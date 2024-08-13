☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Хельсинборг
1:0
Первый тайм: 45+'
Дегерфорс
0'
15' Желтая карточка
Моро Насиру
1:0
33' Пенальти
Сильверхолт Тейлор

Ход матча

15'
 
Моро Насиру
33'
Сильверхолт Тейлор
1:0
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Дегерфорс
3.20
3.35
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
25
Хелльборг
Адам
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Якобссон
Вилле
6
Грасия
Карлос
15
Моро
Насиру
23
Хеден
Линдског
Александр
12
Линделль
Эрик
4
Мартенссон
Йохан
8
Хольмен
Кевин
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
2
Mamadouba
Diaby
10
Вукоевич
Диян
9
Линдгрен
Густав
Хельсинборг
4-4-2
Дегерфорс
3-5-2

История личных встреч

Хельсинборг
Дегерфорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
А
1:2
А
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
3:0
К
2:3

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.28
Сильверхолт Тейлор 5 (1) 0.28
Ervin Gigovac 2 0.11
Benjamin Acquah 2 0.11
Adrian Svanback 2 0.11
Milan Rasmussen 2 0.11
Биркфельдт Йон 1 0.06
Benjamin Orn 1 0.06
Рогне Томас 1 0.06
Amar Muhsin 1 0.06
Олссон Деннис 0 0
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 9 0.5
Линдгрен Густав 7 (2) 0.39
Абдулла Пашанг 5 0.28
Хольмен Кевин 2 0.11
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.11
Elias Pihlstrom 1 0.06
Mamadouba Diaby 1 0.06
Teo Groenborg 1 0.06
Моро Насиру 1 0.06
Alper Demirol 1 0.06
Бишис Джейми 1 0.06
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Касси Люк 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Рогне Томас 3 1
Биркфельдт Йон 4 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Хелльборг Адам 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
William Westerlund 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 5 0
Mamadouba Diaby 3 1
Bernardo Morgado 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Alper Demirol 2 1
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Хольмен Кевин 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Elias Pihlstrom 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Хельсинборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

13
21
Хельсинборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Дегерфорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
4
44%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
31%
6
27%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
3
14%
3
9%
1-15
5
23%
9
28%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
5
23%
8
25%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
11%
6
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
6
33%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0
Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1
Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Дегерфорс

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
6
4
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
9
8
5
12
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Хельсинборг
 1:0 18 9 5 4 24 - 17 32
3.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Дегерфорс
 0:1 18 8 6 4 31 - 20 30
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Эргрюте
 18 6 5 7 29 - 26 23
9.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
10.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
11.
Эребру
 18 5 5 8 21 - 24 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 18 4 7 7 21 - 30 19
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 18 4 4 10 14 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 0:1 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Хельсинборг
 1:0 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
13.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 8 2 4 2 8 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 1:0 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 0:1 9 2 4 3 10 - 10 10
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
15.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
16.
Сундсвалль
 9 0 2 7 3 - 16 2
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
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Хельсинборг
Дегерфорс
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