Тур: 18. Стадион: Студентернас. Зрители: 6292
0'
1:0
47' ГолПерссон Хоаким
49' Желтая карточкаVince Osuji
2:0
52' ГолМиллескуг Ноэль
3:0
57' ГолЛиндберг Маркус
3:1
77' ПенальтиСкрабб Симон
85' Желтая карточкаИсламович Дино
90' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
90'+5
Ход матча
47'
49'
52'
57'
3:0
77'
3:1
85'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
34 David Celic
-
-
26 Hugo Mella
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
14 Linus Braun
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Сириус
Кальмар
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.22
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.56
0.63
Среднее время на гол
57
144
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.5
|Миллескуг Ноэль
|6
|0.33
|Валта Лео
|5 (1)
|0.28
|Перссон Хоаким
|4
|0.22
|Линдберг Маркус
|3
|0.17
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.06
|Олссон Филип
|1
|0.06
|Викман Адам
|1
|0.06
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.33
|Тренсков Якоб
|5
|0.28
|Исламович Дино
|4
|0.22
|Ринг Джонатан
|3
|0.17
|Йенсен Кевин
|2
|0.11
|Хальберг Мелькер
|1
|0.06
|Саетра Ларс
|1
|0.06
|Гояни Роберт
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|4
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Гояни Роберт
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Vince Osuji
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
6
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
11
8
Сириус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Кальмар
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
6
50%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
13
20
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
15%
7
35%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
5
42%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Забито
32
24
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
9%
0
0%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
8
33%
31-45
9
28%
2
8%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
7
22%
4
17%
76-90
Пропущено
28
39
6 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
1
4%
4
10%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
6
21%
11
28%
46-60
9
32%
6
15%
61-75
7
25%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1
АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2
Результаты матчей
Сириус
Кальмар
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сириус
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
63
36
54
18
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
108
711
711
117
216
117
117
117
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6