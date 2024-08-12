Тур: 18.
0'
1:0
9' ГолСвенссон Уильям
2:0
19' ГолNoah Christoffersson
2:1
53' ГолЯсин Ахмед
53' Желтая карточкаГустафссон Хампус
84' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
3:1
85' ПенальтиАзулай Джонатан
90'+6
Ход матча
9'
19'
53'
2:1
85'
3:1
28
Erion
Sadiku
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эргрюте
Эребру
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
1.25
Среднее время на гол
108
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
100
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.33
|Noah Christoffersson
|4
|0.22
|Абукар Айдарус
|3
|0.17
|Свенссон Уильям
|3
|0.17
|Азулай Джонатан
|3 (3)
|0.17
|Люндберг Виктор
|2
|0.11
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.11
|Полсон Дэниел
|1
|0.06
|Дальквист Исак
|1
|0.06
|Андреассон Антон
|1
|0.06
|Сана Тобиас
|1
|0.06
|Christoffer Styffe
|1
|0.06
|Виндехолл Чарли
|1
|0.06
|Муянич Амел
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (3)
|0.56
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.11
|Саид Мохаммед
|2
|0.11
|Гваргис Питер
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|Ясин Ахмед
|1
|0.06
|Крона Себастьян
|1
|0.06
|Adam Bark
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|6
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Виндехолл Чарли
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Маккью Эрик
|4
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эребру
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Эргрюте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эребру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
6
14
Эргрюте
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Эребру
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
3
43%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
2
15%
6
40%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
7
50%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
46%
4
44%
76-90
Забито
29
21
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
7%
0
0%
1-15
8
28%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
5
17%
9
43%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
6
21%
5
24%
76-90
Пропущено
26
24
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
1
4%
2
8%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
8
31%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1
Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3
Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1
Результаты матчей
Эргрюте
Эребру
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
54
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
35
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
810
612
513
315
117
117
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6