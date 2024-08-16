  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Оддевольд
1:1
Первый тайм: 34'
Утсиктенс
0'
0:1
8' Гол
Бом Карл
1:1
15' Гол
Аль-Хамлави Ассад
23' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад

Ход матча

8'
0:1
Бом Карл
(Мохидин Аллан)
15'
Аль-Хамлави Ассад
(Adam Engelbrektsson)
1:1
23'
Аль-Хамлави Ассад
 
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Оддевольд
Ничья
Утсиктенс
3.50
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3.60
3.55
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Все Коэффициенты
1
Armin
Ibrahimovic
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
3
Pontus
Johansson1
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
22
Йоханссон
Юлиус
30
Хадая
Элиас
4
Мохидин
Аллан
3
Брандт
Йеспер
20
Sebastian
Lagerlund
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
22
Predrag
Randjelovic
II
15
Suleman
Zurmati
11
Бук
Робин
10
Бом
Карл
9
Лима
Лукас
Оддевольд
3-5-2
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Оддевольд
Утсиктенс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
2:3
ТМК
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
0:1
ВД
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
46

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 8 (1) 0.42
Каллудра Лиридон 3 0.16
Крезич Даниэль 2 0.11
Gabriel Sandberg 2 0.11
Linus Tornblad 1 0.05
Oscar Berntsson 1 0.05
Philip Engelbrektsson 1 0.05
Alexander Almqvist 1 0.05
Noa Bernhardtz 1 0.05
Olle Kjellman Olblad 1 0.05
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.26
Бук Робин 4 (1) 0.21
Лима Лукас 3 0.16
Фальцетас Александр 2 0.11
Моенза Малкольм 2 0.11
Albin Skoglund 2 0.11
Мохидин Аллан 1 0.05
Бом Карл 1 0.05
Брандт Йеспер 1 0.05
Мартинссон Фредрик 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Westermark 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 5 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Philip Engelbrektsson 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 0
Фальцетас Александр 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Родеблад Лове Кевин 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Бом Карл 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

9
9
Оддевольд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
7
54%
3
27%
76-90

Пропущено

20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
4
44%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
5%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
2
10%
6
29%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
10
50%
4
19%
76-90

Пропущено

31
19
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
6
19%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0

Результаты матчей

Оддевольд
Утсиктенс

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
3
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
6
12
1
17
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 18 8 7 3 32 - 20 31
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 18 8 6 4 24 - 18 30
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Утсиктенс
 1:1 19 7 5 7 21 - 21 26
8.
Эргрюте
 18 6 5 7 29 - 26 23
9.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
10.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
11.
Варберг БоИС
 1:0 19 6 4 9 24 - 28 22
12.
Эребру
 18 5 5 8 21 - 24 20
13.
Оддевольд
 1:1 19 4 8 7 22 - 31 20
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 0:1 19 4 4 11 14 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 1:1 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 0:1 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
11.
Варберг БоИС
 1:0 10 4 2 4 14 - 16 14
12.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
13.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
14.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 1:1 9 2 5 2 9 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Утсиктенс
 1:1 10 3 3 4 10 - 12 12
5.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
6.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
7.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Оддевольд
 1:1 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 1:0 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 0:1 10 0 2 8 3 - 17 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 8 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Оддевольд
Ничья
Утсиктенс
3.50
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3.60
3.55
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