 0:0 9 3 1 5 10 - 18 10
11.
ГАИС
 1:2 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 0:0 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 2:1 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
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