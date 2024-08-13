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Тур: 1. Стадион: .
Ульм 1846
 
Позже
Бавария
Прогнозы 37
Ульм 1846 0% (0)
X 0% (0)
Бавария 100% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ульм 1846
Ничья
Бавария
9.80
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9.60
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1.11
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Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1
Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0 Рот-Вайсс Эссен - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Вальдхоф 3:1
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1
Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Ульм 1846 - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:3 – на это поставили 37.8% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Ульм 1846 0% (0)
    X 0% (0)
    Бавария 100% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ульм 1846
    Ничья
    Бавария
    9.80
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    9.60
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    1.11
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    Прогнозы на матч Ульм 1846 - Бавария

    Исход игры
    Ульм 1846
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    100% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (30)
    Меньше
    18.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    21.62% (8)
    Нет
    78.38% (29)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    37.8% (14)
    0:4 Бавария
    16.2% (6)
    0:2 Бавария
    16.2% (6)
    1:3 Бавария
    8.1% (3)
    0:5 Бавария
    5.4% (2)
    1:2 Бавария
    5.4% (2)
    1:4 Бавария
    5.4% (2)
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    Ульм 1846
    Бавария
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