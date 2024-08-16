Тур: 19.
3:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолДальстрём Никлас
63' Желтая карточкаЙоханссон Александр
2:0
65' ГолIsak Bjerkebo
3:0
76' ГолYusuff Abdulazeez
90'+6
Ход матча
31'
65'
2:0
76'
13
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Roar Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Варберг БоИС
Сундсвалль
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
48
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|6
|0.32
|Aulon Bitiqi
|4 (1)
|0.21
|Токич Марк
|2
|0.11
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.11
|Эдлунд Олле
|2
|0.11
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0.11
|Йоханссон Александр II
|2
|0.11
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.05
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Янссон Лео
|1
|0.05
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.26
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.16
|Энгблум Понтус
|2
|0.11
|Норд Густав
|1
|0.05
|Monir Jelassi
|1
|0.05
|Бурман Маркус
|1
|0.05
|Паломино Марсело
|1
|0.05
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|4
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Броман Густав
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|3
|1
|Marc Manchon
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
4
Варберг БоИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сундсвалль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
6
9
Варберг БоИС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сундсвалль
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
4
25%
2
50%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
4
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Забито
25
16
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
4%
3
19%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
7
28%
4
25%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
5
20%
6
38%
76-90
Пропущено
29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
10%
5
17%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1
Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0
Результаты матчей
Варберг БоИС
Сундсвалль
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
28
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
613
316
316
118
217
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|6