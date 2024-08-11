☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 6292
Сириус
3:1
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
47' Гол
Перссон Хоаким
49' Желтая карточка
Vince Osuji
2:0
52' Гол
Миллескуг Ноэль
3:0
57' Гол
Линдберг Маркус
3:1
77' Пенальти
Скрабб Симон
85' Желтая карточка
Исламович Дино
90' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
90'+5

Ход матча

47'
Перссон Хоаким
(Линдберг Маркус)
1:0
49'
 
Vince Osuji
52'
Миллескуг Ноэль
(Кастегрен Хенрик)
2:0
57'
Линдберг Маркус
(Валта Лео)
3:0
65'
 
Ivan Inzoudine
Хальберг Мелькер
65'
 
Мотарархебжафарпур Араш
Vince Osuji
65'
 
Йенсен Кевин
Ринг Джонатан
71'
Олссон Филип
Линдберг Маркус
 
71'
Салех Юсеф
Хейер Мелкер
 
77'
3:1
Скрабб Симон
78'
 
Юлятупа Саку
Ромариньо Перейра
85'
 
Исламович Дино
90'
Victor Ekstroem
Перссон Хоаким
 
90'
Кастегрен Хенрик
 
90'
Hugo Mella
Миллескуг Ноэль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
17
Линдберг
Маркус
7
Перссон
Хоаким
19
Миллескуг
Ноэль
1
Бролин
Самуэль
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
6
Шёстедт
Расмус
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Ринг
Джонатан
5
Хальберг
Мелькер
10
Скрабб
Симон
9
Исламович
Дино
Сириус
4-2-3-1
Кальмар
4-2-3-1

История личных встреч

Сириус
Кальмар

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:2
ТМК
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.22

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.56
0.63

Среднее время на гол

57
144

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.5
Миллескуг Ноэль 6 0.33
Валта Лео 5 (1) 0.28
Перссон Хоаким 4 0.22
Линдберг Маркус 3 0.17
Хейер Мелкер 1 0.06
Кастегрен Хенрик 1 0.06
Олссон Филип 1 0.06
Викман Адам 1 0.06
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.33
Тренсков Якоб 5 0.28
Исламович Дино 4 0.22
Ринг Джонатан 3 0.17
Йенсен Кевин 2 0.11
Хальберг Мелькер 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Гояни Роберт 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
August Ljungberg 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 4 0
Саетра Ларс 3 0
Гояни Роберт 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Исламович Дино 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Vince Osuji 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0

Результаты матчей

Сириус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
6
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

11
8
Сириус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Кальмар
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
6
50%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
15%
7
35%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
5
42%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Забито

32
24
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
9%
0
0%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
8
33%
31-45
9
28%
2
8%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
7
22%
4
17%
76-90

Пропущено

28
39
6 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
1
4%
4
10%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
6
21%
11
28%
46-60
9
32%
6
15%
61-75
7
25%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1
АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2

Результаты матчей

Сириус
Кальмар

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сириус
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
5
4
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
7
11
7
11
2.5
1
17
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
8.
Сириус
 18 8 3 7 32 - 28 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 18 5 1 12 23 - 40 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
2.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
10.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
11.
Кальмар
 9 3 0 6 11 - 21 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
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    • 52'
      Г О О О О Л - Миллескуг Ноэль бьет в цель!
    • 49'
      Vince Osuji получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Линдберг Маркус сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Перссон Хоаким бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 3:1 Кальмар онлайн

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