☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 20250
АИК
1:0
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
56' Гол
Модесто Руй
61' Желтая карточка
Викстрём Расмус
86' Желтая карточка
Целина Берсант
90' Желтая карточка
Нордфельдт Кристоффер
90'+6

Ход матча

50'
Бьорнстрем Аксель
Эд Эскил
 
56'
Модесто Руй
(Салетрос Антон)
1:0
61'
 
Викстрём Расмус
69'
 
Seedy Jagne
Abdoulie Manneh
69'
 
Йоханссон Александр
Густафссон Виктор
76'
Милошевич Александер
Taha Ayari
 
77'
 
Икбал Абдуллах
Петтерссон Том
86'
Целина Берсант
 
90'
Нордфельдт Кристоффер
 
90'
Гвидетти Йон
Питтас Яннис
 
90'
Ринг Эрик
Целина Берсант
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
10
Целина
Берсант
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
13
Jakob
Kiilerich
Rask
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
АИК
5-3-2
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

АИК
Мьельбю

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
К
1:3
А
1:0
А
0:0
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.44

Среднее время на гол

108
202

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

99
99

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 0.5
Модесто Руй 5 0.28
Целина Берсант 3 0.17
Беширович Дино 3 0.17
Исмаила Кулибали 2 0.11
Тюкосен Мадс 1 0.06
Салетрос Антон 1 0.06
Фараж Омар 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Abdihakin Ali 1 0.06
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.33
Elliot Stroud 4 0.22
Йоханссон Херман 3 0.17
Штоль Адам 2 (2) 0.11
Рёйкьер Никлас 2 0.11
Густафссон Виктор 2 0.11
Seedy Jagne 2 0.11
Jakob Kiilerich Rask 2 0.11
Йоханссон Александр 1 0.06
Брорссон Арвид 1 0.06
Silas Nwankwo 1 0.06
Викстрём Расмус 1 0.06
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Целина Берсант 2 0
Lamine Dabo 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Эд Эскил 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
3
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

8
18
АИК
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Мьельбю
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
4
33%
4
21%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
6
29%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Забито

30
28
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
2
7%
5
18%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
6
20%
4
14%
76-90

Пропущено

32
25
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
9%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
10
31%
7
28%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
4
13%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2
АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2
Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

АИК
Мьельбю

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

АИК
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
3
2
7
2.5
4
5
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
8
10
2
16
2.5
5
13
2
16
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
8.
Сириус
 18 8 3 7 32 - 28 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 18 5 1 12 23 - 40 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
2.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
10.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
11.
Кальмар
 9 3 0 6 11 - 21 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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