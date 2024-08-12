☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 22868
Хаммарбю
3:3
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
5' Гол
Пинас Шакилль
1:1
10' Гол в свои ворота
Эрикссон Виктор
21' Желтая карточка
Kim Hellberg
23' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
2:1
25' Гол
Bazoumana Toure
3:1
30' Гол
Bazoumana Toure
3:2
49' Гол
Васич Никола
60' Желтая карточка
Bazoumana Toure
3:3
72' Гол
Васич Никола
90'+5
1
Хан
Уорнер
14
Колландер
Деннис
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
12
Мрозек
Фабиан
17
Alexander
Jensen
27
Барслунд
Каре
3
Абрахамссон
Александер
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
2
Hlynur
Karlsson
10
Wilmer
Odefalk
9
Васич
Никола
16
Adam
Jakobsen
Хаммарбю
4-2-3-1
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Броммапойкарна

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
ТМК
3:1
А
1:0
А
2:1
К
0:2
А
2:4
А
4:0
ТМК
1:3
ТМС
3:2
С
2:1
С
3:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:0
ШК
2:2
А
1:0
А
0:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

2.17
1.45

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.39
Bazoumana Toure 5 0.28
Пинас Шакилль 4 0.22
Jusef Erabi 4 0.22
Теки Тесфальдет 3 0.17
Deniz Gul 3 0.17
Джуканович Виктор 2 0.11
Йоханссон Оскар 1 (1) 0.06
Куртулус Эдвин 1 0.06
Саиди Абдельрахман 1 0.06
Marc Llinares 1 0.06
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Вагич Павле 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 11 0.61
Фрицсон Людвиг 4 0.22
Adam Jakobsen 3 0.17
Кристенсен Фредерик 2 0.11
Ирандуст Далехо 1 0.06
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0.06
Wilmer Odefalk 1 0.06
Торбьерн Эггем 1 0.06
Эрквист Расмус 1 0.06
Барслунд Каре 1 0.06
Evans Botchway 1 0.06
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Bazoumana Toure 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Adam Jakobsen 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Броммапойкарна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
8
Хаммарбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

11
11
Хаммарбю
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
4
20%
2
12%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
5
38%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

33
28
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
12%
3
11%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
7
21%
4
14%
46-60
8
24%
6
21%
61-75
6
18%
4
14%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
0
0%
7
19%
1-15
5
25%
7
19%
16-30
4
20%
2
6%
31-45
4
20%
6
17%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
3
15%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1
ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

Хаммарбю
Броммапойкарна

Точный счет

3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
2
1.5
4
4
5
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
4
6
1
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
11
7
1.5
9
9
7
11
2.5
5
13
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 18 10 2 6 33 - 20 32
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
8.
Сириус
 18 8 3 7 32 - 28 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 18 6 7 5 31 - 33 25
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 18 5 1 12 23 - 40 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
2.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
4.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
10.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
11.
Кальмар
 9 3 0 6 11 - 21 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Хаммарбю 3:3 Броммапойкарна онлайн

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