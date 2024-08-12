Тур: 18.
0:0
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаMarc Manchon
90' Желтая карточкаLudvig Svanberg
90' Желтая карточкаRassa Rahmani
90'+8
Ход матча
47'
90'
90'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
19
Yaqub
Finey
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yaqub FineyПолузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Ландскруна
Сундсвалль
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.39
|Эгнелль Адам
|4
|0.22
|Дзабич Робин
|3
|0.17
|Vincent Sundberg
|3
|0.17
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.17
|Max Nilsson
|3
|0.17
|Samuel Burakovsky
|3
|0.17
|Карлссон Виктор
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.06
|Jesper Strid
|1
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.28
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.17
|Энгблум Понтус
|2
|0.11
|Норд Густав
|1
|0.06
|Monir Jelassi
|1
|0.06
|Бурман Маркус
|1
|0.06
|Паломино Марсело
|1
|0.06
|Hugo Aviander
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Philip Andersson I
|4
|0
|Max Nilsson
|4
|0
|Rassa Rahmani
|2
|1
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|3
|1
|Marc Manchon
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сундсвалль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
14
9
Ландскруна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сундсвалль
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
17
4
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
12%
1
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
2
12%
2
50%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
6
40%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
6
40%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
32
16
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
8
25%
3
19%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
4
25%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
5
16%
6
38%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
5
19%
1-15
2
12%
7
27%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
5
29%
29%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0
Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3
Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1
Результаты матчей
Ландскруна
Сундсвалль
Точный счет
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
54
27
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
27
45
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
99
315
612
117
315
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6