Тур: 19.
0'
0:1
8' ГолБом Карл
1:1
15' ГолАль-Хамлави Ассад
23' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
2:1
37' ГолАль-Хамлави Ассад
45' Желтая карточкаSuleman Zurmati
54' Желтая карточкаФальцетас Александр
73' Желтая карточкаGabriel Sandberg
78' Желтая карточкаКрезич Даниэль
90'+7
Ход матча
8'
0:1
15'
37'
45'
73'
78'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
10
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
-
10 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Dijar Ferati
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Оддевольд
Утсиктенс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
46
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|0.47
|Каллудра Лиридон
|3
|0.16
|Крезич Даниэль
|2
|0.11
|Gabriel Sandberg
|2
|0.11
|Linus Tornblad
|1
|0.05
|Oscar Berntsson
|1
|0.05
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.05
|Alexander Almqvist
|1
|0.05
|Noa Bernhardtz
|1
|0.05
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.05
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.26
|Бук Робин
|4 (1)
|0.21
|Лима Лукас
|3
|0.16
|Фальцетас Александр
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|2
|0.11
|Albin Skoglund
|2
|0.11
|Мохидин Аллан
|1
|0.05
|Бом Карл
|1
|0.05
|Брандт Йеспер
|1
|0.05
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|6
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Philip Engelbrektsson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Пекальски Иво
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Suleman Zurmati
|3
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Утсиктенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
9
9
Оддевольд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Утсиктенс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
7
54%
3
27%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
4
44%
61-75
3
15%
3
33%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
2
9%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
2
9%
6
27%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
10
45%
4
18%
76-90
Пропущено
32
21
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
7
22%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
5
16%
4
19%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
6
19%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0
Результаты матчей
Оддевольд
Утсиктенс
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
811
613
118
118
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|6