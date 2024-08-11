☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 11437
Эльфсборг
2:1
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
8' Гол
Байду Майкл
1:1
14' Гол
Хольмстрём Александр Аль
2:1
30' Гол в свои ворота
Anes Cardaklija
63' Желтая карточка
Касем Ахмед
66' Вторая желтая карточка
Касем Ахмед
84' Желтая карточка
Ибрагим Харун
90' Красная карточка
Симс Кес
90'+7

Ход матча

8'
Байду Майкл
(Хульт Никлас)
1:0
14'
1:1
Хольмстрём Александр Аль
(Robin Wendin Thomasson)
30'
Anes Cardaklija
2:1
63'
Касем Ахмед
 
63'
 
Оберг Йоаким
Robin Wendin Thomasson
63'
 
Chovanie Amatkarijo
Селик Мерван
66'
Касем Ахмед
 
75'
Эстман Лео
Абдулаи Джалал
 
77'
 
Линдберг Йонас
Amin Boudri
77'
 
Filip Beckman
Anes Cardaklija
81'
Томасен Йенс
Зенели Бесфорт
 
84'
 
Ибрагим Харун
86'
 
Lucas Hedlund
Вангберг Август
90'
 
Симс Кес

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 42 Владение мячом, % 58
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
17
Amin
Boudri
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Эльфсборг
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
ГАИС

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:1
К
2:0
К
2:3
ТМК
4:0
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:3
А
0:2
А
1:0
ТМС
1:0
А
0:2
А
2:2
А
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:2
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.39
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 6 0.33
Хедлунд Симон 5 0.28
Зенели Арбер 4 0.22
Касем Ахмед 4 (1) 0.22
Абдулаи Джалал 4 0.22
Фрик Пер 2 0.11
Хольмен Себастьян 2 0.11
Йегбе Терри 2 0.11
Зенели Бесфорт 1 0.06
Ларссон Йохан 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.06
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 6 0.33
Axel Henriksson 4 0.22
Лав Джек Купер 4 0.22
Милованович Вилльям 2 0.11
Линдберг Йонас 2 0.11
Gustav Lundgren 1 0.06
Amin Boudri 1 0.06
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Абдулаи Джалал 5 0
Касем Ахмед 3 1
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Хульт Никлас 2 0
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Ибрахим Бухари 1 0
Оума Тимоти 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 7 0
Ибрагим Харун 5 0
Милованович Вилльям 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Красники Мергим 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ГАИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
3
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

6
12
Эльфсборг
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
ГАИС
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

23
9
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
4
17%
3
33%
1-15
3
13%
3
33%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
2
22%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
4
17%
1
11%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
5
15%
6
27%
1-15
5
15%
4
18%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
21%
6
27%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
7%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
4
14%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1
ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1

Результаты матчей

Эльфсборг
ГАИС

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
3
4
6
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
8
10
5
13
2.5
2
16
2
16
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
8.
Сириус
 18 8 3 7 32 - 28 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 18 5 1 12 23 - 40 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
2.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
10.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
11.
Кальмар
 9 3 0 6 11 - 21 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Г О О О О Л - Anes Cardaklija уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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