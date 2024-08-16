  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Варберг БоИС
3:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
31' Гол
Дальстрём Никлас
63' Желтая карточка
Йоханссон Александр
2:0
65' Гол
Isak Bjerkebo
3:0
76' Гол
Yusuff Abdulazeez
90'+6
29
Андерссон
Фредрик
12
Кустович
Кевин
4
Дальстрём
Никлас
2
Броман
Густав
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
7
Транберг
Робин
13
Эдлунд
Олле
11
Isak
Bjerkebo
16
Йоханссон
Александр
II
19
Kevin
Appiah
Nyarko
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
23
Hugo
Aviander
6
Худу
Абдул
Халик
3
Monir
Jelassi
17
Норд
Густав
15
Паломино
Марсело
14
Бенгтссон
Йохан
Варберг БоИС
4-4-2
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Варберг БоИС
Сундсвалль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
А
1:3
А
2:0
К
1:4
С
2:1
С
1:0
С
4:2
С
0:4

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
48

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 6 0.32
Aulon Bitiqi 4 (1) 0.21
Токич Марк 2 0.11
Монтиль Диего II 2 (1) 0.11
Эдлунд Олле 2 0.11
Yusuff Abdulazeez 2 0.11
Йоханссон Александр II 2 0.11
Курочкин Антон 1 (1) 0.05
Транберг Робин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Янссон Лео 1 0.05
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Броман Густав 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 5 (1) 0.26
Бенгтссон Йохан 3 0.16
Энгблум Понтус 2 0.11
Норд Густав 1 0.05
Monir Jelassi 1 0.05
Бурман Маркус 1 0.05
Паломино Марсело 1 0.05
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 4 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Броман Густав 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 3 1
Marc Manchon 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Monir Jelassi 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Hugo Aviander 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Yaqub Finey 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
4
Варберг БоИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сундсвалль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

6
9
Варберг БоИС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сундсвалль
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
4
25%
2
50%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
4
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Забито

25
16
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
4%
3
19%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
7
28%
4
25%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
5
20%
6
38%
76-90

Пропущено

29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
10%
5
17%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1
Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Сундсвалль

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1
8
1.5
1
9
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
6
13
1.5
3
16
3
16
2.5
1
18
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 18 8 7 3 32 - 20 31
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 18 8 6 4 24 - 18 30
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
8.
Эргрюте
 18 6 5 7 29 - 26 23
9.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
10.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
11.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
12.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
13.
Эребру
 18 5 5 8 21 - 24 20
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
11.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
12.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
13.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
14.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
15.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
16.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
15.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
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Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Утсиктенс Фальцетас Александр 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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