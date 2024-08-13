Тур: 1. Стадион: Донауштадион.
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1
Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0 Рот-Вайсс Эссен - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Вальдхоф 3:1
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1
Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ульм 1846 - Бавария
Исход игры
Ульм 1846
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бавария
100% (37)
Тотал 2.5
Больше
81.08% (30)
Меньше
18.92% (7)
Обе команды забьют
Да
21.62% (8)
Нет
78.38% (29)
Популярный счёт
0:3 Бавария
37.8% (14)
0:4 Бавария
16.2% (6)
0:2 Бавария
16.2% (6)
1:3 Бавария
8.1% (3)
0:5 Бавария
5.4% (2)
1:2 Бавария
5.4% (2)
1:4 Бавария
5.4% (2)
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