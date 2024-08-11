Тур: 18. Стадион: Strawberry Arena. Зрители: 20250
0'
1:0
56' ГолМодесто Руй
61' Желтая карточкаВикстрём Расмус
86' Желтая карточкаЦелина Берсант
90' Желтая карточкаНордфельдт Кристоффер
90'+6
Ход матча
56'
1:0
61'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
14 Aaron Rydell
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
АИК
Мьельбю
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.44
Среднее время на гол
108
202
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
0.9
0.9
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
99
99
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.5
|Модесто Руй
|5
|0.28
|Целина Берсант
|3
|0.17
|Беширович Дино
|3
|0.17
|Исмаила Кулибали
|2
|0.11
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Abdihakin Ali
|1
|0.06
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.33
|Elliot Stroud
|4
|0.22
|Йоханссон Херман
|3
|0.17
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.11
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.11
|Густафссон Виктор
|2
|0.11
|Seedy Jagne
|2
|0.11
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.11
|Йоханссон Александр
|1
|0.06
|Брорссон Арвид
|1
|0.06
|Silas Nwankwo
|1
|0.06
|Викстрём Расмус
|1
|0.06
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Целина Берсант
|2
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
3
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
8
18
АИК
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Мьельбю
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
4
33%
4
21%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
6
29%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
19%
3
27%
76-90
Забито
30
28
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
2
7%
5
18%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
6
20%
4
14%
76-90
Пропущено
32
25
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
9%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
10
31%
7
28%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
4
13%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2
АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2
Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
АИК
Мьельбю
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
АИК
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
63
27
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
711
810
216
513
216
216
117
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6