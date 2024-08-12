Тур: 18. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 22868
3:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолПинас Шакилль
1:1
10' Гол в свои воротаЭрикссон Виктор
21' Желтая карточкаKim Hellberg
23' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
2:1
25' ГолBazoumana Toure
3:1
30' ГолBazoumana Toure
3:2
49' ГолВасич Никола
60' Желтая карточкаBazoumana Toure
3:3
72' ГолВасич Никола
90'+5
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
21'
25'
2:1
30'
3:1
49'
3:2
60'
72'
3:3
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Deniz Gul
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хаммарбю
Броммапойкарна
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
2.17
1.45
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.39
|Bazoumana Toure
|5
|0.28
|Пинас Шакилль
|4
|0.22
|Jusef Erabi
|4
|0.22
|Теки Тесфальдет
|3
|0.17
|Deniz Gul
|3
|0.17
|Джуканович Виктор
|2
|0.11
|Йоханссон Оскар
|1 (1)
|0.06
|Куртулус Эдвин
|1
|0.06
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.06
|Marc Llinares
|1
|0.06
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|11
|0.61
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.22
|Adam Jakobsen
|3
|0.17
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.11
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0.06
|Wilmer Odefalk
|1
|0.06
|Торбьерн Эггем
|1
|0.06
|Эрквист Расмус
|1
|0.06
|Барслунд Каре
|1
|0.06
|Evans Botchway
|1
|0.06
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Bazoumana Toure
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Adam Jakobsen
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Броммапойкарна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
8
Хаммарбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
11
11
Хаммарбю
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
4
20%
2
12%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
5
38%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Забито
33
28
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
12%
3
11%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
7
21%
4
14%
46-60
8
24%
6
21%
61-75
6
18%
4
14%
76-90
Пропущено
20
36
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
0
0%
7
19%
1-15
5
25%
7
19%
16-30
4
20%
2
6%
31-45
4
20%
6
17%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
3
15%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1
ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
Хаммарбю
Броммапойкарна
Точный счет
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
72
44
54
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
55
27
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
117
99
711
513
117
315
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6