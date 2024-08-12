☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Ландскруна
0:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
47' Желтая карточка
Marc Manchon
90' Желтая карточка
Ludvig Svanberg
90' Желтая карточка
Rassa Rahmani
90'+8
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
17
Силисуфай
Эди
5
Сахпекидис
Филип
1
Ольссон
Йонас
XI
27
Amaro
Bahtijar
23
Hugo
Aviander
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
11
Карстрем
Йеспер
19
Yaqub
Finey
17
Норд
Густав
14
Бенгтссон
Йохан
Ландскруна
4-3-3
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Сундсвалль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:3
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
5:2
С
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.39
Эгнелль Адам 4 0.22
Дзабич Робин 3 0.17
Vincent Sundberg 3 0.17
Kofi Fosuhene Asare 3 0.17
Max Nilsson 3 0.17
Samuel Burakovsky 3 0.17
Карлссон Виктор 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.06
Jesper Strid 1 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 5 (1) 0.28
Бенгтссон Йохан 3 0.17
Энгблум Понтус 2 0.11
Норд Густав 1 0.06
Monir Jelassi 1 0.06
Бурман Маркус 1 0.06
Паломино Марсело 1 0.06
Hugo Aviander 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Rassa Rahmani 2 1
Vincent Sundberg 3 0
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 3 1
Marc Manchon 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Monir Jelassi 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Hugo Aviander 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Yaqub Finey 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сундсвалль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

14
9
Ландскруна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сундсвалль
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

17
4
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
12%
1
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
2
12%
2
50%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
6
40%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
6
40%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

32
16
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
8
25%
3
19%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
4
25%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
5
16%
6
38%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
5
19%
1-15
2
12%
7
27%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
5
29%
29%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0
Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3
Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1

Результаты матчей

Ландскруна
Сундсвалль

Точный счет

4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
7
4
5
1.5
1
8
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
9
9
1.5
3
15
6
12
2.5
1
17
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Эргрюте
 18 6 5 7 29 - 26 23
9.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
10.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
11.
Эребру
 18 5 5 8 21 - 24 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 18 4 7 7 21 - 30 19
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 18 4 4 10 14 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
11.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
12.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
13.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 8 2 4 2 8 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
15.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
16.
Сундсвалль
 9 0 2 7 3 - 16 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Ландскруна 0:0 Сундсвалль онлайн

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