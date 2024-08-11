☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 18. Стадион: .
Конгсвингер
1:1
Конец матча
Люн
0'
0:1
15' Пенальти
Anders Bjoerntvedt Olsen
1:1
53' Гол
Нильссон Джоэл
56' Желтая карточка
Julius Friberg Skaug
90'+4
1
Стрёмберг
Август
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
11
Уильямс
Ноа
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
Конгсвингер
4-4-2
Люн
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Люн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 8 0.44
Уильямс Ноа 4 0.22
Моберг Вегар 4 (1) 0.22
Adem Gueven 4 0.22
Нильссон Джоэл 3 0.17
Jesper Grundt 3 0.17
Harald Holter 2 0.11
Ludvig Langrekken 1 0.06
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.06
Eric Taylor 1 0.06
Albert Leer Sandstad 1 0.06
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 8 (2) 0.44
Mathias Johansen 6 0.33
Jacob Hanstad 6 0.33
Julius Friberg Skaug 2 0.11
Хеллум Андреас 2 0.11
Adrian Berntsen 2 0.11
Селл Вильям 2 0.11
Daniel Schneider 2 0.11
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.11
Salim Laghzaoui 2 0.11
Henrik Kristiansen 1 0.06
Brage Hylen 1 0.06
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.06
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 5 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Emil Adrendrup Nielsen 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 3 0
Even Bydal 3 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Julius Friberg Skaug 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Люн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
6
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Люн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

14
22
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Люн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

22
28

Голы по времени матча

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
4
24%
6
35%
76-90

Забито

14
23
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
3
33%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

33
37
15 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
12%
4
11%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
7
21%
11
30%
30%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
5
15%
8
22%
76-90

Пропущено

32
26
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 16
3
9%
0
0%
1-15
9
28%
4
15%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
6
19%
7
27%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
6
19%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0
Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3
Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Люн

Точный счет

3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
4
5
5
4
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
9
9
6
12
2.5
7
11
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 18 12 3 3 46 - 20 39
2.
Брюне
 18 11 1 6 28 - 18 34
3.
Мосс
 18 10 2 6 30 - 27 32
4.
Эгерсунд
 18 9 5 4 40 - 33 32
5.
Согндаль
 18 8 6 4 30 - 18 30
6.
Стабек
 18 8 5 5 40 - 36 29
7.
Люн
 18 7 7 4 39 - 24 28
8.
Конгсвингер
 18 7 7 4 32 - 33 28
9.
Ранхейм
 18 5 6 7 29 - 31 21
10.
Левангер
 17 4 8 5 29 - 23 20
11.
Рёуфосс
 18 5 5 8 14 - 22 20
12.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
13.
ИК Старт
 18 4 4 10 22 - 37 16
14.
Олесунн
 17 4 3 10 21 - 34 15
15.
Мьёндален
 17 3 5 9 24 - 33 14
16.
Санднес
 17 3 4 10 19 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
3.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
4.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
13.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
14.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
5.
Люн
 9 3 3 3 16 - 15 12
6.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
15.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
16.
ИК Старт
 9 0 2 7 7 - 20 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Хустад Эрленд 5
Весь список
  • 55'
    Adrian Berntsen уходит с поля. Henrik Kristiansen выходит вместо него
  • 53'
    Холме Фредрик сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Нильссон Джоэл бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Г О О О О Л - Anders Bjoerntvedt Olsen из команды Люн забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Конгсвингер 1:1 Люн онлайн

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