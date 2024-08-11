Тур: 18. Стадион: Гьемселунд.
1:1
Конец матча
0'
0:1
15' ПенальтиAnders Bjoerntvedt Olsen
1:1
53' ГолНильссон Джоэл
56' Желтая карточкаJulius Friberg Skaug
90'+4
Ход матча
15'
53'
1:1
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Brage Hylen
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Конгсвингер
Люн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|8
|0.44
|Уильямс Ноа
|4
|0.22
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.22
|Adem Gueven
|4
|0.22
|Нильссон Джоэл
|3
|0.17
|Jesper Grundt
|3
|0.17
|Harald Holter
|2
|0.11
|Ludvig Langrekken
|1
|0.06
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.06
|Eric Taylor
|1
|0.06
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.06
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|8 (2)
|0.44
|Mathias Johansen
|6
|0.33
|Jacob Hanstad
|6
|0.33
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.11
|Хеллум Андреас
|2
|0.11
|Adrian Berntsen
|2
|0.11
|Селл Вильям
|2
|0.11
|Daniel Schneider
|2
|0.11
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.11
|Salim Laghzaoui
|2
|0.11
|Henrik Kristiansen
|1
|0.06
|Brage Hylen
|1
|0.06
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.06
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|5
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|3
|0
|Even Bydal
|3
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Julius Friberg Skaug
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Люн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Люн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
14
22
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Люн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
4
24%
6
35%
76-90
Забито
14
23
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
1
7%
5
22%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
3
33%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
33
37
15 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
12%
4
11%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
7
21%
11
30%
30%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
5
15%
8
22%
76-90
Пропущено
32
26
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 16
3
9%
0
0%
1-15
9
28%
4
15%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
6
19%
7
27%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
6
19%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0
Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3
Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Люн
Точный счет
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
54
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
117
99
612
711
117
315
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|5