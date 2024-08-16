Тур: 19.
Ход матча
8'
0:1
15'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
10
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
-
10 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Dijar Ferati
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Оддевольд
Утсиктенс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
46
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|8 (1)
|0.42
|Каллудра Лиридон
|3
|0.16
|Крезич Даниэль
|2
|0.11
|Gabriel Sandberg
|2
|0.11
|Linus Tornblad
|1
|0.05
|Oscar Berntsson
|1
|0.05
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.05
|Alexander Almqvist
|1
|0.05
|Noa Bernhardtz
|1
|0.05
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.05
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.26
|Бук Робин
|4 (1)
|0.21
|Лима Лукас
|3
|0.16
|Фальцетас Александр
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|2
|0.11
|Albin Skoglund
|2
|0.11
|Мохидин Аллан
|1
|0.05
|Бом Карл
|1
|0.05
|Брандт Йеспер
|1
|0.05
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|5
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Philip Engelbrektsson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|0
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
9
9
Оддевольд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
7
54%
3
27%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
4
44%
61-75
3
15%
3
33%
76-90
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
5%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
2
10%
6
29%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
10
50%
4
19%
76-90
Пропущено
31
19
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
6
19%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0
Результаты матчей
Оддевольд
Утсиктенс
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
711
612
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|32 - 17
|38
|2.
|18
|9
|4
|5
|24 - 13
|31
|3.
|18
|8
|7
|3
|32 - 20
|31
|4.
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|6.
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|8.
|18
|6
|5
|7
|29 - 26
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|10.
|18
|6
|5
|7
|20 - 25
|23
|11.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|12.
|18
|5
|5
|8
|21 - 24
|20
|13.
|1:1
|19
|4
|8
|7
|22 - 31
|20
|14.
|18
|5
|3
|10
|10 - 25
|18
|15.
|18
|4
|6
|8
|26 - 35
|18
|16.
|0:1
|19
|4
|4
|11
|14 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|21 - 10
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|4.
|8
|6
|0
|2
|16 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|11.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|4 - 8
|11
|16.
|1:1
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|4.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|5.
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|16.
|0:1
|10
|0
|2
|8
|3 - 17
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|8 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6