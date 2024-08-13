Тур: 18.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
15'
33'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
19 Benjamin Orn
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Хельсинборг
Дегерфорс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.28
|Сильверхолт Тейлор
|5 (1)
|0.28
|Ervin Gigovac
|2
|0.11
|Benjamin Acquah
|2
|0.11
|Adrian Svanback
|2
|0.11
|Milan Rasmussen
|2
|0.11
|Биркфельдт Йон
|1
|0.06
|Benjamin Orn
|1
|0.06
|Рогне Томас
|1
|0.06
|Amar Muhsin
|1
|0.06
|Олссон Деннис
|0
|0
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|9
|0.5
|Линдгрен Густав
|7 (2)
|0.39
|Абдулла Пашанг
|5
|0.28
|Хольмен Кевин
|2
|0.11
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.11
|Elias Pihlstrom
|1
|0.06
|Mamadouba Diaby
|1
|0.06
|Teo Groenborg
|1
|0.06
|Моро Насиру
|1
|0.06
|Alper Demirol
|1
|0.06
|Бишис Джейми
|1
|0.06
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Рогне Томас
|3
|1
|Биркфельдт Йон
|4
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Хельсинборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
13
21
Хельсинборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Дегерфорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
4
44%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
31%
6
27%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
3
14%
3
9%
1-15
5
23%
9
28%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
5
23%
8
25%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
11%
6
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
6
33%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0
Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1
Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Дегерфорс
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
72
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
611
98
512
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|32 - 17
|38
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|24 - 17
|32
|3.
|18
|9
|4
|5
|24 - 13
|31
|4.
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|31 - 20
|30
|6.
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|18
|7
|4
|7
|20 - 20
|25
|8.
|18
|6
|5
|7
|29 - 26
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|10.
|18
|6
|5
|7
|20 - 25
|23
|11.
|18
|5
|5
|8
|21 - 24
|20
|12.
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|13.
|18
|4
|7
|7
|21 - 30
|19
|14.
|18
|5
|3
|10
|10 - 25
|18
|15.
|18
|4
|6
|8
|26 - 35
|18
|16.
|18
|4
|4
|10
|14 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|21 - 10
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|4.
|8
|6
|0
|2
|16 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|12.
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|4 - 8
|11
|16.
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|15.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6