☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Эргрюте
3:1
Конец матча
Эребру
0'
1:0
9' Гол
Свенссон Уильям
2:0
19' Гол
Noah Christoffersson
2:1
53' Гол
Ясин Ахмед
53' Желтая карточка
Густафссон Хампус
84' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
3:1
85' Пенальти
Азулай Джонатан
90'+6
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
6
Дюрестам
Микаэль
3
Азулай
Джонатан
19
Андреассон
Антон
8
Муянич
Амел
5
Christoffer
Styffe
28
Erion
Sadiku
22
Сана
Тобиас
11
Noah
Christoffersson
15
Дальквист
Исак
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
70
Андерссон
Эрик
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
Эргрюте
4-3-3
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Эребру

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
2:0
А
2:2
А
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1.25

Среднее время на гол

108
72

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
100

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.33
Noah Christoffersson 4 0.22
Абукар Айдарус 3 0.17
Свенссон Уильям 3 0.17
Азулай Джонатан 3 (3) 0.17
Люндберг Виктор 2 0.11
Дюрестам Микаэль 2 0.11
Полсон Дэниел 1 0.06
Дальквист Исак 1 0.06
Андреассон Антон 1 0.06
Сана Тобиас 1 0.06
Christoffer Styffe 1 0.06
Виндехолл Чарли 1 0.06
Муянич Амел 0 0
Тагессон Линус 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 10 (3) 0.56
Tobias Bjoernstad 2 0.11
Саид Мохаммед 2 0.11
Гваргис Питер 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Андерссон Эрик 1 0.06
Ясин Ахмед 1 0.06
Крона Себастьян 1 0.06
Adam Bark 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 6 0
Дальквист Исак 4 0
Муянич Амел 3 0
Виндехолл Чарли 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Сана Тобиас 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Маккью Эрик 4 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эребру
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Эргрюте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эребру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

6
14
Эргрюте
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Эребру
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
3
43%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
2
15%
6
40%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
7
50%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
46%
4
44%
76-90

Забито

29
21
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
7%
0
0%
1-15
8
28%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
5
17%
9
43%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Пропущено

26
24
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
1
4%
2
8%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
8
31%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1
Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3
Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1

Результаты матчей

Эргрюте
Эребру

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
1
8
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
6
12
5
13
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Эргрюте
 18 6 5 7 29 - 26 23
9.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
10.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
11.
Эребру
 18 5 5 8 21 - 24 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 18 4 7 7 21 - 30 19
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 18 4 4 10 14 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
11.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
12.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
13.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 8 2 4 2 8 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
15.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
16.
Сундсвалль
 9 0 2 7 3 - 16 2
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Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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